Manovra equilibrata ma rivediamo il “capitolo banche”

La Manovra finanziaria 2027 si presenta come un intervento equilibrato da circa 26 miliardi di euro, mirato a sostenere sanità, imprese, famiglie e ceto medio. Analizziamone punti di forza e punti di debolezza.

La Manovra in generale – Si tratta di una Manovra, modificabile in Parlamento, da circa 26 miliardi, che prevede, oltre ad interventi nel settore della difesa e dell’energia, anche misure di sostegno alla sanità, alle imprese, alle famiglie e al potere d’acquisto. Volendo concentrarci sul capitolo imprese e sostegno al potere d’acquisto, le principali misure contenute nella Manovra sono: 1) sul fronte delle imprese è stato incrementato fino a 2,4 miliardi lo stanziamento per la ZES unica per il Sud, la zona economica speciale nell’ambito della quale le aziende godono di vantaggi fiscali e amministrativi; 2) per quanto riguarda gli autonomi e i professionisti è stato elevato da 85.000 a 100.000 euro il tetto dei ricavi che consente l’applicazione di una flat tax al 15%; 3) sul lato fiscale e del potere d’acquisto, la Manovra prevede, tra l’altro, la riduzione dell’aliquota IRPEF dal 43% al 33% per i redditi fino a 55.000 euro.

La copertura della Manovra – La Manovra sarà coperta per oltre 14 miliardi da deficit straordinario, concesso dalla Commissione europea per il finanziamento di interventi nel comparto della difesa e dell’energia, per 5-6 miliardi dal contributo, non proprio volontario, di banche e assicurazioni e, per la restante parte, da riduzioni delle spese dei ministeri, nonché da contributi del settore energetico e del comparto dei giochi.

Punti di forza – 1) Considerando l’attuale scenario di massima incertezza, questa Manovra non deve essere una manovra coraggiosa ma una manovra equilibrata. In quest’ottica, verosimilmente, il governo ha fatto tutto ciò che si poteva fare a sostegno di imprese e famiglie, ma sempre con l’imperativo di uscire al più presto dalla procedura di infrazione sul deficit e di non dissipare la fiducia dei mercati sulla tenuta dei nostri conti. 2) Finalmente, la manovra inizia a guardare anche al sostegno del ceto medio, ad esempio con la citata riduzione dell’aliquota Irpef per i redditi fino a 55.000 euro. Non è certo una misura dirompente, ma importante, perché diretta a una fascia di contribuenti che, per sua natura, è proprio quella che meglio riesce a trasformare la riduzione della tassazione in un incremento dei consumi e quindi in un incremento del PIL.

Punti di debolezza – La nota delicata riguarda invece il capitolo banche, che insieme alle assicurazioni, sono i principali finanziatori di questa manovra. In quest’ambito, ciò che andrebbe assolutamente evitato è richiedere ormai ogni anno al settore bancario, con modalità sempre diverse e senza accordi preventivi, contributi straordinari. E questo banalmente per tre motivi: 1) eccessive imposizioni al sistema bancario possono rendere più difficoltoso l’accesso al credito per le nostre PMI storicamente molto dipendenti dalle banche; 2) soprattutto nei momenti di tensione, i massicci acquisti di titoli di Stato da parte delle banche sono stati assolutamente determinanti per stabilizzare il nostro debito pubblico e arginare attacchi speculativi; 3) l’incertezza derivante dalla richiesta di inaspettati contributi straordinari può incidere sulla propensione degli investitori, specialmente esteri, a investire nelle nostre banche.

[NdR – Fonte Teleborsa.it che si ringrazia per la collaborazione – Andrea Ferretti è docente al corso di Gestione delle Imprese Familiari – Università di Verona]

©Futuro Europa® Eventuali immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione