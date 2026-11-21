La giuria del Festival di Cannes 2024 ha premiato questo film di Coralie Fargeat come miglior sceneggiatura originale. Non ho capito qualcosa, credo. Il film narra la vita di Elisabeth (Demi Moore) e la sua crisi esistenziale dopo il licenziamento dal canale televisivo per cui conduceva un programma di fitness. Per questo motivo cede alle lusinghe di un medico che le propone l’uso di una sostanza sperimentale capace di creare una versione più giovane e più perfetta di sé stessa (Sue – Margaret Qualley). Arrivano subito i problemi – che si aggravano sempre di più – fino a quando un uso fuori dalle regole del farmaco porta a conseguenze mostruose.

Golden Globe a Demi Moore come miglior attrice, e ci può anche stare perché la sua interpretazione da diva in disfacimento corporale è ottima, così come il premio Oscar al trucco e alla migliore acconciatura. Tutto il resto no. Coralie Fargeat è una regista e sceneggiatrice francese che ricordiamo solo per Revenge (2017), un film di stupro e vendetta molto femminista, quindi realizza questo premiatissimo The Substance che non ha i meriti che certa critica gli attribuisce. L’autrice vuole approfondire il tema della vecchiaia, il desiderio di un’eterna giovinezza, la voglia di sentirsi giovani e apprezzati. Per far questo attualizza il tema del patto con il diavolo del Dottor Faust, ma finisce per eccedere con un horror fantastico e ridondante effetti speciali gore e splatter. Il finale sembra una citazione continua de Gli schizzacervelli, in un tripudio di sangue spruzzato sugli spettatori, tacendo del mostro informe che ricorda Elephant Man di Linch presente sul palco con la foto appiccicata in volto di com’era un tempo Elizabeth.

Coralie Fargeat è autrice in senso pieno, su questo non abbiamo niente da dubitare, originale fino alle estreme conseguenze, organizza una sceneggiatura a base di effetti speciali e di trovate trucide, fino ai venti minuti finali di totale follia. Riprese mai scontate, primissimi piani, particolari, visioni dal basso, tutto inserito in una fotografia scura e in un apparato grottesco, scandito da musiche allucinanti. La regista si occupa in parte anche del montaggio ma non si rende conto che 140 minuti sono eccessivi per una simile pellicola e che la parte finale è troppo dilatata.

The Substance avrà pure meritato un’ovazione al Festival di Cannes, resta il fatto che non lo guarderei una seconda volta. Liberi di sperimentare. Visibile su Rai Play, dopo una rapida apparizione in Prima Tv su Rai 4, il 14 ottobre 2026. Opinione del tutto personale: sarebbe stato un perfetto candidato ai Razzie Awards. Bocciato.

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Regia, Soggetto, Sceneggiatura: Coralie Fargeat. Fotografia: Benjamin Kracun. Montaggio: Jerome Eltabet, Coralie Fargeat, Valentin Féron. Musiche: Raffertie. Effetti Speciali: Jean Miel, Paul Descoing, Lola Roine, Bryan Jones. Scenografia: Stanislas Reidellet, Gladys Garot, Cecilia Blom. Costumi: Emmanuelle Youchnovsky. Trucco: Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon, Maryline Scarselli. Produttori: Tim Bevan, Eric Fellner, Coralie Fargeat. Case di Produzione: Working Title Films, Blacksmith, A Good Story. Distribuzione (Italia): I Wonder Pictures. Genere: Horror. Durata: 140’. Paesi di Produzione: Regno Unito, Francia, Stati Uniti d’America – 2024. Lingua Originale: Inglese. Interpreti: Demi Moore (Elisabeth Sparkle), Margaret Qualley (Sue), Dennis Quaid (Harvey), Edward Hamilton Clark (Fred), Gore Abrams (Oliver), Oscar Lesage (Troy).

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