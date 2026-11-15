Tra Thomas Sowell e la babysitter algoritmica

A Torino un ragazzo di quattordici anni aggredisce un professore durante un’interrogazione. Lo colpisce al volto e gli scaglia contro una sedia. Il docente ne esce con il naso fratturato e trenta giorni di prognosi ma non chiede una punizione: si augura che qualcuno aiuti quello studente a capire la gravità del suo gesto. Agisce da educatore; ma chi, prima di lui, avrebbe dovuto farlo?

I dati ESPAD Italia del CNR dicono che la quota di studenti tra i 15 e i 19 anni che ammette di aver colpito un insegnante è salita dall’1,2% del 2018 al 3,6% del 2025. Possiamo guardare a un fenomeno preciso: la violenza contro chi rappresenta un’autorità educativa. L’economista e saggista statunitense Thomas Sowell ha legato la crisi della scuola americana alla svalutazione della disciplina, della responsabilità individuale e dell’autorità degli insegnanti, iniziata negli anni Sessanta. È una tesi che pone una domanda anche per l’Europa: abbattendo l’autoritarismo, abbiamo finito per demolire l’autorevolezza?

Sowell non è un nostalgico della bacchetta. È un economista che giudica le idee dai risultati. In Inside American Education ha attaccato l’invasione della scuola da parte di programmi psicologici e “affettivi”, che ponevano l’autostima dello studente al di sopra dell’apprendimento e trattavano ogni giudizio come una ferita da evitare. In The Vision of the Anointed ha descritto una classe di esperti convinti della propria superiorità morale. Le loro ricette si valutano sulla bontà delle intenzioni, mai sulle conseguenze, e quando falliscono la colpa ricade sempre sulla società, mai sulla teoria. La sua lezione più scomoda è che non esistono soluzioni, ma solo compromessi. Ogni scelta educativa ha un costo. Chi elimina la sanzione per proteggere lo studente dalla frustrazione non cancella quel costo, lo rinvia. E prima o poi qualcuno lo paga.

Il Sessantotto si dice abbia avuto i meriti di aver liberato l’educazione dalla paura e dall’obbedienza senza spiegazioni. Ma contestando l’autorità arbitraria abbiamo forse diffuso l’idea che ogni autorità fosse sospetta. A volte abbiamo anche confuso l’ascolto dei giovani con l’obbligo di assecondarli. Un insegnante non va rispettato perché incute timore, ma perché svolge una funzione. Può sbagliare e può essere chiamato a risponderne. Non può però diventare un avversario solo perché assegna un’insufficienza o dice no. Quel no insegna che non ogni desiderio è un diritto e non ogni frustrazione è un’ingiustizia.

C’è poi una responsabilità che riguarda la scuola stessa. Accanto a docenti come quello di Torino, che continuano a educare anche dopo essere stati colpiti, ce ne sono altri che hanno smesso di provarci. Non per cattiveria, ma per stanchezza. Pesano le circolari, i ricorsi al TAR, i genitori sul piede di guerra. Pesa anche una certa pedagogia per cui ogni comportamento va prima di tutto “capito”. Capire, però, non significa giustificare. Quando la comprensione diventa un alibi, la nota disciplinare non si scrive, l’insufficienza si arrotonda e l’insolenza si lascia correre perché “il ragazzo ha un vissuto difficile”. È la scorciatoia più comoda, perché evita conflitti con le famiglie e con i dirigenti. Ma chi rinuncia a dire no non fa un favore allo studente. Gli insegna che il limite è negoziabile e che basta alzare la voce per spostarlo. Il professore di Torino chiedeva che fosse il ragazzo a comprendere il proprio gesto: esattamente il contrario del “li dobbiamo capire”.

Mentre l’autorità tradizionale perdeva legittimazione, nelle case è entrata la babysitter più economica della storia: lo smartphone. Non chiede stipendio, non si stanca, non protesta. Prima gli abbiamo delegato l’intrattenimento, poi la compagnia. Infine, gli abbiamo affidato una parte della formazione emotiva e relazionale dei nostri figli.

Una babysitter in carne e ossa, per quanto inesperta, risponde ai genitori. Può correggere, spiegare una regola, insegnare ad aspettare. La babysitter algoritmica risponde invece alle logiche economiche della piattaforma. Il suo obiettivo non è formare un adulto responsabile, ma trattenere un utente. Nel suo mondo il contenuto sgradito si elimina con un gesto e chi contraddice si blocca. La noia si cancella, la popolarità si misura in visualizzazioni. Poi il ragazzo torna nel mondo reale e incontra ciò che nessun algoritmo può rimuovere: il limite. Il professore non è progettato per compiacerlo. Chi non ha imparato a distinguere una critica da un’umiliazione rischia di vivere quel limite come un attacco alla propria identità.

A questo si aggiunge la spettacolarizzazione. Secondo il CNR, nel 2025 circa 332 mila studenti hanno assistito a scene di violenza riprese con il cellulare, o le hanno filmate loro stessi. È più del doppio rispetto al 2018. L’aggressione diventa un contenuto e la notorietà, anche quella negativa, una forma di riconoscimento. Non sappiamo se questo abbia pesato nel caso di Torino. Ignorarlo, però, sarebbe miope.

La libertà senza responsabilità non è emancipazione: è soltanto assenza di limiti. Sowell lo avrebbe detto in termini di costi: nessuna scelta è gratuita. Abbiamo liberato i figli dall’autoritarismo dei padri, ma non sempre abbiamo insegnato loro a usare quella libertà. Quando educarli è diventato faticoso, abbiamo consegnato loro uno schermo. Abbiamo risparmiato sulla babysitter. Ora rischiamo di presentare il conto agli insegnanti.

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