Il 29 novembre 1972 Atari mette in commercio Pong. In pratica fece quello per cui era nata. Se facciamo vedere Pong a chi è nato dopo il 1990 fa semplicemente sorridere e, forse, anche chi ha qualche anno in più sorride ricordandolo. Immaginate un cabinato di legno, uno schermo in bianco e nero, due barrette verticali che si muovono su e giù, una pallina che rimbalza tra loro emettendo un suono elementare, quasi primitivo.

Nolan Bushnell, il suo creatore, lo installò per primo in un bar di Sunnyvale, in California, come esperimento. Dopo pochi giorni, il locale chiamò l’azienda per segnalare una grave anomalia: la macchina si era fermata perché letteralmente intasata di monete. Non era un guasto. Era l’inizio di un’industria che oggi vale più del cinema e della musica messi insieme. Oggi possiamo chiederci che cosa cambiò davvero, quel giorno, oltre alla nascita di un business.

Prima di Pong, giocare significava confrontarsi con altri esseri umani, oppure con le regole immutabili di un tabellone, di un mazzo di carte, di una scacchiera. La macchina, al massimo, poteva essere un supporto meccanico al gioco: una roulette, un flipper con le sue leggi fisiche fisse. Non rispondeva, non reagiva, non si adattava.

Pong introdusse, in forma elementare – ma per la prima volta su scala commerciale di massa – un’idea diversa: un avversario che non era umano e che tuttavia rispondeva alle mosse del giocatore in tempo reale. La pallina accelerava se colpita con l’angolo giusto della barretta. Il gioco, per quanto rudimentale, si comportava come se avesse una logica propria, un carattere. Non era prevedibile come un tabellone. Era, in un senso primitivo ma reale, interattivo. È da questa manciata di pixel in movimento che nasce, senza che nessuno all’epoca potesse immaginarlo, l’intera grammatica dell’interazione uomo-macchina che oggi diamo per scontata.

Dai videogiochi complessi di oggi, con le loro intelligenze artificiali capaci di adattarsi allo stile del giocatore, fino ai chatbot con cui milioni di persone conversano quotidianamente, la radice concettuale è la stessa che Bushnell mise in un cabinato di legno in un bar californiano: un sistema che non si limita a eseguire, ma risponde, si adatta, sembra reagire a noi.

C’è un aspetto antropologico, in questa storia, che vale più di mille analisi tecniche. Gli avventori di quel bar non stavano semplicemente premendo dei pulsanti. Stavano, per la prima volta nella storia di massa, trattando una macchina come un interlocutore. Non un oracolo, non uno strumento passivo come un martello o un’automobile, ma qualcosa che rispondeva alle loro azioni con una parvenza di intenzionalità. Naturalmente sapevano che dentro quella scatola non c’era nessuno. Ma il comportamento, quello sì, aveva l’aspetto di un dialogo.

Oltre cinquanta anni dopo, quel meccanismo elementare si è raffinato fino a diventare quasi indistinguibile da una vera conversazione. Parliamo con sistemi che rispondono con proprietà di linguaggio, che sembrano comprendere, che si adattano al nostro tono.

La distanza tecnica tra Pong e un moderno assistente conversazionale è enorme. La distanza concettuale, però, è più piccola di quanto vorremmo ammettere: in entrambi i casi, un essere umano interagisce con un sistema che reagisce e il cervello umano, strutturalmente predisposto a cercare intenzionalità ovunque veda un comportamento reattivo, tende a trattare quella reazione come se fosse dotata di una qualche forma di presenza.

Pong non aveva nessuna ambizione filosofica. Era un gioco da bar, pensato per far divertire e, soprattutto, per far spendere monete. Ma proprio per questo la sua importanza storica è più grande di quanto sembri: le rivoluzioni antropologiche raramente nascono da un progetto consapevole. Nascono da un piccolo oggetto, quasi banale, che senza volerlo insegna a milioni di persone un modo nuovo di relazionarsi con una macchina.

Quel giorno, in un bar della Silicon Valley ancora agli albori, qualcuno colpì una pallina virtuale con una barretta bianca, e senza saperlo diede il primo, timido calcio d’inizio a un intero secolo di macchine con cui avremmo imparato, sempre di più, a giocare, parlare e forse persino a confidarci.

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