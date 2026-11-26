CUMULO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO: IL GIUDIZIO PUÒ PROSEGUIRE SE LA SEPARAZIONE ERA GIÀ STATA OMOLOGATA – Con una recentissima Ordinanza, la Cassazione ha chiarito un importante profilo riguardante la disciplina introdotta dalla riforma Cartabia in materia di cumulo delle domande di separazione e divorzio.

Il caso in esame traeva origine alla vicenda di due coniugi che avevano già ottenuto la separazione consensuale mediante decreto di omologa. Nonostante ciò, uno dei coniugi aveva successivamente proposto una nuova domanda di separazione, cumulandola con quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda di separazione, rilevando che i coniugi erano già legalmente separati, disponendo la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di divorzio. La Corte d’Appello, invece, dichiarava improcedibile quest’ultima domanda, ritenendo necessario attendere il passaggio in giudicato della pronuncia che aveva dichiarato inammissibile la separazione.

Investita della questione, la Suprema Corte censurava tale decisione. Invero, l’art. 473-bis.49 c.p.c. introdotto dalla Riforma Cartabia, consente di proporre, negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale, anche la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare, la domanda divorzile diviene procedibile quando siano maturati i presupposti previsti dalla legge. Tale disposizione richiede, a seconda dei casi, una separazione giudiziale passata in giudicato oppure una separazione consensuale omologata, oltre al protrarsi ininterrotto della separazione per il periodo stabilito dalla legge. Nel caso della separazione consensuale, veniva precisato che l’accordo produce i propri effetti giuridici con l’omologazione del Tribunale.

Secondo la Suprema Corte, dunque, il requisito del passaggio in giudicato previsto dall’art. 473-bis.49 c.p.c. si riferisce alla sentenza che pronuncia la separazione personale, non potendo essere esteso alla pronuncia che dichiara inammissibile una nuova domanda di separazione perché la separazione era già stata validamente omologata in precedenza, circostanza pacifica nel caso di specie: argomentava la Cassazione, infatti, che: “Il giudice del gravame una volta accertata l’esistenza di un decreto di omologa della separazione e la pacifica mancata ricostituzione di una comunione materiale e spirituale dei coniugi avrebbe dovuto rigettare il gravame per la sussistenza delle condizioni che giustificano la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/1970”.

Dunque, la mancata definitività della declaratoria di inammissibilità della nuova domanda di separazione non impedisce la prosecuzione del procedimento divorzile: diversamente argomentando, si imporrebbe ai coniugi una duplicazione priva di utilità, poiché dovrebbero ottenere una nuova pronuncia di separazione nonostante siano già legalmente separati. Tale soluzione è coerente con la finalità della riforma Cartabia, diretta a favorire il risparmio di energie processuali, il coordinamento delle decisioni e una più rapida definizione della crisi matrimoniale.

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