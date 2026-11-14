Cronache dai Palazzi

Sono possibili dei cambiamenti ma non degli stravolgimenti della Legge di Stabilità. Palazzo Chigi non si chiude al dialogo sulla Manovra ma ne ribadisce l’impalcatura che rimane rigida e aderente alla prudenza. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sottolinea che “i muri portanti non si possono toccare, i tramezzi sì”, nonostante le critiche di politica asburgica. “Accetto le critiche”, ha affermato il ministro Giorgetti, ma “rivendico contestualmente la politica asburgica di questi 4 anni”, e aggiunge: “Un ministro asburgico si è fatto carico di assorbire nel bilancio dello Stato 140 miliardi”.

Le opposizioni a loro volta dicono che la Legge di Bilancio andrebbe riscritta in quanto conterrebbe “misure spot, categoriali e clientelari” e per la maggior parte si tratta di “interventi temporanei”. Bankitalia stima un aumento dello 0,5% del reddito delle famiglie ma mette in guardia riguardo ad un eventuale aumento della complessità del fisco e auspica che il governo concentri più risorse su interventi mirati ad aumentare la crescita del Paese. Si pronuncia anche il Fondo monetario internazionale che chiede la copertura di ogni singola misura.

“La realtà ci impone di conciliare esigenze diverse e trovare un equilibrio tra ciò che sarebbe auspicabile e ciò che è concretamente necessario”, ha affermato Giancarlo Giorgetti in audizione davanti alle commissioni congiunte di Camera e Senato, nelle cui sedi ha difeso il disegno di legge di Bilancio affrontando i nodi cruciali della Manovra: sanità, scuola e il contributo richiesto a istituti bancari e assicurazioni.

Per quanto riguarda i fondi destinati alla sanità “non soltanto non sono stati ridotti” ma sono previsti ulteriori incrementi per circa 7,1 miliardi nel triennio 2027-29 e “non è un risultato da considerare scontato, guardando alle scelte compiute in passato”, sottolinea Giorgetti. Il Mef ricalca anche un certo squilibrio a causa del calo demografico in quanto nell’arco di soli cinque anni “la popolazione scolastica si è ridotta del 6,22%, mentre i docenti sono aumentati del 2,01%”.

Saltano inoltre i tagli al sistema scolastico, il ministro Valditara ha assicurato il proprio impegno affinché la riduzione dei circa 7 mila posti prevista inizialmente per il prossimo anno scolastico 2027-2028 fosse annullata. “Giudico molto positivamente il superamento del taglio degli organici nella scuola che si sta profilando”, ha affermato Valditara. La cancellazione di 5 mila posti da docente e 2 mila Ata nel 2027 avrebbe fatto risparmiare circa 84 milioni di euro. La premier Giorgia Meloni controbatte comunque con un video sui social rigettando l’operazione ‘tagli alla scuola’: “Non si trattava di tagli, nessun insegnante avrebbe perso il posto, nessun operatore Ata sarebbe stato licenziato” bensì “la misura cominciava ad adeguare il personale agli studenti effettivi”.

Non la pensano allo stesso modo le opposizioni. Il botta e risposta continua sui social anche per quanto riguarda il taglio dell’Irpef, “un lavoratore che guadagna 55 mila euro o più avrà un beneficio annuo complessivo di 1.200 euro”, afferma Giorgia Meloni e Elly Schlein replica con un altro video in cui sottolinea: “Meloni non dice che la sua manovra regala 500 euro anche a chi ne guadagna 200 mila”.

Per quanto riguarda la sanità “stiamo lavorando per individuare maggiori fondi”, afferma a sua volta il ministro della Sanità Orazio Schillaci puntualizzando che l’obiettivo è “premiare chi lavora nel Servizio sanitario nazionale”. La legge di Bilancio per il 2027 assegna circa 2,4 miliardi alla sanità che confluirebbero nel Fondo Sanitario nazionale, ai quali si aggiungerebbero altri 500 milioni di euro per medici e infermieri, 300 milioni per le prestazioni aggiuntive e 380 milioni annui per le indennità di pronto soccorso. Il Mef mira nel complesso a raggiungere un equilibrio recuperando tutte le risorse possibili anche in vista dello sciopero del 5 dicembre annunciato dai professionisti del settore, pronti a scendere in piazza nella Capitale accanto al mondo della scuola. Regioni e opposizioni ritengono che le risorse messe a disposizione per la sanità pubblica siano limitate e chiedono più fondi, almeno altri 5,5 miliardi. Nello specifico le risorse destinate alla card da 300 euro per gli over 75 (con reddito pensionistico fino a 28 mila euro) – circa 1,6 miliardi di euro per prestazioni non aderenti al Sistema sanitario nazionale – Regioni e opposizioni chiedono siano destinate al Fondo sanitario.

Un altro nodo da sciogliere riguarda le pensioni che potrebbero subire delle modifiche, dalla proroga di un anno dell’Ape sociale alla possibilità di uscire dal mondo del lavoro già a 64 anni, oltre a nuove regole per ciò che concerne la perequazione con 6 fasce di rivalutazione sull’importo complessivo. Da gennaio 2027, inoltre, tutte le pensioni saranno adeguate all’inflazione, anche se per gli importi tra 4 e 5 volte il minimo la rivalutazione sarà meno consistente, calcolata all’85% e non più al 90%. I sindacati Cgil Cisl e Uil chiedono misure più ampie mentre Lega e Forza Italia ipotizzano un fondo specifico per i lavoratori del settore sicurezza; la Lega chiede anche di incrementare il fondo per Quota 64.

Tra i provvedimenti presenti nella Manovra anche nuovi incentivi alle rinnovabili, nello specifico per impianti fotovoltaici fino a 1 megawatt il governo prevede 800 milioni per il 2028 e 200 milioni per 2029 e 2030. Tra i rincari il nuovo aumento dell’Irap, tassa che era già stata aumentata del 2% con il decreto Bollette di febbraio. La manovra prevede un ulteriore aumento dell’Imposta regionale sulle attività produttive per le imprese che svolgono attività collegate con il settore energetico: un aumento del 5% nel 2027 e di altri 3 punti percentuali nel 2028 e nel 2029.

Tra i più discussi i fondi destinati alla cybersicurezza, “la legge di Bilancio 2027 prevede 298,9 milioni di euro”, ha affermato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano puntualizzando che, data “la gravità” del contesto attuale caratterizzato da diverse minacce cyber in vari settori della società, “bisogna convincersi ognuno per la propria parte che i sistemi di sicurezza cyber sono un investimento e non un costo”. A proposito degli allarmi bomba nelle scuole dei giorni appena passati, tra mercoledì e giovedì della prossima settimana interverranno in Parlamento con delle informative il ministro della Difesa Guido Crosetto e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Nel dettaglio, per quanto riguarda le coperture in funzione della Manovra 2027 la maggior parte, circa 12 miliardi, dovrebbe provenire da una maggiore flessibilità sui conti pubblici, altri 5,8 miliardi da banche e assicurazioni, 1 miliardo dai tagli alle spese dei ministeri e della presidenza del Consiglio, 700 milioni dal settore energetico e altri 700 milioni dal settore dei giochi. Nel complesso la manovra 2027 vale 26 miliardi di euro.

Su un altro fronte il vertice di Dublino e il team della trattativa per la risoluzione della guerra in Ucraina. La squadra negoziale su cui gli Stati europei hanno raggiunto un accordo sarà composta dai consiglieri delle istituzioni Ue e dei Paesi E5 che sono Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Polonia. Nello specifico, come già annunciato la scorsa settimana dall’Alta rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Kaja Kallas, l’Europa respinge la pretesa russa di ridiscutere l’intero assetto strategico europeo e i confini della Nato, ribadendo l’architettura di sicurezza costruita per l’appunto sull’Ue e sull’Alleanza Atlantica, ciascuno con il proprio ruolo.

In sostanza il negoziato deve riguardare il conflitto in Ucraina e non altre questioni che attengono alla sicurezza internazionale e che, in particolare, coinvolgono l’Alleanza Atlantica. Il cuore del negoziato sembra riguardare le questioni territoriali. Dopo gli incontri di Abu Dhabi, l’ostacolo più grande per quanto riguarda il raggiungimento di un’intesa sembra essere per l’appunto la definizione dei confini. I leader europei ribadiscono infine gli aiuti all’Ucraina, ragionando anche sulla protezione di Kiev dopo un eventuale cessate il fuoco nonostante il veto del Cremlino e confermano il rifiuto di una pace imposta da Mosca per la quale sarebbero inoltre pronte nuove sanzioni. In definitiva, come ha spiegato il presidente del Consiglio europeo António Costa, “le garanzie di sicurezza saranno affrontate all’interno del quadro della Coalizione dei Volenterosi in stretto coordinamento con la Nato”, ribadendo quindi l’importanza dell’Alleanza Atlantica che deve essere in ogni modo custodita e difesa di fronte ad eventuali tentativi di indebolimento da parte di terzi, tentativi mascherati da negoziato. Mosca avrebbe chiesto l’uscita della Finlandia dalla Nato, la rinuncia di Kiev a entrare nell’Alleanza Atlantica e la cessione alla Russia dei territori ucraini occupati. Secondo fonti del New York Times gli emissari di Putin pretenderebbero inoltre il ritiro delle truppe Nato dalla Polonia e dai Paesi Baltici. Un prossimo appuntamento per le trattative di pace – una pace che sembra ancora lontana – si svolgerà sempre ad Abu Dhabi tra circa due settimane ma non vi è alcuna garanzia che al tavolo partecipino dei rappresentanti del Cremlino, ancora intenti a studiare le “reali intenzioni” degli avversari e “la loro disponibilità a contribuire al processo di pace”. Solo dopo aver compreso chiaramente “potremo decidere se avviare un dialogo in un formato allargato”, affermano da Mosca.

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