ASSEGNO UNICO UNIVERSALE E AFFIDAMENTO CONDIVISO: LA CASSAZIONE FA CHIAREZZA – La Corte di Cassazione, con una recentissima ordinanza, ha fornito un’interpretazione fondamentale sulla gestione dell’Assegno Unico Universale in situazioni di affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso uno dei genitori.

Il caso in esame traeva origine da una decisione del Tribunale che, in un contesto di affidamento condiviso con collocamento prevalente della figlia minore presso la madre, aveva attribuito a quest’ultima il 100% dell’assegno unico, oltre al contributo al mantenimento. La Corte d’Appello, su ricorso del padre, riformava la sentenza, stabilendo che l’assegno unico dovesse essere ripartito al 50% tra i genitori, ritenendo contra legem l’attribuzione esclusiva alla madre e richiamando parametri tipici dell’assegno di mantenimento. La madre, dunque, proponeva ricorso per Cassazione, che riteneva il ricorso fondato.

Invero, l’art. 6, comma 4, del d.lgs. 230/2021, che regola l’erogazione dell’AUU, prevede la ripartizione paritaria su richiesta o l’attribuzione al genitore affidatario in caso di affidamento esclusivo, ma non disciplina esplicitamente l’ipotesi dell’affidamento condiviso con collocamento prevalente.

Al fine di colmare tale lacuna, la Suprema Corte adottava un’interpretazione teleologica, basata sulla finalità di sostegno alla genitorialità e alla natalità dell’AUU medesimo: veniva, dunque, stabilito che l’attribuzione integrale dell’assegno unico al genitore collocatario deve ritenersi pienamente legittima.

La Corte qualificava l’attribuzione dell’AUU al genitore collocatario come espressione di un vero e proprio “mandato ex lege”, seppur tacito, conferito nell’interesse esclusivo della prole: il genitore che percepisce il 100% dell’assegno è tenuto a utilizzare integralmente la somma per le esigenze del minore, rimanendo esposto a un possibile controllo giudiziale e, in ipotesi, all’obbligo di rendiconto nei confronti dell’altro genitore. Ciò posto, veniva escluso che il genitore non collocatario avesse un concreto interesse giuridicamente rilevante a pretendere la ripartizione al 50% dell’assegno, dal momento che la destinazione del beneficio resta rigidamente vincolata al minore.

La ratio della norma, infatti, deve consistere nel garantire rapidità e certezza nell’erogazione, superando eventuali contrasti tra i genitori nella fase di richiesta all’INPS e deve essere totalmente distinta dall’istituto del contributo al mantenimento, essendo quest’ultimo basato sulle capacità economiche dei genitori, mentre l’AUU unico è una misura di sostegno universale alla genitorialità, destinata al nucleo familiare.

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