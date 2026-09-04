Napoli nel cuore 2026

Roma – Torna all’Auditorium Parco della Musica Napoli nel cuore, la manifestazione che da quattordici edizioni porta sul palco la musica, il teatro, la cultura e l’ironia di una città capace di parlare a tutti. L’appuntamento è per domenica 20 settembre, con un cast che anche quest’anno riunisce artisti affermati, nuovi talenti e protagonisti particolarmente legati alla cultura napoletana.

Nel corso degli anni sono stati oltre cento i grandi protagonisti che hanno preso parte alla manifestazione, da Renzo Arbore a Tosca, da Edoardo Bennato a tanti altri artisti del mondo della musica, del teatro, del cinema e della televisione. Un percorso che continua anche quest’anno con una serata costruita intorno a linguaggi diversi e a un comune legame con Napoli.

Tra i protagonisti più attesi quest’anno ci sarà Teresa De Sio, che Napoli nel cuore celebrerà per i suoi 50 anni di carriera. Un lungo percorso artistico iniziato nella tradizione popolare napoletana e diventato nel tempo uno dei più originali e riconoscibili della musica italiana. Prima partecipazione alla manifestazione invece per Mauro Di Domenico, figura di primo piano della musica italiana, che porterà sul palco il proprio personale rapporto con Napoli e con la sua tradizione musicale. Esordio a Napoli nel cuore anche per Stefano Fresi e Cristiana Polegri, che proporranno un omaggio alla città costruito tra musica, parole e contaminazioni: lui, tra gli attori più amati del cinema; lei, musicista e interprete di grande sensibilità.

Non mancheranno poi alcuni dei protagonisti che nel tempo sono diventati parte dell’identità della manifestazione. Tornano infatti le “colonne“ della rassegna gli attori Pino Ammendola e Vittorio Viviani, insieme a Lorenzo Hengeller, cantautore e pianista dalla particolare vena ironica molto apprezzato anche lo scorso anno, e a Michele Simonelli, reduce dall’esperienza di Pino Daniele Opera. Sul palco anche Amedeo Colella, scrittore, storico e umorista napoletano, molto seguito per il suo modo brillante di raccontare la cultura partenopea.

Grande attenzione in questa edizione anche ai nuovi talenti. Dopo gli ottimi consensi ottenuti all’ultimo Premio Tenco, con l’album Dduje paravise insieme ad Alessandro D’Alessandro, sarà protagonista Gnut, cantautore napoletano dalla rara sensibilità e tra le voci più originali della nuova scena musicale partenopea. Reduce dai successi di Zelig debutto in questa edizione a Napoli nel cuore anche per Vincenzo Comunale, tra i giovani comici napoletani più seguiti e apprezzati, Un momento della serata sarà inoltre dedicato al ricordo di Roberto De Simone, figura fondamentale della cultura e della musica napoletana, attraverso la testimonianza del nipote Alessandro.

Ideata e condotta da Fabrizio Finamore, Napoli nel cuore nasce per raccontare e condividere un patrimonio culturale al quale è impossibile non sentirsi profondamente legati, com’è il caso della persona per la quale questa serata nacque, Mario Finamore, con la sua Napoli nel cuore nel suo quarantennale impegno in Rai.

Accanto alla cultura e allo spettacolo, resta centrale la solidarietà. Quest’anno la nascita di un nuovo Eco-Lab della Pace, dove abiti e altri beni verranno raccolti e rimessi in circolo per diventare aiuto concreto per i senza fissa dimora di Napoli e per gli aiuti umanitari in Ucraina. Il ricavato della serata contribuirà a rendere possibile questo progetto.

Maggiori dettagli sul sito della manifestazione.

[NdR – Si ringrazia Elisabetta Castiglioni – Press Office & Public Relations per la segnalazione]

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