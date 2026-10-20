Nomisma AI.DEA: Forum di Varignana

Con il supporto di UniCredit e Confindustria, Nomisma ha presentato una nuova ricerca nazionale dedicata all’adozione dell’AI nelle PMI di tre filiere strategiche: Motor Valley, Machinery e Agrifood. Il convegno si è interrogato su come l’intelligenza artificiale sta trasformando il modo di fare impresa. Ma quanto è davvero pronta l’industria italiana? Mentre le grandi aziende accelerano sull’AI, molte PMI rischiano di trasformare un ritardo temporale in uno svantaggio competitivo strutturale. Per affrontare questa sfida, nasce AI.DEA | Forum di Varignana – Conoscenza, dati e AI per l’impresa italiana, il nuovo appuntamento annuale promosso da Confindustria e Nomisma. Due giornate di confronto tra imprenditori, manager, accademici, innovatori e istituzioni per discutere di conoscenza, dati e AI per l’impresa italiana, nell’esclusiva cornice del Palazzo di Varignana – Resort. Al centro dell’evento: lo stato dell’adozione dell’AI nelle PMI italiane; le competenze necessarie per trasformare la tecnologia in valore; casi applicativi e modelli replicabili; il futuro della competitività del sistema produttivo italiano. Sul palco si sono alternati relatori del mondo dell’impresa, della ricerca, della finanza e delle istituzioni.

Apertura e ricerca

Paolo De Castro (presidente di Nomisma). Il Forum è nato con un tratto distintivo: non parte dall’intelligenza artificiale ma dalle imprese e dai problemi che affrontano ogni giorno. L’obiettivo dichiarato è che ogni partecipante torni a casa con una o due idee da mettere in campo.

Andrea Bontempi (direttore generale di Nomisma), ricerca «L’adozione dell’intelligenza artificiale nelle PMI italiane», realizzata con UniCredit. Negli ultimi 25 anni la produttività italiana è calata dello 0,4% contro un aumento europeo del 27%, e con la demografia in calo l’AI può diventare una leva di crescita. La ricerca misura non quanta AI si adotta, ma quanto l’impresa cambia, su cinque stadi: dal nessun uso all’uso spontaneo, all’automazione di sottoprocessi, ai processi guidati dall’AI, fino al cambio di modello di business. Il 45% delle imprese rispondenti è al primo stadio, con dipendenti che usano strumenti generativi senza un disegno complessivo. Gli ostacoli principali sono le competenze (circa il 50%), l’utilità percepita e i costi; sette imprese su dieci non hanno attivato corsi approfonditi e solo l’8% offre formazione avanzata continua. Il 23% non investe in AI, il 27% dichiara una governance. Cinque i messaggi: sensibilizzare con casi d’uso, misurare il ritorno, costruire una base digitale integrata, formare profili ibridi, dotarsi di governance leggera. L’AI va inseguita su due binari che devono correre insieme: la competitività e l’umanesimo richiamato dall’enciclica di Papa Leone XIV.

Ferruccio Resta (presidente della Fondazione Politecnico di Milano). L’AI è un «superpotere» per i prossimi dieci anni e un mercato da aggredire. Il suo utilizzo è raddoppiato tra il 2024 e il 2025, ma il divario tra grandi imprese e PMI è salito a 37 punti percentuali. Non adottarla significa perdere produttività relativa, competitività e attrattività verso i giovani, che si spostano a Monaco prima ancora che in Silicon Valley. Sulla paura di cedere segreti industriali ha risposto che il rischio vero è non adottarla, e che si possono addestrare modelli proprietari con dati sintetici. Ha proposto incentivi inversamente proporzionali al tempo di adozione, ha chiesto più spazio alle startup, escluse dalle gare per requisiti di fatturato, e ha indicato nelle imprese medie, con governance corta, un vantaggio. La via italiana passa dalla physical AI: macchine, sensori, meccatronica e conoscenza dei processi.

I casi aziendali

Eni – Costantino Chessa (Head of Global Digital & IT). L’AI deve diventare una capacità industriale, su tre piani: libertà di scelta (tre player coprono oltre due terzi del cloud e oltre il 90% della spesa in modelli, con rischio di lock-in), scala e valore. Eni ha un green data center dal 2013 e due supercalcolatori tra i primi dieci al mondo, e prevede un campus AI fino a 500 megawatt. Un sistema agentico aiuta gli operatori di campo a diagnosticare le anomalie; restano aperte le domande su conoscenza, responsabilità e valore, anche nel rapporto con i fornitori, da trattare più come partner. Chessa ha invitato i capofila a trascinare le PMI della filiera.

IFAB – Orso Peruzzi (data scientist). La fondazione bolognese (circa 36 soci, oltre 60 progetti) propone «Filo», un modello open source addestrato sulle serie temporali dei dati delle macchine di una filiera, a partire dalle macchine automatiche dell’Emilia-Romagna. I dati fisici delle macchine sono precompetitivi, quelli di ricette e clienti restano privati; i pesi del modello restano in filiera e il modello gira in locale. Serve manutenzione predittiva e un’interfaccia con cui interrogare la macchina. Lo studio di fattibilità esiste, mancano le imprese della filiera.

Gruppo Marchesini – Daniele De Gregorio (founder e CEO di EyeCan). Dallo spin-off universitario al prodotto sono serviti quattro anni: un sistema di visione per robot che si auto-addestrano fotografando l’oggetto con uno smartphone, con modelli piccoli, in locale, in circa 100 millisecondi. Ne è nata una macchina che fa oltre 150 pezzi al minuto e risparmia circa 40 metri di linea. Nel 2021 ha scelto l’investimento di Marchesini rispetto a un venture capital; ha raccolto 4-5 milioni e altri fondi con il «venture clienting» (Leonardo, Tetra Pak, Pirelli). Alle corporate dice: se investite in startup, o fate un’acquisizione o lasciate liberi i team.

Dallara – Fabrizio Arbucci (Chief Innovation Officer). Il percorso è partito nel 2019 dalla domanda dell’amministratore delegato su come essere presenti tra cinquant’anni. Prima dell’AI sono venuti la pulizia dei dati, l’elettronica di bordo e il digital twin; poi un LLM interno on premise e un progetto con IBM sull’aerodinamica, che ha ridotto da circa 2.000 a poco più di cento ore il lavoro per progetto, con uno scarto dell’1-5% rispetto alla simulazione tradizionale. L’AI agentica non è stata ancora adottata, perché l’uomo deve restare al centro delle decisioni. Ogni progetto ha un responsabile con nome e cognome; un ambiente favorevole all’innovazione è quello in cui le domande scomode sono ammesse.

Barilla – Gianpaolo Vituliano (Data, AI & Digital Transformation Associate Director). L’AI è un punto di arrivo: prima i dati centralizzati e governati, poi machine learning per previsioni di vendita, manutenzione predittiva e controllo qualità con la visione artificiale, infine l’AI generativa (Copilot) e la sperimentazione sugli agenti. Esempio concreto è la Logistic Control Tower, una dashboard end-to-end che ha dato visibilità sulla catena logistica. Le persone restano la parte principale; l’AI è un’onda e i dirigenti sono surfisti che devono prenderla al momento giusto.

KPMG – Carmelo Mariano (AI Practice Leader). Secondo una ricerca su circa 2.000 aziende, 9 amministratori delegati su 10 ritengono che l’AI dia un vantaggio, ma solo l’8% dichiara un ritorno significativo. Ha raccontato un caso non riuscito: in un’azienda manifatturiera emiliana gli agenti sugli acquisti non hanno ridotto il tempo dall’esigenza al contratto, per colli di bottiglia decisionali, dati frammentati e processi non allineati. Il progetto è stato messo in pausa e ha dato più benefici lavorando sul processo. Conclusione: ripensare modelli operativi e organizzazione, con governance sin dall’inizio.

