Ci ha lasciati l’altro giorno con lo stesso spirito con il quale ha vissuto la vita. D’impulso, senza avvisare nessuno, d’impeto come d’impeto sono state le sue scelte di vita: passionali e apparentemente senza pensarci troppo. Ma sempre foriere di grandi progetti, quasi ciclopici che è sempre però riuscita a concretizzare. Elvira era un vulcano di iniziative.

È stata tra i primi a buttarsi anima e corpo in questo giornale attraverso i suoi corsivi nella rubrica “Area 51”. Con lei decidemmo questo titolo perché ha sempre evocato zone misteriose, cose segrete inaccessibili ai più. Ed infatti di tutto ciò ha scritto in questi tredici anni sin dall’esordio del progetto editoriale Futuro Europa. Una serie di pungenti analisi del comportamento umano – osservazioni a volte ironiche, altre polemicamente sdegnate – senza distinzione di genere, di fede, di appartenenza, di livello sociale o culturale. Insomma, riusciva a mettere a nudo le nefandezze come le virtù di chiunque fosse passato attraverso il suo sguardo curioso e indagatore.

Ma Elvira non era solo questo. Era una donna impegnata a livello internazionale per contribuire ad abbattere la disparità di genere in qualità di Senior Gender Equality Advisor e Founder of the Italian Delegation Women20 W20/G20 – President AW20 (il gruppo di impegno ufficiale del G20). Un’appartenenza che l’ha portata in giro per il mondo con l’obiettivo principale di porre la parità di genere al centro degli sforzi di emergenza e di ripresa.

Elvira può essere definita una donna con spirito internazionale, dalla gioventù vissuta tra il Principato di Monaco e i Paesi arabi o Londra, alla sua passione per Cuba, al suo impegno nel Woman20 che l’ha vista ovunque tra le protagoniste in prestigiosi consessi internazionali.

E poi Bracciano con il suo amato lago per il quale si è sempre impegnata anche ultimamente come Presidente di CER-Idrovolanti, una Cooperativa d’impresa sociale nata per favorire la produzione e la condivisione locale di energia da fonti rinnovabili tra cittadini, imprese ed enti del territorio, nel tentativo di ridurre costi e impatto ambientale. Ma anche il supporto al figlio Simone nel suo ormai storico Centro Surf Bracciano.

La sua casa sul lago era sempre aperta con la certezza di incontrare ospiti mai banali che comunque ti lasciavano qualcosa nei tuoi pensieri. Una casa dove troneggiava sino a poco tempo fa Donna Marinella, la vera matriarca della famiglia che Elvira definiva con immensa e affettuosa ironia “mia madre, portatrice sana di carati”, il pilastro di tutta la famiglia allargata Marasco. Un rapporto simbiotico quello tra Elvira e Marinella, sempre in controversia ma pur sempre in sintonia.

Ciao Elvis, come anch’io la chiamavo.

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