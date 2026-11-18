Serafino è un film abbastanza interessante scritto da Pietro Germi insieme a Benvenuti e De Bernardi, basato sul soggetto della canzone omonima di Celentano, colonna sonora della pellicola. Si tratta di una delle migliori interpretazioni di Adriano Celentano nei panni di un giovane pastore abruzzese che viene riformato alla leva militare, torna al paese, vive una serie di avventure con diverse ragazze, soprattutto con la prostituta Asmara (Francesca Romana Coluzzi) e con la cugina Lidia (Ottavia Piccolo), rischia di essere interdetto e raggirato dai parenti quando eredita una fortuna dalla zia (Nerina Montagnani), ma si salva evitando in extremis il matrimonio con la cugina e impalmando l’ex prostituta.

Pietro Germi torna sul vecchio discorso del matrimonio come istituzione contro natura, come gabbia dei sentimenti, vagheggiando un ritorno alla vita dei campi, alla natura incontaminata e al libero amore. “Come mai gli uomini prima o poi ci cascano tutti?”, si chiede un esterrefatto protagonista.

Adriano Celentano è Serafino, il finto tonto, il pastore ingenuo che non comprende il mondo moderno, oltre le sue montagne e profondamente incapace di pensare agli interessi economici. Un’anima candida in un mondo di lupi, perché i parenti sono l’esatto contrario, vogliono soltanto la roba di verghiana memoria, i soldi e le pecore lasciate dalla vecchia zia. Il film presenta elementi di commedia sexy insoliti per un Adriano Celentano protagonista, che mette in scena alcuni duetti erotici con Francesca Romana Coluzzi e con la giovanissima Ottavia Piccolo. Ricordiamo gli incontri nel granaio con Asmara, ma anche i rapporti furtivi con la cugina Lidia che tenta di circuire il povero pastore. Ottavia Piccolo è una lolita maliziosa e provocante che provoca Celentano per accaparrarsi la roba della zia, utilizzando ogni mezzo di seduzione, anche la visione delle gambe dall’alto di un albero mentre il pastore regge la scala.

Germi contamina la commedia con il musicarello, inserisce toni grotteschi ed elementi erotici, a tratti rischia di sconfinare nella farsa, ma il tutto è salvato dal mito dell’uomo naturale, che vive fuori dalle convenzioni sociali, anzi, le rifiuta a priori e combatte per affermare le sue idee. Il nome stesso del personaggio (Serafino) fa riferimento alla sua natura angelica, pura, del tutto incontaminata da malizie terrene. Adriano Celentano è perfetto per il ruolo, anche se a Germi in un primo tempo la sua faccia da gangster non piaceva per niente, diceva che al massimo poteva andare bene per fare film gialli. Il regista si convinse solo al secondo provino, quando l’attore mise in atto un lavoro di mimica facciale perfetto, portando la sua interpretazione a livelli di assoluta conformità a quel che pretendeva il regista. Molto bravi gli altri interpreti: Saro Urzì, Gino Santercole, Francesca Romana Coluzzi, Ottavia Piccolo e Luciana Turina.

Il film è ambientato nella zona montuosa di Ovindoli, nel Parco del Gran Sasso, intorno a Sulmona, nel comune di Arquata del Tronto, in pieno Appennino Abruzzese. Molte scene si svolgono nelle frazioni di Spelonga e Capodacqua, la parte finale riprende il monte Vettore, i monti Sibillini e la Piana di Castelluccio. Altre sequenze sono girate tra Arquata, Norcia, Visso, Campo Imperatore, Iesi (le canzoni in osteria, in una casa privata della cittadina) e Amatrice (il servizio militare e la scena della caciotta da dare all’avvocato). Fotografia in quattro colori di Aiace Parolin con stupendi scenari delle montagne abruzzesi.

La colonna sonora è una delle cose più interessanti del film, composta da Carlo Rustichelli, mai pubblicata in un album completo, ma solo alcuni brani sono stati inseriti nei 45 giri di Celentano. Ricordiamo La ballata del pastore cantata da Pietro Germi (doppia Nazzareno Natale), La storia di Serafino (numerose le cover) e La pelle, entrambe cantate da Celentano.

Grande successo di pubblico, film più visto della stagione 1968-69. Incasso da record pari a oltre tre miliardi di lire, adesso impensabile. Tra i film italiani più visti di sempre (trentunesimo in classifica), oltre dieci milioni e mezzo di spettatori, tra prima visione e sale minori, di seconda e terza visione. Visto il successo popolare, il capo di abbigliamento usato da Celentano nel film si chiama Serafino e indica una maglia con scollo arrotondato e bottoni.

Da riscoprire, sui canali digitali Mediaset che l’hanno riproposto su Cine 34 e lo presentano nel palinsesto di Infinity. Un film immortale.

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Regia: Pietro Germi. Soggetto: Pietro Germi, Alfredo Giannetti, Tullio Pinelli. Sceneggiatura: Pietro Germi, Tullio Pinelli, Leo Benvenuti, Piero De Bernardi. Fotografia: Aiace Parolin. Montaggio: Sergio Montanari. Musiche: Sergio Rustichelli. Scenografia: Carlo Egidi. Produttore: Angelo Rizzoli. Casa di Produzione: Cineriz. Distribuzione (Italia): Cineriz. Durata: 93’. Genere: Commedia. Interpreti: Adriano Celentano (Serafino Fiorin), Ottavia Piccolo (Lidia), Saro Urzì (zio Agenore; padre), Francesca Romana Coluzzi (Asmara Trepaoli), Amedeo Trilli (oste), Gino Santercole (caporale), Benjamin Lev (Armido), Giosue Ippolito (Rocco), Nazzareno Natale (Silio), Luciana Turina (zia), Oreste Palella (avvocato dell’accusa), Ermelinda De Felice (zia Armida), Gustavo D’Arpe (medico militare), Roberto De Silvestro (soldato), Piero Gerlini (brigadiere), Nerina Montagnani (zia Gesuina).

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