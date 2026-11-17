La Serbia sta attraversando una fase di trasformazione politica a una velocità sorprendente. La vittoria della Studentska Lista alle elezioni del 25 ottobre ha aperto una nuova stagione, anche se il percorso istituzionale è appena cominciato. La seduta inaugurale del Parlamento è fissata per oggi 17 novembre, mentre la formazione del nuovo governo non è prevista prima del prossimo anno. Nel frattempo, dovranno svolgersi anche le elezioni presidenziali. Eppure, gli effetti della sconfitta del Partito progressista serbo (SNS) di Aleksandar Vučić sono già evidenti, soprattutto nel sistema mediatico e negli apparati di sicurezza, due settori che per anni hanno rappresentato strumenti fondamentali del consolidamento del potere.

Il primo segnale è arrivato il 26 ottobre, quando il direttore della RTV, l’emittente pubblica della Vojvodina, ha rassegnato le dimissioni. Nella stessa serata il telegiornale ha rivolto pubbliche scuse ai telespettatori per non aver svolto adeguatamente la propria funzione di informazione. Il 27 ottobre la Lista studentesca e un gruppo di dipendenti della Radiotelevisione serba (RTS) hanno chiesto la fine delle interferenze politiche nel servizio pubblico e le dimissioni della dirigenza. Il giorno successivo ha lasciato l’incarico anche la direttrice generale Manja Grčić, nominata nel febbraio 2026 e contestata per la propria designazione.

Le richieste di cambiamento hanno riguardato anche la REM, l’autorità di regolamentazione dei media elettronici. Nel mirino soprattutto Informer, emittente e testata tabloid vicina al governo, destinataria di numerosi reclami per trasmissioni caratterizzate da insulti, accuse e incitamento alla violenza. Soltanto nel 2026 erano stati presentati 131 ricorsi. Dopo una lunga paralisi, il Consiglio della REM è tornato a funzionare e ha deciso all’unanimità di sospendere per sette giorni il programma Prve Info di Informer. Altre sanzioni sono state comminate alle televisioni Prva e Kurir. Le decisioni hanno provocato proteste da parte del direttore di Informer, Dragan J. Vučićević, di Aleksandar Vučić e della presidente ad interim Ana Brnabić. La questione va ben oltre le singole sospensioni: si tratta di capire se il cambiamento porterà a una riforma strutturale del sistema mediatico, garantendo finalmente pluralismo e indipendenza editoriale.

Ancora più delicata è la situazione nelle forze dell’ordine. Il primo novembre sono stati arrestati Marko Kričak, capo della polizia criminale, e il suo vice Boško Sekulić. L’accusa riguarda presunti abusi d’ufficio legati al caso di Veselin Milić, ex capo della polizia di Belgrado, arrestato a giugno nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Aleksandar Nesović. Un altro arresto di rilievo ha coinvolto Igor Zmirić, responsabile dell’unità speciale antiterrorismo, insieme ad altri agenti. L’indagine riguarda gli abusi e i maltrattamenti subiti da alcuni studenti nei locali della sede del governo serbo il 14 e 15 agosto 2025. In quella circostanza la studentessa Nikolina Sindjelić aveva denunciato anche minacce di stupro da parte di Marko Kričak, che all’epoca dirigeva un’unità speciale di polizia. Kričak non risulta al momento indagato per quelle specifiche minacce. Le inchieste hanno raggiunto anche Bor, dove otto poliziotti sono stati arrestati in relazione alla morte di Dalibor Dragijević, deceduto dopo essere stato trattenuto dalla polizia nell’aprile 2024. L’autopsia aveva attribuito il decesso alle violenze subite durante la detenzione, smentendo la versione iniziale dell’attacco cardiaco.

Anche la BIA, l’Agenzia per la sicurezza e le informazioni, è finita sotto osservazione. La Procura per la criminalità organizzata ha aperto un procedimento nei confronti del suo direttore Vladimir Orlić, del ministro uscente Nenad Vujić e di altri funzionari per presunti abusi d’ufficio e coercizioni in relazione al diritto di voto nelle carceri. Sono inoltre emerse denunce di sorveglianza illegale nei confronti di giornalisti, oppositori e magistrati, alimentando le richieste di una riforma profonda dei servizi segreti. La leadership del SNS ha reagito descrivendo gli arresti come una campagna di persecuzione contro i propri sostenitori. Vučić ha difeso i funzionari coinvolti, definendoli persone oneste, mentre la Lista studentesca, che aveva chiesto la rimozione di alcuni responsabili degli apparati di sicurezza, non ha commentato direttamente tutti gli sviluppi. Le spiegazioni possono essere diverse. Il venir meno del controllo politico esercitato per anni dal SNS potrebbe aver consentito a procure e organismi di controllo di riaprire procedimenti rimasti a lungo bloccati. Ma non si può escludere che gli arresti riflettano anche uno scontro tra fazioni interne alle forze dell’ordine, con il rischio che le indagini diventino strumenti di una resa dei conti. Un’altra possibilità è che una parte della burocrazia stia semplicemente cercando di adeguarsi ai nuovi equilibri politici, dimostrando efficienza e disponibilità nei confronti di chi si prepara a governare. La Serbia si trova dunque in una fase di transizione ancora tutta da scrivere. Le dimissioni nei media pubblici, la ripresa dell’attività della REM e le inchieste sugli apparati di sicurezza sono

La vittoria degli studenti potrebbe riaprire anche il percorso europeo della Serbia, rimasto sostanzialmente fermo negli ultimi anni. Bruxelles ha accolto positivamente il risultato, con Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo António Costa pronti a sostenere il nuovo governo nelle riforme su stato di diritto, indipendenza dei media e lotta alla corruzione. Sono proprio questi i nodi indicati dall’Unione come condizioni indispensabili per progredire nei negoziati, insieme alla normalizzazione dei rapporti con il Kosovo. Il movimento ha dichiarato di voler proseguire l’integrazione europea e di voler intervenire sui capitoli 23 e 24, dedicati a giustizia e diritti fondamentali. Restano però questioni aperte: la Serbia dovrà chiarire il proprio orientamento internazionale e i rapporti con Mosca, anche alla luce della posizione finora contraria all’ipotesi di sanzioni contro la Russia.

La vittoria elettorale ha dunque riaperto una porta, ma la velocità con cui Belgrado potrà avvicinarsi a Bruxelles dipenderà dalle riforme concrete e dalle scelte del nuovo governo.

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