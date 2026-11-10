Premio Caruana Galizia 2026

Il Parlamento europeo premia l’indagine di Giacomo Zandonini e Maite Vermeulen sulla gestione dei migranti in Albania. Dieci le inchieste finaliste selezionate tra 344 candidature provenienti dai 27 Paesi dell’Unione. È un’inchiesta sul controverso modello di gestione dei migranti tra Italia e Albania ad aggiudicarsi il Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo 2026. Il riconoscimento del Parlamento europeo è stato assegnato il 21 ottobre a Strasburgo a Giacomo Zandonini e Maite Vermeulen, autori del lavoro Cuffed, caged, cast away: this is Europe’s ‘innovative solution’ for unwanted migrants, realizzato in collaborazione con la redazione del giornale olandese De Correspondent.

L’indagine, frutto di 18 mesi di lavoro, ha ricostruito il funzionamento delle strutture per migranti realizzate in Albania nell’ambito dell’accordo con il governo italiano. Attraverso richieste di accesso agli atti in diversi Paesi europei, analisi documentali e interviste a migranti, avvocati, funzionari e rappresentanti istituzionali, i giornalisti hanno esaminato costi, procedure e condizioni di gestione dei centri. Il lavoro ha messo in evidenza le difficoltà nel reperire informazioni pubbliche, la limitata possibilità di accesso alle strutture e le questioni legate alla trasparenza e alla responsabilità nella gestione del sistema. Temi di particolare rilevanza per il dibattito europeo sulle politiche migratorie e sulla tutela dei diritti fondamentali.

Il premio riconosce il valore dell’indagine giornalistica e il suo contributo al dibattito pubblico, senza costituire un giudizio giuridico sulla legittimità dell’accordo tra Italia e Albania. L’opera vincitrice è stata selezionata tra dieci finalisti, scelti da una giuria indipendente tra 344 candidature provenienti dai 27 Stati membri dell’Unione europea, presentate tra il 4 maggio e il 31 luglio 2026. I lavori selezionati hanno affrontato questioni di grande attualità: le politiche migratorie, l’industria degli armamenti, l’arsenale nucleare russo e le attività legate al gas nell’Artico. Altri progetti hanno indagato il ruolo dei data center e la segretezza normativa, lo sfruttamento dei minori attraverso TikTok, la disinformazione e le campagne d’odio sponsorizzate contro giornalisti in Slovacchia e Ungheria. Tra i finalisti anche un’inchiesta su un sistema informatico parallelo collegato a Europol. La varietà dei temi testimonia la funzione del giornalismo investigativo nel portare all’attenzione dei cittadini questioni che spesso restano lontane dal dibattito pubblico, ma che incidono direttamente sulla democrazia, sulla sicurezza e sui diritti delle persone.

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e la vicepresidente Pina Picierno. Nel suo intervento, Metsola ha ribadito la necessità di proteggere i giornalisti che indagano, pongono domande e chiedono conto del proprio operato a chi detiene il potere, spesso affrontando rischi personali. Il premio, ha sottolineato, non rappresenta soltanto un omaggio alla memoria di Daphne Caruana Galizia, ma anche un richiamo concreto alla tutela della libertà di stampa.

La giornata è stata accompagnata da un seminario dedicato al ruolo dei giornalisti e alla sicurezza di chi svolge attività d’inchiesta. Al centro dell’incontro anche i casi di Daphne Caruana Galizia e Ján Kuciak, insieme alla testimonianza di Vera Politkovskaya. Il riconoscimento porta il nome della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia, impegnata nelle inchieste sulla corruzione e assassinata il 16 ottobre 2017. La sua uccisione è diventata un simbolo dei pericoli che possono affrontare i professionisti dell’informazione quando indagano su interessi politici ed economici.

Istituito nel 2020 dal Parlamento europeo, il premio assegna 20.000 euro a lavori giornalistici che promuovono o difendono i valori fondamentali dell’Unione, tra cui la libertà, la democrazia, l’uguaglianza e lo Stato di diritto. Possono concorrere giornalisti di qualsiasi nazionalità, purché le opere siano pubblicate da media con sede in uno dei 27 Stati membri.

Nelle precedenti edizioni sono state premiate inchieste su temi cruciali, dalle reti finanziarie utilizzate per eludere le sanzioni sul petrolio russo alla scomparsa di minori non accompagnati in Europa, fino al naufragio di Pylos e al Progetto Pegasus. La scelta del 2026 conferma il ruolo del giornalismo d’inchiesta come strumento essenziale di controllo democratico. Rendere accessibili informazioni, verificare le decisioni delle istituzioni e dare voce a chi rischia di rimanere invisibile significa contribuire alla qualità della democrazia europea. È questo, ancora oggi, il significato più importante dell’eredità di Daphne Caruana Galizia.

La Presidente Metsola ha dichiarato: “A nove anni dal brutale assassinio di Daphne Caruana Galizia, avvenuto perché aveva denunciato casi di corruzione, la nostra determinazione a ottenere giustizia resta forte come non mai. Chi ha voluto ridurla al silenzio ha fallito. Le sue inchieste hanno avuto una risonanza più ampia che mai e il suo coraggio continua a essere fonte di ispirazione. Il Premio Daphne Caruana Galizia rende omaggio a tale coraggio e all’impegno profuso per la verità. Il Parlamento europeo continuerà a sostenere i giornalisti, a difendere la libertà di stampa e a battersi per la giustizia. Andremo avanti”.

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