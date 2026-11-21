La Manovra si potrà modificare in alcune parti a ridosso della valanga di emendamenti (6.600 dei quali 2000 appartengono alle forze di maggioranza) presentati in Commissione Bilancio a Montecitorio, ma non verrà stravolta. Niente “barricate” sottolinea il ministro dell’Economia Giorgetti e, soprattutto, non si possono buttare giù i muri portanti, al massimo si può eliminare qualche tramezzo.

“I saldi della Manovra sono questi. Dentro potete fare quello che volete. Ma dovete trovare le coperture”, ha ammonito il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti a ridosso del vertice del centrodestra ribadendo che la linea del Mef rimane la stessa, per cui la prudenza e l’equilibrio dei conti sono dei punti fermi che non possono essere messi in discussione. In definitiva la nota finale del suddetto vertice mette in evidenza “un clima di costruttiva collaborazione”, in cui “tutti i partecipanti hanno ribadito la volontà di mantenere in ordine i conti pubblici assicurando che ogni proposta di modifica sia sostenuta da coperture certe e puntuali”.

La maggioranza a sua volta pone l’accento sulla buona notizia riguardo al rapporto deficit/Pil del nostro Paese che quest’anno scenderà al 2,9% consentendo all’Italia di rientrare dalla procedura di infrazione. La notizia è giunta dal commissario Ue agli Affari economici, Valdis Dombrovskis, noto come un rigorista. In sostanza, se le previsioni della Commissione europea saranno confermate, dalla primavera 2027 il nostro Paese potrebbe uscire dalla procedura per deficit eccessivo che scendendo dal 3,2% al 2,9%, ossia sotto la soglia del 3%, permette di allargare i margini di manovra. Un annuncio che Palazzo Chigi giudica positivo ma ora la difficoltà è passare dalle proiezioni economiche alla realtà concreta, creando condizioni di bilancio tali che il rapporto deficit/Pil sotto il 3 per cento risulti certificato.

Le tensioni tra alleati di governo si sviluppano all’interno di questo contesto, occorre correggere le misure proposte soprattutto a proposito di sanità, scuola e sicurezza per rendere il Sistema Paese più efficiente. In pratica una Manovra fondata su coperture adeguate permetterà all’Italia di tirare “un sospiro di sollievo sui conti” in primavera, ha sottolineato il ministro Giorgetti auspicando di liberare nuovi spazi di manovra per i conti pubblici.

In materia di pensioni occorrerà arginare eventuali richieste eccessive di matrice leghista, che sembrano dare per scontato che dal 2027 l’età pensionabile possa essere abbassata a 64 anni, una uscita anticipata dal mondo del lavoro su base volontaria, superando in questo modo la legge Fornero e citando i “contributi” provenienti dagli istituti bancari come fonte principale per coprire i costi. La Lega chiede inoltre più risorse per il fondo da 850 milioni destinato a Quota 64 mentre Forza Italia chiede più risorse per potenziare le pensioni minime. La Manovra taglia nello specifico la rivalutazione degli assegni pensionistici oltre quattro volte il minimo Inps e si tratta di una delle norme più dibattute. Le parti sociali chiedono di modificarla e all’interno del vertice di maggioranza la soluzione raggiunta sembra essere stata identificata in un meccanismo a scalare con una soglia a cinque volte per alcune categorie. A proposito di pensioni si prevede anche un potenziamento delle pensioni per le Forze dell’ordine.

