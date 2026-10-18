18 ottobre 1954, la voce in tasca

Il 18 ottobre 1954, negli Stati Uniti, viene annunciata la Regency TR-1. È la prima radio a transistor prodotta su larga scala. Una piccola scatola, quattro transistor, una rotella per le stazioni, una per il volume. Vista oggi sembra un reperto archeologico. Non lo è.

Settantadue anni. In termini storici, un soffio. Il tempo di due generazioni, non di più. Eppure, in quel soffio siamo passati da un oggetto che riceveva soltanto la radio a un oggetto che contiene, letteralmente, la nostra vita.

La radio, prima del transistor, aveva già trasformato la società. Informazione, musica, politica, pubblicità, intrattenimento, tutto insieme nelle case di milioni di persone. Ma restava un mobile. Si andava verso di lei, non il contrario. Il transistor cambia la direzione. Non è più l’uomo che raggiunge il mezzo. È il mezzo che comincia a seguire l’uomo.

Un passaggio piccolo. Una miniaturizzazione, tecnicamente. Ma è lì, in quella scatola grande come un pacchetto di sigarette, che comincia la traiettoria che ci porta fino allo smartphone che abbiamo ora in tasca; magari adesso, mentre leggiamo questo articolo. Prima abbiamo portato con noi la voce. Poi la musica. Poi il telefono, i messaggi, le fotografie, internet, i social. Infine, nello stesso oggetto, una parte crescente di noi stessi.

Lo smartphone non contiene strumenti. Contiene conversazioni, ricordi, relazioni, contatti, documenti, pagamenti, spostamenti, desideri. Sa cosa leggiamo, cosa compriamo, dove andiamo, con chi parliamo. E produce, senza sosta, dati che raccontano chi siamo.

Qui la distanza dalla vecchia Regency diventa incolmabile. La TR-1 poteva parlarci. Non poteva ascoltarci. Non sapeva chi fossimo, non registrava le nostre scelte, non costruiva un profilo di chi la usava. Lo smartphone fa l’esatto contrario. È finestra sul mondo, ma è anche finestra attraverso cui il mondo digitale osserva noi.

Forse qualcuno ricorda ancora quei pomeriggi in cui gli italiani, la domenica pomeriggio, passeggiavano con le famiglie e con la radio all’orecchio ascoltando “Tutto il calcio minuto per minuto” sognando un tredici miliardario. Siamo poi passati alla TV e ora abbiamo tutto, realmente tutto, in mano.

È questo il vero salto antropologico, più che tecnologico. L’uomo del transistor portava in tasca un apparecchio. L’uomo di oggi porta in tasca un pezzo della propria identità. Lo chiamo da anni Homo Googlis: non la persona che usa internet, ma la persona che vive parte della propria esistenza attraverso dispositivi, piattaforme, reti. Accanto al corpo fisico cresce una rappresentazione digitale, aggiornata ogni giorno da ricerche, acquisti, fotografie, messaggi, localizzazioni, click.

E il punto da fermare, oggi, è la velocità con cui tutto questo è accaduto. Non sono passati secoli. Sono passati settantadue anni. Meno di una vita umana media. Chi nacque il giorno in cui la Regency TR-1 fu annunciata potrebbe, con un po’ di fortuna, essere ancora vivo oggi, e aver visto l’intera traiettoria con i propri occhi: dalla rotella per cercare le stazioni al riconoscimento facciale che sblocca il telefono.

Nessuna rivoluzione antropologica precedente si era compiuta in un tempo così breve. La stampa impiegò secoli per cambiare il modo in cui l’uomo pensava. Il transistor, e ciò che ne è derivato, ci ha messo due generazioni. Forse è proprio questa velocità, più del contenuto della trasformazione, il vero motivo per fermarsi a pensarci. Non abbiamo avuto il tempo che le epoche precedenti hanno avuto per adattarsi, per costruire anticorpi culturali, per capire cosa stesse succedendo mentre succedeva.

Il 18 ottobre 1954 abbiamo cominciato a mettere la voce in tasca. Settantadue anni dopo, in quella stessa tasca, abbiamo messo noi stessi. E non abbiamo ancora finito di capire cosa questo significhi davvero.

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