Italpizza – Fabio Begnoni (ICT Director) e Ilic Simonazzi (CEO Netribe, partner Siemens). Italpizza (circa 420 milioni di fatturato, 5 siti, 1.800 persone) ha sostituito il vecchio sistema di gestione del ciclo di vita del prodotto con Italife, sviluppato su una piattaforma low code Siemens: dieci anni di software riscritti tra marzo e novembre, con un avanzamento del 75%. Il metodo: team misti cliente-fornitore, due incontri settimanali da quattro ore, il problema diviso a fette, strumenti su misura. Simonazzi ha ricordato il dato, che a suo dire circola da tempo, secondo cui il 97% delle prove di concetto sull’AI non arriva in produzione, e ha indicato tre regole: dati certi, persone al centro e governance. Il motto: persone al centro, AI al loro servizio.

Banche e finanza

UniCredit – Remo Taricani (Deputy Head of Italy). Il primo progetto con Watson, nel 2013, non fu mai implementato: i dati e i processi non erano pronti. Si è ripartiti da un caso circoscritto e misurabile, un assistente interno sulla normativa aziendale: il 7% del tempo di 27.000 colleghi veniva speso per cercare informazioni, e il tempo si è ridotto del 60-70%. Oggi i casi d’uso sono circa 300; nel contact center (9 milioni di contatti l’anno) il 40-50% delle richieste di appuntamento è automatizzato, con il personale reimpiegato in attività a maggior valore. Per le imprese, la banca offre credito (+7% in dodici mesi), coperture assicurative cyber e un ecosistema di partner, come fatto per la transizione energetica.

Cassa Depositi e Prestiti – Alberto Tavani (Responsabile Innovazione, Trasformazione e Operations). CDP investe il risparmio postale (oltre 480 miliardi di asset gestiti) con strumenti dedicati: un fondo da un miliardo sull’AI, il fondo Sofia per il trasferimento tecnologico, una piattaforma di business matching che copre 24 paesi con circa 11.000 imprese, e Sinergia Italia per mettere in contatto le partecipate con startup e PMI. Internamente ha avviato dal 2024 un programma coordinato dal consiglio di amministrazione, con una propria private AI e agenti limitati con cautela (un orchestratore legale con una dozzina di agenti ha richiesto mesi di messa a punto). Compliance e sicurezza sono vincoli, non freni.

Le conclusioni

Francesco Ubertini (presidente del Comitato scientifico di Nomisma e presidente di Cineca). Con la metafora del salto in alto che diventa salto con l’asta, ha sostenuto che la sfida non è tecnologica ma di strategia e organizzazione, e che l’ordine conta: strategia, organizzazione, dati, solo dopo la tecnologia. Ha invitato ad approfondire la risposta «mancano le competenze» e a chiedersi se il ritorno dell’investimento sia misurato con strumenti del vecchio mondo. I dati delle macchine sono delle imprese: condividerli in filiera, nella fase precompetitiva, è possibile in modo sicuro. Al pubblico spetta infrastrutturare il Paese: energia, hardware, ecosistemi e competenze. Il Forum deve diventare un appuntamento stabile.

Maurizio Marchesini (vicepresidente di Confindustria). L’AI nei processi è ineludibile; la sfida per l’Italia è inserirla nei prodotti. La gerarchia giusta è conoscenza, dati, poi AI. Ha chiesto di aggiornare gli incentivi, oggi centrati sulla macchina: il credito d’imposta copre un robot ma non i mesi di progetto e formazione, e il cloud andrebbe inserito in Transizione 5.0. Le PMI adottano l’AI se le indirizza il capofila, quindi la filiera va aperta; servono regole uniformi sulla proprietà intellettuale nate nelle università e un rapporto più semplice con gli spin-off. Ha invitato i colleghi a sponsorizzare l’AI in prima persona e a raccontare anche i fallimenti: non è magia, è fatica. Ha chiuso con la parabola dei talenti citata nell’enciclica Magnifica Humanitas: l’AI è un talento da far fruttare, non da seppellire.

Non sono mancate le considerazioni di personalità di spicco delle istituzioni:

Carlo Gherardi (presidente e CEO di CRIF, che ha fatto gli onori di casa). Ha ricordato che due imprese italiane su tre non usano l’AI in modo strutturato, per mancanza di strumenti e competenze. Ha posto due temi: la sovranità dei dati, oggi ospitati su cloud americani soggetti a Cloud Act e Patriot Act, e la necessità di data center in Italia senza troppi lacci; e i giovani, con la richiesta di sgravi per la fascia 24-32 anni. Ha invitato a dare una chance alle AI europee, anche con un ritardo di dodici mesi.