Oltre a Quota 64 la Lega propone di potenziare Strade sicure con 3.200 militari in più e varie rottamazioni. Tra gli emendamenti di Forza Italia vi è invece il rifinanziamento del sostegno psicologico agli studenti e l’istituzione di un fondo a favore delle vittime degli errori giudiziari. Fratelli d’Italia preme inoltre sulla riduzione della spesa per i libri scolastici con un emendamento al decreto Scuola per “rendere disponibile a un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento rispetto alla corrispondente versione cartacea, una versione in un formato elettronico dei libri scolastici e universitari, scaricabile su un massimo di tre dispositivi”. Si tratta di una norma uscita dalla Manovra, non gradita alle associazioni di settore, dagli editori ai librai fino ai sindacati. FdI ha per questo proposto delle modifiche ma i forzisti hanno fatto muro pur smentendo un eventuale strappo che potesse destabilizzare la maggioranza. “Siamo favorevoli al decreto Scuola, c’è solo un emendamento su cui la pensiamo diversamente, la coalizione è unita”, ha sottolineato la capogruppo al Senato di Forza Italia, Stefania Craxi. Anche da Fratelli d’Italia assicurano che la questione verrà sistemata.

Una spaccatura all’interno della maggioranza comunque c’è. Risulta indiscusso un eventuale risparmio sui libri scolastici, del quale potrebbero beneficiare le famiglie italiane, ma FI si oppone in quanto ritiene non servirebbe e che non sia equo; i forzisti ritengono che tutta la filiera dei libri risulterebbe penalizzata da un provvedimento del genere (a partire dalla casa editrice berlusconiana). FdI a sua volta non intende cedere. La misura era già prevista in Finanziaria ma successivamente, a causa delle proteste di editori e stamperie e anche in quanto non attinente al contesto stretto della legge di Bilancio, era stata esclusa ed è rientrata dalla finestra sotto forma di emendamento nel decreto Scuola.

“Quella sui libri digitali per la scuola è una battaglia di civiltà per garantire il diritto allo studio e per far risparmiare alle famiglie circa 200 euro l’anno per ogni figlio”, sottolinea Arianna Meloni, ammonendo: “Vedremo chi sceglierà di stare dalla parte degli studenti e delle famiglie italiane e chi invece ha altre priorità”. Il suddetto decreto Scuola introduce anche altre misure per il sistema scolastico, tra cui il limite del 30% per gli alunni con cittadinanza non italiana in determinate classi prime, con criteri diversi per i vari ordini scolastici. Previsti inoltre interventi per potenziare l’insegnamento della lingua italiana per favorire l’integrazione; la possibilità di svolgere un’ora settimanale facoltativa di latino a partire dal secondo anno delle scuole medie. Il provvedimento intende agire inoltre sul contrasto alla dispersione scolastica, sull’organizzazione amministrativa, sul sostegno alle disabilità favorendo l’inclusione in ambito scolastico e sull’attuazione del Pnrr. Novità, infine, anche sui percorsi e sulle modalità di accesso all’insegnamento.

Le opposizioni a loro volta premono su armi, carovita e patrimoniale ma su quest’ultima anche le forze del Campo largo sembrano non essere tutte d’accordo e, anche loro, cercano di gettare acqua sul fuoco: “Nessuna tempesta nella coalizione sulla tassa dei super ricchi”, afferma Nicola Fratoianni, leader di Avs. Il dibattito sulla tassa, che l’altro leader di Avs Angelo Bonelli definisce “contributo di solidarietà”, risulta comunque molto acceso. “La patrimoniale, o contributo di solidarietà, è per la stragrande maggioranza degli italiani necessaria, insieme alle politiche della transizione ecologica e climatiche. Senza queste cose, inutile fare le primarie”, afferma Bonelli.

