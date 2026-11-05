Camera di Consiglio

ACCETTAZIONE TACITA DELL’EREDITÀ E SOTTRAZIONE DI BENI EREDITARI – Il caso in esame trae origine dal ricorso proposto da uno dei coeredi il quale, dopo aver asseritamente accettato l’eredità del padre con beneficio d’inventario e avviato la liquidazione individuale del patrimonio, si era visto contestare tale procedura dalle sorelle, le quali avevano promosso una liquidazione concorsuale.

Il Tribunale, in primo grado, aveva inizialmente dato ragione al ricorrente; tuttavia, la Corte d’Appello aveva riformato la decisione, ritenendo che il figlio avesse tacitamente accettato l’eredità in modo puro e semplice: in particolare, la Corte distrettuale basava la propria decisione sul fatto che il figlio, a poche ore dal decesso del padre, aveva prelevato una consistente somma di denaro dal conto corrente del de cuius, trasferendola sul proprio conto personale e mantenendola per oltre sette mesi, prima di spostarla su un altro conto a lui intestato, sebbene l’avesse denominata “eredità beneficiata”. Orbene, tale condotta veniva qualificata come accettazione tacita dell’eredità ai sensi dell’art. 476 c.c., precludendo così l’accettazione con beneficio d’inventario.

Il figlio ricorreva per Cassazione, sulla base di vari motivi di censura; tuttavia, la Suprema Corte, sebbene avesse rigettato il ricorso, confermando l’esito della decisione di appello (ossia la sua qualità di erede puro e semplice), ha ritenuto di dover correggere la motivazione, chiarendo che le operazioni di prelievo compiute dal figlio non integravano un’ipotesi di accettazione tacita dell’eredità ai sensi dell’art. 476 c.c., bensì una sottrazione di beni ereditari disciplinata dall’art. 527 c.c., trattandosi “di un atto di natura illecita che non è indice della volontà di accettare e che non ha compiuto nella qualità di erede”.

Invero, secondo la Suprema Corte, l’accettazione tacita ricorre solo quando il chiamato compie un atto che necessariamente presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella sua qualità di erede: l’immissione nel possesso dei beni ereditari, di per sé, non comporta automaticamente accettazione. Diversamente, invece, il figlio aveva sottratto ed occultato i beni spettanti all’eredità.

Appariva evidente, dunque, l’intento del chiamato all’eredità: qualsiasi atto di disposizione o appropriazione di beni ereditari, anche se compiuto con finalità apparentemente lecite o conservative, può essere interpretato come sottrazione ai sensi dell’art. 527 c.c., con la grave conseguenza di perdere la possibilità di accettare con beneficio d’inventario e di acquisire la qualità di erede puro e semplice, con tutte le responsabilità patrimoniali che ne derivano.

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