Emanuele Orsini (presidente di Confindustria, videomessaggio). Quasi il 60% delle aziende che non hanno investito in AI indica la carenza di competenze interne come principale ostacolo: il problema è culturale e formativo, e l’AI va governata e trasformata in politica industriale.

Raffaele Fitto (vicepresidente esecutivo della Commissione europea). La partita dell’AI è per l’autonomia strategica europea e va giocata con un approccio orizzontale e una regolazione concentrata sui rischi, senza frenare lo sviluppo. Alle priorità emerse dalla ricerca, competenze e divario tra grandi imprese e PMI, ha aggiunto le disparità territoriali: l’AI può aiutare le PMI delle aree in ritardo. Ha illustrato il bilancio europeo 2028-2034, semplificato (da circa 500 programmi a 27 piani nazionali e regionali), e le risorse già rimodulate verso nuove priorità (35 miliardi), chiedendo di sostenere le PMI sull’AI «alzando l’asticella» e non con distribuzioni a pioggia.

Vincenzo Colla (vicepresidente della Regione Emilia-Romagna). Senza sovranità tecnologica non c’è sovranità politica, e l’Europa è schiacciata tra Silicon Valley e Cina. L’AI va messa «sul ferro», nei processi produttivi delle nicchie di qualità, per un sistema manifatturiero (export regionale +7% nel primo semestre) frenato da demografia piatta e fuga dei giovani: servono casa e condizioni di lavoro per trattenerli. Ha richiamato il Tecnopolo di Bologna, con supercalcolo per clima e AI e la sede dell’università dell’ONU.

Matteo Lepore (sindaco di Bologna). Il Tecnopolo (oltre 2 miliardi di investimenti) è un asset europeo che la città deve meritarsi. Servono energia, acqua e alloggi: oggi ospita qualche decina di ricercatori, ne sono previsti quasi 3.000 in cinque anni, mentre l’alta tensione arriverà nel 2032. Ha chiesto una legge regionale sui data center, per non lasciare le decisioni ai sindaci dei piccoli comuni, e una strategia europea sull’abitare: l’Europa è la dimensione minima per decidere.

Michele De Pascale (presidente della Regione Emilia-Romagna). Sono sbagliate sia la narrazione luddista sia quella iperpositivista: serve una strategia che minimizzi i rischi e massimizzi le opportunità. L’Emilia-Romagna punta su manifattura e sanità, dove ha qualità e quantità di dati: la ricerca e sviluppo delle imprese è più del doppio della media nazionale. Ha chiesto di cambiare la formazione di centinaia di migliaia di persone, di non fermarsi all’incubatore e di aprire la governance del Tecnopolo a imprese e territorio.

S.E. Card. Matteo Maria Zuppi (presidente della Conferenza Episcopale Italiana). Richiamando l’enciclica di Papa Leone XIV Magnifica Humanitas, ha invitato a guardare insieme ai rischi dell’AI, dall’uso distruttivo in guerra alla concentrazione del potere in poche mani, e alle sue straordinarie possibilità, senza moralismi. Al centro deve restare la persona: i ragazzi usano l’AI anche come interlocutore delle domande esistenziali, e la sfida è riportare dal digitale al reale.

Giorgia Meloni (presidente del Consiglio, messaggio di saluto). L’AI è una sfida epocale e c’è ancora molto potenziale da liberare. Ha indicato l’obiettivo di una «via italiana all’intelligenza artificiale», nata dalla manifattura e al servizio delle persone, a partire dalle PMI, con strumenti accessibili, competenze diffuse e un legame più stretto tra università e produzione. Richiamando Papa Leone, ha ricordato che nell’epoca dell’AI non ci si può affidare solo alla mano invisibile del mercato: alla politica spetta salvaguardare l’uomo e garantire che i benefici dell’innovazione siano condivisi.

[NdR – Si ringrazia Dal Moro & Partners, Nomisma e Palazzo di Varignana per la disponibilità e la collaborazione]

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