Divisioni sulla patrimoniale anche all’interno del Pd, dove la segretaria Elly Schlein ha più volte ribadito di essere personalmente d’accordo ma i cosiddetti ‘riformisti’ sembrano non condividere pienamente una tassa del genere. “Non è vero che gli studi dicono che una tassa sui patrimoni di oltre due milioni di euro faccia fuggire all’estero gli investimenti”, afferma a sua volta Giuseppe Conte, leader del M5S. I Cinque Stelle in sostanza sarebbero d’accordo su una tassa per i “super ricchi” ma la questione è come applicarla: non sul patrimonio bensì sulla fiscalità; in pratica la tassa non dovrebbe essere di tipo patrimoniale ma fiscale. Una specie di “scala mobile fiscale”, un meccanismo di adeguamento automatico all’inflazione degli scaglioni dell’Irpef, detrazioni e deduzioni, una tassa progressiva che partirebbe dall’attuale 0,2 per cento per arrivare fino all’1 per cento sui “super ricchi”. Prevista inoltre una tassazione aggiuntiva del 3 per cento sui grandi profitti finanziari speculativi che superano i 2,5 milioni di euro. In definitiva, all’interno del Campo largo le differenze sulla patrimoniale sono palesi sia per quanto riguarda i numeri sia per ciò che concerne la struttura della tassa, eventualmente da applicare. Il dibattito, inoltre, si allarga a come investire le risorse che, eventualmente, potrebbero essere ricavate dalla tassa per i “super ricchi”: aumento dei salari, riduzione delle tasse del ceto medio, reddito di cittadinanza, investimenti in sanità, scuola, trasporti.

Il confronto sulla legge di Bilancio, l’ultima prima delle prossime elezioni politiche, si preannuncia ruvido e molto aspro e i singoli provvedimenti lasciano trasparire i temi della campagna elettorale a ridosso delle urne. A proposito di tasse, patrimoniale e scenario elettorale, Giorgia Meloni afferma: “Mentre noi lavoriamo per abbassare le tasse e lasciare più soldi nelle tasche degli italiani, a sinistra litigano tra chi vuole introdurre una nuova patrimoniale e chi persino la considera una condizione per costruire un’alleanza di governo”.

La sanità rappresenta un altro dei nodi più contorti della nuova Manovra, come lo è un po’ tutti gli anni. C’è l’intesa politica ma le coperture finanziarie non sono sufficienti. Il vertice di maggioranza ha deciso di potenziare il Fondo sanitario nazionale (Fns) aggiungendo un mezzo miliardo. Nella Manovra figura, inoltre, uno stanziamento da 1,6 miliardi per finanziare il voucher da 300 euro per le spese sanitarie degli over 75 con pensioni fino a 28 mila euro – una soglia che Forza Italia vorrebbe far scendere a 15 mila euro – per prestazioni sanitarie escluse al Ssn. Medici, Regioni e sindacati contestano però il suddetto voucher per gli over 75 e chiedono che quel miliardo e 600 milioni venga riversato all’interno del Sistema sanitario nazionale. Un altro fronte è il sistema scolastico: il personale della scuola non subirà alcuna riduzione, gli organici (docenti e personale Ata) verranno preservati e non si potranno quindi risparmiare 84 milioni di euro nel 2027 e, soprattutto, 252 milioni a partire dal 2028.

Infine, il fronte del lavoro e il salario minimo a 10 euro l’ora. In uno dei 18 emendamenti unitari concordati dal Campo largo (Pd, M5S, Avs, Iv), le opposizioni di centrosinistra chiedono il salario minimo per legge superando la vecchia soglia di 9 euro lordi l’ora, proposta in precedenza. “Il salario non deve essere minimo deve essere giusto”, controbatte Giorgia Meloni.

Nel frattempo, l’Istat mette nero su bianco la crescita del tasso d’inflazione che sale al 5,5%, un dato che supera la stima preliminare (5,4 %). Si tratta del tasso più alto da agosto 2023. Oltre al “carello della spesa”, che accelera da +1,5% a +2,3%, il salasso arriva dall’abitazione dove i costi energetici di luce, gas e acqua registrano un aumento che supera il 19% per cento nell’arco di un anno. In aumento anche la cosiddetta “inflazione di fondo” (+2% da un +1,6%) ossia al netto dei consumi energetici e dei beni alimentari non lavorati, un dato che conferma il carovita e l’erosione del potere d’acquisto degli italiani, come certificato anche dall’Ocse che rileva un calo del reddito reale pro capite in Italia (sceso dell’1% nel secondo trimestre di quest’anno quando il tasso dell’inflazione era solo all’1,4%) superiore alla media del calo dei redditi (-0,1%) dei Paesi Ocse.

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