Francesco De Gregori Nevergreen (Docufilm 2025)

Francesco De Gregori Nevergreen di Stefano Pistolini si può considerare un film documentario, anche se è una sorta di concerto su grande schermo con alcuni intermezzi dedicati alle prove e a brevi colloqui con artisti venuti a rendere omaggio al Principe durante le esibizioni sul palco del Teatro Out Off di Milano. In uno spezzone iniziale si vede anche il sindaco Sala a colloquio con il cantante mentre rievoca i tempi andati dei locali milanesi dove si faceva cabaret e musica.

I brani interpretati da uno degli ultimi grandi cantautori italiani non sono così sconosciuti come il titolo vorrebbe fare intendere, almeno non lo sono per me che seguo la sua musica dal 1975. Direi che sono soprattutto pezzi stupendi, intrisi di malinconica poesia – la cifra stilistica del cantante – e un pizzico di ermetismo, a lui così caro. Non posso citare tutta la musica contenuta in 89 agili minuti di docufilm, montato benissimo da Federico Barassi, che alterna allo scorrere delle canzoni immagini di Milano – antiche e moderne – oltre a sequenze di repertorio. Dico solo che Pezzi di vetro e Quattro cani – tratte da Rimmel – sono eseguite in modo stupendo, Via della povertà commemora in un solo afflato Dylan e De André, Compagni di viaggio è struggente come sempre, San Lorenzo è canzone eterna contro la guerra, Buffalo Bill sconcerta come la prima volta, Atlantide è ermetica e romantica, Il cuoco di Salò è politica in senso stretto, ma senza proclami, Buonanotte fiorellino chiude il concerto in leggerezza, con un valzer lento danzato dal pubblico.

E poi ci sono i brani interpretati insieme agli ospiti, da Zucchero (Diamante, Come il giorno), Jovanotti (Una città per cantare), Malika Ayane (Falso movimento, Pezzi di vetro), Ligabue (Alice), Elisa (Stelutis alpinis, Quelli che restano). Ricordiamo Andrea Rigonat – marito di Elisa, sopraffino chitarrista – accompagnare l’esecuzione dei brani. De Gregori canta soltanto, in alcuni casi accenna brevi passaggi alla fisarmonica, ma la parte musicale è affidata a una band eccellente composta da Paolo Giovenchi (chitarra elettrica), Alessandro Valle (chitarra elettrica, mandolino), Carlo Gaudiello (tastiera, pianoforte, fisarmonica), Simone Talone (batteria), Primiano Di Biase (organo), Guido Guglielminetti (basso elettrico, contrabbasso, chitarra acustica), Francesco La Colla (cori).

Film presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, un ottimo lavoro che immortala un mese di serate che De Gregori ha tenuto nel teatro milanese. Se ve lo siete perso su Rai Tre in Prima TV avete tempo per rimediare su Rai Play.

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Regia: Stefano Pistolini. Soggetto e Sceneggiatura: Francesco De Gregori, Stefano Pistolini. Fotografia: Andrea Josè Di Pasquale. Montaggio: Federico Barassi. Musiche: Francesco De Gregori. Produttori: Stefano Pistolini, Vincenzo Lombi, Ferdinando Salzano Giovanna Salvatori, Lorenzo Mieli, Mario Gianani, Gabriele Immirzi. Case di Produzione: Our Films, Friends & Parteners, Darallouche Caravan. Distribuzione (Italia): Nexo Studios. Paese di Produzione: Italia, 2025. Durata: 89’. Genere: Documentario, Musicale. Interpreti: Francesco De Gregori, Zucchero Fornaciari, Elisa Toffoli, Malika Ajane, Luciano Ligabue, Jovanotti, Andrea Rigonat.

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