L’inflazione in Italia ha registrato un’impennata a ottobre scorso, a causa dell’inflazione energetica “importata”, mentre lo stallo del nostro PIL nel terzo trimestre non dovrebbe compromettere le previsioni di crescita per l’anno in corso grazie anche al notevole contributo del nostro export. Analizziamo gli ultimi indicatori macroeconomici che sintetizzano lo stato di salute dell’economia italiana ed europea.

L’inflazione – Come immaginabile, la pressione sulle fonti energetiche derivante da uno scenario bellico apparentemente senza soluzioni inizia a premere in maniera persistente sull’andamento dei prezzi. In particolare, i dati provvisori di Eurostat evidenziano ad ottobre, a livello di Eurozona, una crescita dell’inflazione su base annua del 4%, in aumento rispetto al +3,8% di settembre. Unica eccezione di rilievo a questo trend rialzista dei prezzi è la Germania, dove l’inflazione è diminuita dal +3,3% di settembre ad un +2,8% di ottobre, grazie però agli sconti fiscali sui carburanti varati dal governo tedesco. Piuttosto pesante il dato sull’inflazione in Italia che, secondo l’Istat, è passata da un +4,2% di settembre a un +5,4% di ottobre. Da evidenziare che questa brusca accelerazione dei prezzi è dovuta, essenzialmente, all’inflazione energetica che siamo costretti ad importare a causa della nostra forte dipendenza dalle fonti estere: gli energetici regolamentati sono aumentati quasi del 20% in un solo mese.



La crescita nel terzo trimestre 2026 – A fine ottobre, l’Istat ha reso noto che, dopo una crescita dello 0,3% nel primo trimestre e dello 0,2% nel secondo trimestre, il PIL italiano è rimasto sostanzialmente invariato nel terzo trimestre del 2026. Certamente, non un dato esaltante, ma neanche un disastro “ecologico”.

Due considerazioni al riguardo. Prima considerazione: confrontando il dato italiano con quello degli altri paesi europei, ci si rende conto che non esiste uno specifico problema italiano, ma esiste uno scenario generale che appare pensato apposta per scoraggiare gli investimenti e zavorrare la crescita. Incertezza generalizzata, focolai bellici imprevedibili, pressioni sulle fonti energetiche, dazi e cyberattacchi sono tutti nemici giurati di qualsiasi forma di crescita. Da qui il fatto che, nel terzo trimestre 2026, è vero che l’Italia ha evidenziato una battuta d’arresto, ma è altrettanto vero che tutta l’Europa è cresciuta in maniera asfittica: Eurozona +0,4%, Germania +0,2%, Francia addirittura -0,1%.

Seconda considerazione: volendo a questo punto guardare avanti, è importante evidenziare che la battuta d’arresto del terzo trimestre non compromette le nostre previsioni di crescita per l’intero anno. Infatti, la nostra crescita ad oggi acquisita per l’intero 2026 è dello 0,8%, ma sempre più osservatori – governo, Banca d’Italia, Confindustria – ritengono possibile raggiungere a fine anno la fatidica soglia dell’1%. E questo, grazie anche all’export del nostro Made in Italy, che ha fatto registrare nei primi otto mesi del 2026 un aumento del 5% rispetto allo stesso periodo del 2025 ed un saldo commerciale positivo per quasi 35 miliardi di euro. Di questo passo, verosimilmente, a fine anno si raggiungeranno i 670 miliardi di export, non lontani dal target di 700 miliardi individuato dal ministro Tajani per il 2027.

[NdR – Fonte Teleborsa.it che si ringrazia per la collaborazione – Andrea Ferretti è docente al corso di Gestione delle Imprese Familiari – Università di Verona]

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