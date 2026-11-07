La donna per me (Film, 2022)

Andrea e Laura stanno per sposarsi, ma il primo sembra avere dei dubbi e durante la cena di addio al celibato con gli amici si mette a fantasticare su cosa sarebbe successo se non avesse scelto Laura come compagna. Ed ecco avverarsi il desiderio, il ragazzo si risveglia più volte in un’altra vita e ogni giorno deve affrontare una versione diversa di sé stesso.

La donna per me di Marco Martani è una commedia sentimentale fantastica che – pur nella sua ben precisa originalità – parte da un assunto già visto nel famoso Groundhog Day (Ricomincio da capo) del 1993 in cui il protagonista si alza e rivive lo stesso giorno all’infinito, prigioniero di un paradosso temporale. Altri film hanno sfruttato identica idea di partenza, lavori come Auguri per la tua morte (2017), È già ieri (2004) con Antonio Albanese, Edge of Tomorrow (2014), Source Code (2011), ARQ (2016). Martani è soprattutto uno sceneggiatore, ha diretto solo tre film (Cemento armato ed Eravamo bambini), ma ha collaborato a molte commedie italiane contemporanee dirette da Parenti, Brizzi, Falcone e De Sica, contribuendo sempre con la sua grande esperienza di scrittura.

Il film è girato quasi completamente a Spoleto e in alcune località nei dintorni di Roma, gode di una sceneggiatura scritta piuttosto bene, anche se prevedibile, persino scontata nel segmento finale. Fotografia giallo ocra di Maurizio Calvesi (bravo), in piena sintonia con la fotografia televisiva contemporanea, visto che il film è uscito pochissimo in sala (4 aprile 2022) ed è stato prodotto soprattutto per Sky Cinema (23 maggio 2022). Il montaggio di Luciano Pandolfelli (103 minuti necessari) è rapido e consequenziale, ben strutturato nei passaggi da un giorno all’altro di una vita che cambia al suono della sveglia. Musiche di Francesco Cerasi, con sigla di coda di Gabbani, pure discreto interprete nei panni di un amico di Andrea.

Bravi i protagonisti Andrea Arcangeli (Andrea) e Alessandra Mastronardi (Laura), bene gli amici Stefano Fresi (Lorenzo), Cristiano Caccamo (Beniamino), Edoardo Scarpetta (Giulio) e il già citato Francesco Gabbani (Franco). Troviamo Massimo Wertmuller nei panni di un avvocato senza scrupoli, padre di una possibile sposa in una delle realtà parallele, mentre recita una piccola parte Pamela Villoresi, come madre della sposa.

La morale finale è che non si devono avere indecisioni, quando la voce del cuore comanda va presa al volo la donna giusta, anche se resta l’annoso problema di sapere se sia così azzeccata la decisione del momento. In ogni caso siamo di fronte a una commedia sentimentale, si ride il giusto, persino si pensa, abbiamo un insolito elemento fantastico, quindi c’è di che essere soddisfatti, vista la media del cinema comico italiano. Da segnalare in negativo soltanto una parte tra il retorico e il patetico: il matrimonio di Laura con il perfido Beniamino nell’ultima realtà parallela e la successiva confessione di Andrea. Tutto il resto molto buono, anche lo scontato lieto fine.

Visibile su Rai Play dopo un rapido passaggio su Rai 5. Se non vi aspettate Il posto delle fragole, va bene per una serata d’evasione.

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Regia: Marco Martani. Soggetto e Sceneggiatura: Marco Martani, Eleonora Ceci. Fotografia: Maurizio Calvesi. Montaggio: Luciana Pandolfelli. Musiche: Francesco Cerasi. Scenografia: Enrico Serafini. Costumi: Ornella Campanale, Marina Campanale. Produttori: Andrea Occhipinti, Veronica D’Aloisi, Mattia Guerra, Stefano Massenzi. Casa di Produzione: Lucky Red con Rai Cinema e in collaborazione con Sky. Distribuzione (Italia): Lucky Red. Genere: Commedia Sentimentale Fantastica. Durata: 103’. Paese di Produzione: Italia, 2022. Interpreti: Andrea Arcangeli (Andrea), Alessandra Mastronardi (Laura), Stefano Fresi (Lorenzo), Cristiano Caccamo (Beniamino), Edoardo Scarpetta (Giulio), Fabio Morici (poliziotto), Francesco Gabbani (Federico), Angela Curri (Beatrice), Massimo Wertmüller (padre di Ludovica), Pamela Villoresi (madre di Ludovica), Giuseppe Cederna, Francesca Agostini, Dario Cassini.

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