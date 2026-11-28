Ultimo mese per la Manovra. Il 3 dicembre è prevista l’illustrazione degli emendamenti segnalati e l’avvio delle votazioni, che proseguiranno dal 4 al 9, mentre il 10 dicembre è il termine per il deposito degli emendamenti da parte di relatori e governo. La Manovra approderà alla Camera entro il 18 dicembre per arrivare all’approvazione entro il 25. Il passaggio a Palazzo Madama è previsto per il 28 dicembre con il via libera entro fine anno.

Palazzo Chigi rende noto che il fondo parlamentare per gli emendamenti salirà da 120 a 150 milioni. Condoni, rivalutazione degli assegni pensionistici, superbonus, exit tax, flat tax per i giovani, cancellazione dei tagli al personale scolastico, salario minimo, Zes Unica, extragettito della web tax da dedicare al Fondo per il pluralismo e l’innovazione digitale, bonus per il terzo figlio, sono solo alcuni degli argomenti che affollano gli emendamenti depositati in commissione Bilancio, scesi a 500 dopo l’indicazione di quelli prioritari da parte dei gruppi parlamentari; 172 sarebbero gli emendamenti “super segnalati”, 18 dei quali sono super segnalati dal governo, proposte che non possono non essere tenute in considerazione e che molto probabilmente finiranno nel maxiemendamento finale insieme ad altre misure concordate all’interno della maggioranza. Le votazioni in commissione Bilancio inizieranno giovedì 3 dicembre. “Stiamo piano piano dipanando tutte le matasse”, ha affermato a sua volta la premier Giorgia Meloni. “A un certo punto bisognerà tirare le somme” ha aggiunto la premier sottolineando che “la maggioranza dovrà andare avanti il più possibile, in modo spedito, col Parlamento compatto”, rispettando in questo modo la tempistica della Manovra e poter chiudere entro l’anno.

Tutto rinviato al 17 dicembre invece per quanto riguarda il vertice Ue. “Non abbiamo raggiunto un accordo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo António Costa al margine del vertice di Bruxelles. Il summit Ue straordinario, con al centro il bilancio pluriennale dell’Unione europea per gli anni 2028-2034 e il prestito da 45 miliardi per coprire il bisogno finanziario dell’Ucraina nel 2027, si è concluso senza aver concretizzato alcuna decisione. Il bilancio pluriennale è stato il focus del dibattito. “Ho chiesto ai leader – ha affermato Costa – di concentrare la nostra discussione su tre questioni principali. In primo luogo, l’ammontare complessivo del bilancio. In secondo luogo, la distribuzione delle risorse tra le diverse voci di spesa. E in terzo luogo, un pacchetto equilibrato di nuove risorse proprie”. Per ora si avverte un certo muro contro muro, con i Paesi Frugali che premono per ottenere nuovi tagli e i cosiddetti Amici della Coesione, ai quali appartiene anche l’Italia, che chiedono di preservare le politiche tradizionali.

“C’è una comune spinta a trovare una soluzione entro la fine di dicembre ma non mi faccio decidere questo dossier dalla tempistica. Quando l’accordo sarà un accordo che considero valido, giusto per l’Italia, allora firmerò”, ha puntualizzato Giorgia Meloni sottolineando che per il momento “siamo anni luce da una soluzione” e quindi “io così non firmo” ha detto Meloni, puntualizzando: “l’Italia non firma un accordo qualsiasi” né, tantomeno, “un accordo che taglia agricoltura e coesione sociale”. In sostanza “Coesione e Pac non si possono sacrificare per finanziare nuove priorità”. Le uscite di Roma salgono e le entrate scendono, il gap tra attivi e passivi sarebbe pari a circa 3 miliardi di euro, troppi anche se spalmati in tre anni. Nessun via libera quindi al nuovo quadro finanziario dell’Unione che richiederebbe al nostro Paese di aumentare i contributi al bilancio europeo su almeno quattro dei cinque capitoli delle risorse cosiddette proprie, dal mancato smaltimento dei rifiuti elettrici ai costi maggiori del prelievo per la fiscalità del sistema EU Ets (Emissions Trading System). “C’è una questione legata alle risorse proprie che impattano sull’Italia più di quanto impattino su altri e c’è un tema di criteri che vengono utilizzati nel riparto che finiscono per penalizzarci. Tutto questo deve avere un riequilibrio”, ha ammonito Meloni. A proposito di risorse proprie, necessarie per contenere i contributi nazionali, molto lavoro rimane da fare per quanto riguarda ad esempio la web tax a cui si oppone l’Irlanda e sull’EU Ets al cui sistema dice no la Polonia.

