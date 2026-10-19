Italia delle Regioni

Recentemente, l’Anci e l’Anfir (Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali) hanno rinnovato il protocollo d’intesa sottoscritto nel 2024 per rafforzare la collaborazione tra Comuni e finanziarie regionali a sostegno dello sviluppo territoriale. L’intesa rafforza la collaborazione tra Comuni e finanziarie regionali, con particolare attenzione ad aree interne, giovani, startup, innovazione e strumenti operativi per sostenere investimenti, servizi e nuove opportunità di crescita nei territori.

L’accordo, firmato dal presidente di Anfir Michele Vietti e dal sindaco di Napoli e presidente Anci Gaetano Manfredi, ha consolidato il percorso avviato due anni fa e ha puntato a promuovere iniziative condivise nei campi dell’innovazione, della transizione ecologica e digitale, dell’imprenditorialità, del turismo e della cultura, valorizzando competenze e strumenti finanziari a disposizione dei territori.

“Garantire la coesione territoriale, mettendo a sistema servizi, risorse finanziarie e competenze tecniche, significa fare in modo che ogni cittadino abbia le stesse opportunità, a prescindere dal Comune in cui vive”, ha sottolineato Gaetano Manfredi. “L’intesa con Anfir ci permette di offrire agli amministratori locali strumenti operativi per accompagnare i giovani che vogliono investire nei propri territori d’origine, valorizzando le risorse culturali, sportive e produttive di ogni singola comunità”.

Particolare attenzione è stata dedicata alle aree interne e ai Comuni a rischio spopolamento, alla nascita di nuove imprese e all’imprenditorialità giovanile. Tra le attività previste sono rientrate la progettazione di interventi per lo sviluppo locale, la diffusione di buone pratiche e il supporto a iniziative per la creazione di startup. “La collaborazione tra Anfir e Anci mette in rete le competenze delle finanziarie regionali e dei Comuni per trasformare le esigenze dei territori in progetti concreti. Vogliamo sostenere le imprese, i giovani e le comunità locali, favorendo nuove opportunità di crescita”, ha dichiarato Michele Vietti, presidente di Anfir. “L’obiettivo è contribuire a uno sviluppo più equilibrato, con particolare attenzione alle aree interne e al contrasto dello spopolamento”.

Il rinnovo del Protocollo ha rafforzato così una collaborazione orientata a sostenere la capacità dei territori di attrarre investimenti, generare nuove opportunità e mettere a sistema strumenti finanziari, competenze tecniche e progettualità locali.

Le Regioni hanno incontrano il Ministro Locatelli: proposto un tavolo permanente per la Disabilità. Con l’intento di verificare insieme l’andamento della fase di sperimentazione della Riforma della disabilità (D.Lgs. 62/2024), la Commissione Politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è stata ricevuta il 6 ottobre dal Ministro per la disabilità, Alessandra Locatelli.

Le Regioni hanno sottolineato l’esigenza di condividere preventivamente con il Ministero la programmazione degli interventi finanziati attraverso il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, per evitare sovrapposizioni e duplicazioni con misure già finanziate a livello regionale e locale e favorire una programmazione coerente con i bisogni dei territori.

L’incontro si è svolto dopo che le Regioni avevano più volte manifestato preoccupazione per la mancata dotazione finanziaria del Fondo caregiver per il 2025 e per l’incertezza sulle risorse disponibili per le annualità successive. La richiesta è quella di garantire risorse certe e pluriennali per i servizi rivolti alle persone con disabilità, con particolare riferimento al caregiver, all’assistenza degli alunni con disabilità (Asacom), al trasporto scolastico, all’autismo e alle persone con disturbi del neurosviluppo.

In riferimento alla Riforma della disabilità e ai tanti elementi di forte innovazione che introduce, tra cui una nuova definizione della condizione di disabilità e il Progetto di vita, le Regioni hanno confermato di condividerne l’impianto e hanno garantito il massimo supporto per un avvio a regime dal 2027. Ma hanno anche raccomandato di rafforzare i servizi territoriali e le professionalità, accompagnando la sperimentazione con adeguate risorse organizzative.

“L’incontro è stato un’importante occasione per avviare un confronto costruttivo con il Ministro Locatelli sui tanti aspetti della disabilità che richiedono l’integrazione tra politica nazionale e politiche regionali. Dobbiamo far convergere gli sforzi e lavorare per la migliore pianificazione degli interventi e dei finanziamenti, che devono diventare il più possibile strutturali. Le Regioni già gestiscono molti dei servizi sul territorio, ma hanno bisogno di garanzie certe dal Governo su tempi e risorse”, ha dichiarato Pasqualina Straface, coordinatrice della Commissione Politiche sociali della Conferenza delle Regioni.

“I colloqui con il Ministro sono sempre estremamente positivi e abbiamo apprezzato in particolare – ha aggiunto Straface – la sua disponibilità a istituire un tavolo periodico e permanente con la Conferenza delle Regioni. Abbiamo avanzato la proposta di un tavolo proprio per lavorare insieme e accompagnare la programmazione del Fondo unico e l’attuazione della riforma”.

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