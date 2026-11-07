Cronache dai Palazzi

La guerra ibrida si consolida permeando diversi nervi della società, non solo in Italia ma in tutta Europa. “Gli hacker e gli allarmi bomba sugli aerei devono preoccupare”, afferma la presidente del Consiglio. “Non è ancora possibile stabilire se ci sia un nesso fra i vari episodi ma sicuramente ci dicono tutti la stessa cosa: che oggi a essere sotto attacco sono infrastrutture civili”, sottolinea Giorgia Meloni ribadendo l’importanza di investire nella Difesa che non vuol dire solo armi e carri armati bensì anche ricerca, innovazione, spazio, cybersicurezza, tecnologie digitali, infrastrutture, comunicazioni, sistemi di comando e controllo e capacità a impiego duale. “Le spese in questo settore proteggono tutti e tutti i settori, anche gli ospedali e il loro funzionamento”, sottolinea la premier puntualizzando: “Quando noi parliamo di spese di difesa e sicurezza in un tempo come questo, non stiamo parlando semplicemente di armi. Stiamo parlando di mettere in sicurezza la quotidianità dei cittadini, perché quando gli hacker hanno tentato di modificare la temperatura dei frigoriferi che mantengono il sangue che serve per le trasfusioni, quel sangue è stato messo in sicurezza da un sistema che costa. Quando si paga per comprare quel sistema è spesa di difesa o è spesa sanitaria?”

“Prendiamo le minacce molto sul serio”, affermano a loro volta i portavoce della Commissione europea. Gli hacker invece annunciano che sia “solo l’inizio” di una serie di attacchi, “soltanto una piccola parte di ciò che attende l’Europa nel prossimo futuro”. Trentacinque attacchi contro degli aerei europei nell’arco di tre giornate. Milano, Varsavia, Roma, Madrid, Sofia, Vienna Praga, Dublino, Bruxelles tra gli aeroporti coinvolti. Almeno 18 voli “allarmati” e 9 i Paesi presi di mira: Francia, Portogallo, Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Regno Unito, Cipro e Italia. Sette segnalazioni, nello specifico, hanno coinvolto il nostro Paese come scalo di partenza e di arrivo. Annunciati attacchi anche contro treni, aerei e navi da crociera; evacuate le sedi dei media in Irlanda che la prossima settimana ospiterà il vertice della Comunità politica europea e quello informale del Consiglio europeo. Sono attesi circa 50 leader europei tra cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

L’Europa si scopre vulnerabile e cerca il modo come difendersi da questo nuovo modo di combattere, tra guerra ibrida e guerra cognitiva, con la consapevolezza sempre più pressante di dover far fronte ad una sicurezza comune. Per il ministro della Difesa Guido Crosetto si tratta di esempi di “guerra sottosoglia” e spiega: “La guerra ibrida è il virus che ci riservano questi anni. La chiamo virus perché non si vede ma è pericolosa, infida e difficile da combattere. Anzi il problema è che le democrazie, finora, non l’hanno realmente contrastata: l’hanno soprattutto subìta. Ci siamo limitati a difenderci, a reagire agli attacchi, ma non basta. Perché se lasci a un avversario la possibilità di continuare ad attaccarti, senza riuscire a contrastarlo, prima o poi finirà per farti male”.

Viviamo in un clima in cui “il principio non è quello di distruggere le difese avversarie ma di metterle sotto pressione, costringendole a impiegare capacità operative superiori a quelle disponibili”, spiegano fonti governative. In sostanza paghiamo un costo in termini di risorse investigative ed operative anche se gli allarmi sono falsi e, nella pratica, “non è necessario colpire un sistema per comprometterne il funzionamento: basta costringerlo a reagire continuamente”. Siamo di fronte ad una guerra ibrida e cognitiva insieme, quotidiana, che si rivela sempre più insistente e che registra costi crescenti.

Le minacce si susseguono e si moltiplicano: sanità, trasporti, forniture idriche e elettriche, attacchi informatici contro siti istituzionali e istituti bancari. Come ha sottolineato il direttore dell’Acn intervenendo a Palazzo Madama, si tratta di una “minaccia cibernetica sempre più articolata e complessa, che può produrre effetti sull’affidabilità dei servizi, sulla fiducia dei cittadini e più in generale sulla stabilità del sistema Paese”.

Per ora sono solo falsi allarmi che hanno comunque raggiunto l’obiettivo di seminare una certa paura collettiva in tutta Europa, ottenendo il massimo risultato con il minimo sforzo. Gli analisti individuano inoltre il rischio di emulazione: “Sono sigle e mani diverse, gruppi che mirano a generare caos ma anche lupi solitari che si muovono per emulazione”, mettendo in moto una dinamica di “mail bombing a costo zero o quasi”.

