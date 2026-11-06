È possibile riconoscere un’opera generata dall’AI?

Solo il 46% degli italiani intervistati dice di saper distinguere un’opera visiva, musicale o letteraria generata da un’intelligenza artificiale. Nella media europea va appena meglio, il 48%, secondo l’ultimo sondaggio Eurobarometro sulla cultura. Dal 2 agosto l’AI Act chiede a chi sviluppa sistemi generativi di marcare tecnicamente i contenuti che producono, e a chi pubblica un deepfake di dichiararlo in modo visibile, nei casi previsti. Ma rendere visibile l’origine artificiale di un contenuto non significa insegnare a chi guarda cosa farsene di quell’informazione. Sono due compiti diversi, e sul secondo l’Europa ha ancora molto lavoro da fare.

Anche quando l’etichetta funziona, il problema non si risolve da solo. Uno studio pubblicato quest’anno su PNAS Nexus, con oltre 1.600 partecipanti americani, ha mostrato che, su messaggi di politica pubblica scritti da un’intelligenza artificiale, l’etichetta che li attribuiva all’AI non ne riduceva in modo significativo la forza persuasiva rispetto all’attribuzione a un esperto umano, anche quando chi leggeva credeva all’etichetta e la considerava affidabile. Vedere il bollino non basta a mettere in discussione quello che si sta leggendo. Sapere è un conto, dubitare è un altro.

C’è la competenza tecnica, saper usare uno strumento, e c’è la cultura digitale, capire cosa quello strumento sta facendo a noi mentre lo usiamo: è la distinzione che porto avanti da anni con la Digitalogia. Un’etichetta ben progettata parla la lingua della prima. Il discernimento, la capacità di fermarsi un secondo prima di credere, condividere, decidere, appartiene alla seconda, e nessun regolamento europeo può scriverla al posto nostro. Sono trent’anni che osservo la stessa distanza: sappiamo tutti aprire un’app, nessuno si è mai seduto a spiegarci quali automatismi mette in moto al posto del pensiero. L’AI Act aggiunge un’informazione in più su quello schermo. La domanda che dovrebbe accompagnarla resta un compito nostro.

Un’etichetta è un fatto, il discernimento è un processo: il primo si può normare, il secondo si allena, e si perde se non lo si esercita. Continuiamo a trattare la fiducia digitale come un problema di informazione mancante, quando è soprattutto una questione di abitudine mentale, che nessuna legge può installare dall’esterno.

È la condizione che chiamo dei “Sonnambuli Digitali”: persone perfettamente in grado di usare ogni piattaforma, che scorrono un feed, guardano un video, leggono un articolo, senza essersi mai chieste davvero come funziona quello che hanno davanti. Sono persone competenti quanto chiunque altro: manca solo l’abitudine a dubitare. Il sonnambulismo precede l’intelligenza artificiale di almeno un decennio: l’AI Act mette un’etichetta su un problema che era già lì, nel modo in cui consumiamo ogni contenuto, non solo quelli sintetici. Un’abitudine si costruisce con anni di educazione, non si impone per decreto.

L’Europa sa imporre un obbligo a piattaforme miliardarie. Fatica a imporre a sé stessa la stessa serietà sull’educazione digitale, ancora organizzata in modo diverso nei sistemi scolastici dei Paesi membri. La legge può imporre a chi produce contenuti di scrivere la verità sulla loro origine. Non può imporre a chi li guarda di fermarsi a leggerla, né tantomeno di saperla interpretare. Quella parte del lavoro, la più lenta e la meno fotogenica, resta ancora tutta da fare, e nessuna scadenza di Bruxelles la farà al posto nostro.

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