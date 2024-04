Wikipedia è affidabile?

Ammettiamolo, lo abbiamo fatto e continueremo a farlo. Se non sappiamo qualcosa andiamo a googlare e, senza troppo pensarci, atterriamo sulla pagina di Wikipedia dove possiamo trovare informazioni su quasi tutto. Quantomeno possiamo dire di avere a disposizione materiale per una cosiddetta infarinatura su ciò che vogliamo sapere.

Wikipedia è stata lanciata il 15 gennaio 2001 e l’’idea è nata dal desiderio di creare un’enciclopedia online collaborativa, accessibile e gratuita. Il co-fondatore di Wikipedia, Jimmy Wales, e Larry Sanger sono stati tra i principali contributori iniziali e promotori del progetto.

Da allora, Wikipedia ha visto una crescita straordinaria ed è diventata una delle risorse di informazione più consultate al mondo. La sua struttura basata sulla collaborazione e l’accessibilità alle informazioni e l’hanno resa una fonte popolare per utenti di tutto il mondo che cercano informazioni su una vasta gamma di argomenti.

Ma quanto è realmente affidabile e degna di fiducia? Una prima osservazione se prendiamo la pagina iniziale. La versione inglese contiene oltre sei milioni e mezzo di voci a fronte di un milione e ottocentomila in italiano; La pagina spagnola ne ha circa centomila in più rispetto alla nostra e i cugini francesi per leggere nella lingua di Moliere possono contare su oltre due milioni e mezzo di voci. Già da questa osservazione emerge una realtà che, comunque, l’utente dovrebbe già conoscere. L’informazione non è assoluta, totale ed omogenea.

Proprio sull’omogeneità dovrebbe essere effettuata un’altra valutazione. Le voci in lingue diverse non sono traduzioni. È pertanto normale imbattersi nella vita di un personaggio famoso che, ad esempio, in inglese è di molte pagine più lunga di quella in italiano e viceversa. Un banale esempio? La pagina in inglese su Rudolph Hess, uno dei più importanti gerarchi della Germania Nazista è almeno quattro volte più lunga e ricca di dettagli e note rispetto a quella a dir poco schematica in italiano. Viceversa, quella su Francesco Totti in tedesco è ben striminzita rispetto alla nostra che contiene l’elenco di tutte le sue partite in nazionale.

Sempre nella versione italiana troviamo l’elenco dei calciatori del Poggibonsi e della Nocerina mentre è abbastanza corposa la biografia di Sachin Tendulkar in lingua indiana, paese che lo riconosce come il suo più grande campione di cricket.

Ma questo potrebbe rientrare in una normalità che si può ritrovare anche sulle pagine di giornali e riviste di ogni singola nazione dove si concede maggior spazio ad argomenti di interesse locale.

Il punto focale, tuttavia, ben potrebbe essere quello della narrazione di fatti storici o valutazione di personaggi e, in questi casi, una semplice parola inserita o omessa ben potrebbe cambiare totalmente la chiave di lettura e contribuire a dare immagini distorte di fatti e personaggi fino a concretizzarsi nella disinformazione.

È corretto aggiungere la definizione di dittatore a quelle di leader marxista e guerrigliero alla pagina su Fidel Castro? In alcune lingue è usata. Winston Churchill, che ha vinto un Nobel per la letteratura nel 1953, nella pagina italiana non è definito scrittore. Ergo, inevitabile che le voci, e di conseguenza le opinioni, possano essere ben diverse sulla base di chi scrive e anche di chi, successivamente, interviene per apportare correzioni o integrazioni.

In ogni caso, Wikipedia è una delle più grandi enciclopedie online collaborative al mondo e rappresenta una risorsa preziosa per molti utenti. La sua forza risiede nella vastità e nella varietà delle informazioni che offre, coprendo una vasta gamma di argomenti e discipline ed è un esempio di crowdsourcing, in cui gli utenti possono contribuire con informazioni, correzioni e aggiornamenti.

Tuttavia, può essere anche veicolo di manipolazione e, quindi, da usare con attenzione. Ma una cosa dobbiamo comunque tenerla presente. È estremamente improbabile, se non direttamente impossibile, che un luminare di medicina o astrofisica, scriva della sua materia. Pertanto, almeno su argomenti delicati, l’attenzione del lettore deve essere accesa al massimo.

