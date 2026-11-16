Italia delle Regioni

Alessandro Canelli, Sindaco di Novara e delegato ANCI alla finanza locale, è intervenuto in audizione davanti alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla Legge di bilancio: “Valutiamo positivamente l’interlocuzione con il Ministero di Economia e Finanze e le misure inserite nella manovra. Resta tuttavia la preoccupazione per il progressivo deterioramento del saldo netto di parte corrente, indispensabile per garantire i servizi essenziali ai cittadini. Le nostre stime evidenziano un peggioramento significativo: dai 1,9 miliardi di avanzo del 2024 si passerà a un saldo negativo di 700 milioni nel 2027 e di 900 milioni nel 2028, con un deterioramento complessivo di 2,2 miliardi nel triennio 2026-2028”.

“A pesare – ha precisato Canelli – sono l’inflazione, l’aumento dei costi di beni, servizi ed energia e gli oneri dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, che ricadono direttamente sui Comuni. Apprezziamo che la manovra non introduca nuovi tagli o accantonamenti obbligatori e preveda la trasformazione dei residui tagli del 2024 in risorse destinate agli investimenti locali o alla riduzione del disavanzo. Positiva anche la maggiore flessibilità nell’utilizzo degli avanzi”.

Tra gli altri risultati, Canelli ha ricordato le misure sul Fondo anticipazioni di liquidità (FAL), con la cancellazione del debito per circa 50-60 Comuni sopra i 20mila abitanti e 200 milioni annui nel 2028 e 2029 per gli enti in difficoltà finanziaria. “Resta però scoperto il 2027, per il quale chiediamo una misura di salvaguardia”. Positivi anche l’incremento a 300 milioni del fondo per gli affidamenti obbligatori dei minori, a fronte di una spesa comunale di circa 520 milioni, e lo stanziamento di 45 milioni per finanziare circa 980 assunzioni nella polizia locale.

“Restano – ha rimarcato il sindaco di Novara – alcune questioni sulle quali chiediamo un intervento del Parlamento, pur consapevoli dei ristretti margini a disposizione del Mef. In particolare, sulla tassa di soggiorno la possibilità di applicare anche nel 2027 i regimi tariffari vigenti, in attesa di una più ampia riforma, e il rafforzamento del fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli studenti con disabilità. La spesa dei Comuni ha raggiunto 900 milioni, a fronte di un contributo statale di appena 160 milioni: chiediamo almeno 150 milioni aggiuntivi per garantire un’assistenza adeguata agli studenti e alle loro famiglie”.

Durante l’audizione, inoltre, l’Associazione dei comuni Anci ha sollecitato la semplificazione delle procedure contabili per gli investimenti locali, consolidando le misure sperimentate con il Pnrr, e la possibilità di utilizzare gli accantonamenti per i rinnovi contrattuali anche in deroga ai limiti ordinari di utilizzo dell’avanzo, nel rispetto degli equilibri di bilancio. “Il Pnrr ha dimostrato la capacità dei Comuni di realizzare investimenti e raggiungere gli obiettivi. Non dobbiamo disperdere questa esperienza, ma dare continuità alle semplificazioni che hanno consentito di accelerare la capacità realizzativa degli enti”, ha concluso Canelli.

In ambito Conferenza Governo-Regioni e Province autonome: sottoscritta intesa sul Fondo Politiche Giovanili 2027-2029. Programmazione triennale e risorse tempestive. Per le politiche giovanili arriva un doppio risultato grazie all’intesa sul Fondo 2027-2029, sancita in Conferenza Unificata, in anticipo rispetto alla scadenza del primo accordo siglato nel 2023 e all’inizio del nuovo triennio.

Grazie al lavoro svolto tra il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e le Regioni, province e i comuni, la programmazione degli interventi a favore dei giovani è stata definita in anticipo rispetto al triennio di riferimento, confermando allo stesso tempo il suo carattere triennale, e consentendo agli enti territoriali di definire, pianificare e attuare politiche efficaci e continuative.

Per il triennio 2027-2029 sono state assegnate anche le risorse: si tratta di oltre 14 milioni di euro all’anno del Fondo per le Politiche giovanili che saranno ripartiti tra i territori, ai quali si aggiungono le quote di cofinanziamento sostenute dalle Regioni. Uno stanziamento tempestivo che consentirà agli Enti territoriali di definire e attuare politiche e interventi per promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale, favorirne l’inserimento nella vita sociale, rafforzare i sostegni all’abitare e agevolare l’accesso al credito per l’acquisto di beni e servizi.

“Le generazioni più giovani meritano la massima attenzione delle istituzioni e per noi sono la priorità”, commenta Massimiliano Fedriga, Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome. “Ringrazio il Ministro Abodi per l’impegno in prima linea che ci ha consentito di arrivare in tempi rapidi all’intesa di oggi. È un passo importante per dare ai ragazzi risposte adeguate su temi centrali quali educazione, formazione, lavoro, inclusione”.

“Il risultato raggiunto oggi – dichiara il Ministro Abodi – con la sottoscrizione per la prima volta di un’Intesa che programma come utilizzare le risorse prima dell’inizio del nuovo triennio, testimonia ancora una volta l’impegno del Governo nei confronti dei giovani, la capacità di ascoltarli e di contribuire a dare sostanza al portafoglio delle opportunità, con l’obiettivo di accompagnarli nel percorso di crescita e nella concreta realizzazione dei progetti di vita. Il compito delle istituzioni è quello di creare i migliori presupposti possibili e configurare strumenti concreti che, attraverso le diverse iniziative e una pluralità di progetti da realizzare sui territori, possano tradursi in politiche coordinate e condivise capaci di sostenere le aspirazioni di ciascuno”.

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