In definitiva, i cosiddetti Amici della Coesione sarebbero 17 Stati schierati contro i tagli ai sussidi, tra cui i sussidi agricoli e i fondi regionali, stanziati con l’obiettivo di ridurre il divario economico tra le regioni europee e promuovere uno sviluppo equilibrato rispettando la logica dei fondi di coesione dell’Ue. Meloni si è confrontata nello specifico con Macron, Mertz e il leader polacco ribadendo che “l’Italia non è pronta, sottoscriverà un accordo soltanto quando e se saranno garantite condizioni dignitose rispondenti agli interessi nazionali”. I cosiddetti Amici della Coesione sono in pratica coloro che difendono le politiche tradizionali, e il cancelliere Mertz ha ammesso che tra di loro “le posizioni sono ancora molto distanti”. Il presidente Costa ha comunque cercato di vedere il bicchiere mezzo pieno invece che mezzo vuoto e al termine del vertice Ue ha minimizzato i contrasti, affermando che le circa dieci ore di discussione tra i leader “sono state molto utili per delineare i contorni di un possibile compromesso a dicembre”.

L’interesse nazionale va preservato anche per ciò che concerne la difesa, in particolare riferendosi alle recenti vicende nel Mar Mediterraneo dove l’Ucraina ha attaccato le navi russe. Meloni sottolinea a Zelensky la posizione dell’Italia che nonostante non smentisca il sostegno all’Ucraina e gli aiuti a favore di Kiev non può accettare azioni militari che mettano a repentaglio la protezione del territorio nazionale. Con l’azione ucraina è stata violata “la sovranità della Libia e rischia di estendere il conflitto al Mediterraneo”, mette in evidenza una nota di Palazzo Chigi.

“L’Ucraina ha il diritto di difendersi, ma ciò non può avvenire a scapito dei nostri confini. Il Mediterraneo non diventi un nuovo teatro di guerra”, ha a sua volta affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto. Il leader ucraino scusandosi per l’accaduto ha ammesso: “La recente operazione in Libia è stata condotta senza un coordinamento preventivo con i nostri partner europei”. Scrivendo su X, Zelensky ha inoltre rassicurato sul suo “impegno affinché le rispettive autorità condividano tutte le informazioni necessarie”.

A proposito di sicurezza, lunedì 30 novembre è stato convocato dal Colle il Consiglio supremo di Difesa, organo che esamina le questioni politiche e tecniche legate alla sicurezza e alla difesa nazionale e presieduto dal presidente della Repubblica. Nonostante il sostegno indiscusso dell’Italia all’Ucraina occorrerà prendere atto che il Mediterraneo rischia di trasformarsi in una polveriera, anche a causa dei diversi teatri di guerra nel continente africano scatenati da interventi bellici russi, iraniani e anche cinesi. Un contesto complesso dal punto di vista delle azioni militari nel quale si è inserito l’ultimo blitz ucraino. L’obiettivo dovrebbe essere evitare la destabilizzazione del Mediterraneo anche rafforzando la difesa del quadrante meridionale dell’Alleanza Atlantica. Non è escluso che l’Ucraina continui a pianificare la propria difesa contro i russi difendendosi contro l’aggressione di Mosca proprio spingendosi “in quelle zone dove si fondano gli interessi russi”. Interessi che servono a Putin per “alimentare la guerra contro di noi” sottolinea il leader ucraino non mollando l’obiettivo, che è la Marina russa, come è stato già fatto nel Mar Nero e poi di nuovo in Siria e in Libia. Si tratta però di una “dottrina” militare che ha un costo per i Paesi sostenitori, un costo che è anche politico come nel nostro Paese dove la premier pur cercando di tenere insieme il centrodestra sull’Ucraina non può non riconoscere l’esistenza di “sensibilità diverse” all’interno della maggioranza. “Sensibilità diverse” a proposito della difesa dell’Ucraina sussistono anche all’interno del sistema Ue e tra Alleati, sia per quanto riguarda i costi sia per ciò che concerne la condivisione delle informazioni.

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