Su un altro fronte la guerra in Ucraina che perdura dal 2022. Oltre quattro anni di guerra e sulla cui questione si attende una risoluzione europea con l’attuazione di un possibile negoziato e la nomina di eventuali negoziatori europei. In questo contesto la premier Meloni scrive al presidente del Consiglio europeo António Costa anche in vista del prossimo Consiglio Ue che si terrà il 12 e il 13 novembre. “Dando l’immagine di un’Europa che va in ordine sparso, non facciamo altro che l’interesse di chi vuole che questa guerra continui. E penso che sia inaccettabile, atteso che in gioco ci sono vite umane e il futuro della nostra sicurezza”, afferma Meloni, ribadendo la necessità “per l’Europa di parlare con una sola voce sulla questione ucraina. Necessità ormai improcrastinabile”. In caso contrario l’Unione europea rischia “l’irrilevanza nel processo negoziale”. La premier italiana chiede all’Europa, come già aveva fatto nel mese di giugno, di decidere “una volta per tutte chi siede al tavolo negoziale” sull’Ucraina e “con quale mandato”. In questo contesto si auspica una discussione già nel prossimo vertice informale Ue di Dublino che si terrà il 12 e 13 novembre per poi raggiungere una conclusione e prendere una decisione, si auspica definitiva, nel corso del Consiglio europeo di dicembre.

“Non siamo disposti – scrive la premier Meloni nero su bianco – ad accettare che si negozino, in assenza di un mandato, impegni che anche la nostra nazione sarà poi chiamata ad assumere”. Il presidente António Costa ringrazia la premier Meloni per aver esposto “con tanta chiarezza” la situazione a proposito della questione ucraina e concorda sulla necessità di parlare con una voce unica. Costa ha a sua volta assicurato che sarà dedicato “il tempo necessario a questa discussione” nel corso del summit Ue informale che si terrà venerdì prossimo a Dublino, sottolineando di essere d’accordo con la premier Meloni sul fatto che “l’Europa debba agire con coerenza, unità e determinazione” e aggiungendo che “gli interessi dell’Unione europea devono essere rappresentati dalle sue istituzioni, conformemente ai Trattati”. In sostanza “la partecipazione dell’Unione europea deve essere organizzata in modo da consentirle di trasmettere un messaggio chiaro e unitario, di difendere i propri interessi e di sostenere l’Ucraina”. Auspicando una unità di intenti e di azione anche l’Alta rappresentante Ue, Kaja Kallas, ha ribadito che “le sanzioni, gli asset congelati – tutte cose che interessano alla Russia – sono decisioni europee”. Nello specifico “per essere al tavolo dobbiamo essere uniti”, ha affermato Kaja Kallas sottolineando: “Non dobbiamo parlare a più voci”.

Dal fronte russo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha immediatamente commentato con tono irridente, affermando che gli europei “non riescono a decidere chi possa parlare a loro nome” e “continuiamo ad assistere alla loro indecisione e impreparazione”, ciò che determina un notevole ritardo a proposito di un tavolo negoziale sull’Ucraina, nonostante la teorica consapevolezza delle istituzioni europee di essere “del tutto d’accordo sul dovere di restare uniti, coerenti e determinati nel difendere i nostri interessi e nel sostenere l’Ucraina”, come ribadiscono i portavoce della Commissione europea, l’esecutivo Ue.

Al di là dei battibecchi, l’Europa deve prendere chiara coscienza della situazione geopolitica in corso e, come sottolineato anche dal ministro degli Esteri di Kiev, “l’Europa deve essere parte integrante del processo di pace, sia prima sia dopo l’incontro di Abu Dhabi”, in vista del trilaterale Ucraina-Russia-Stati Uniti in programma negli Emirati il 10 e 11 novembre.

All’interno del dibattito europeo, Varsavia sottolinea che occorre attenersi al Trattato di Lisbona secondo cui l’Ue ha “una politica estera unitaria” e in questo contesto occorrerebbe “attenersi al Trattato, magari includendo anche Londra”. Parole corroborate da quelle della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, che intervenendo al Sejm, la Camera bassa di Varsavia, ha sottolineato che per quanto riguarda le azioni del Cremlino l’Ue avrebbe dovuto tener conto degli avvertimenti che provenivano dalla Polonia, un Paese che “sa che cosa significhi stare in prima linea per l’Europa”. In questo contesto desta preoccupazione e allerta anche il piano per una “nuova architettura di sicurezza europea” eventualmente messo a punto nell’ambito di un “grande e magnifico accordo” con Mosca, come lo ha definito il presidente statunitense Donald Trump. I contorni di un simile piano non sono ancora chiari e sembra si tratti di un progetto che vive nelle intenzioni (americane) più che sul piano concreto delle azioni. L’Ue teme che si tratti di un’iniziativa eccessivamente conciliante con le istanze putiniane. In questo contesto l’Alta rappresentante per la Politica estera europea, Kaja Kallas, ha troncato ogni equivoco: “L’architettura di sicurezza? C’è già. Ci sono l’UE e la Nato, ciascuno con il suo ruolo”.

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