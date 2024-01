Verso il W20 in Brasile

Fin dal primo vertice mondiale del 2015 la delegazione italiana del W20 ha partecipato ai lavori dei vari G20 dando un contributo importante su varie tematiche, tra le quali: imprenditoria e lavoro femminile, medicina di genere e cambiamenti culturali.

Nel corso dei lavori annuali la delegazione italiana coinvolge numerosi rappresentanti delle principali associazioni femminili italiane e internazionali e gruppi di interesse. La delegazione italiana, della quale fanno parte esponenti della società civile, partecipa a numerosi eventi promossi da altre delegazioni e associazioni internazionali.

Il vertice annuale del W20 durante la presidenza italiana del G20, si è tenuto a Roma, in Italia, dal 13 al 15 luglio 2021. L’evento di tre giorni ha riunito centinaia di leader, esperti e modelli di ruolo da tutto il mondo, per discutere le questioni più urgenti sull’emancipazione sociale, economica e politica delle donne e per consegnare il comunicato del W20 2021 ai leader del G20, presieduto dall’allora Presidente del Consiglio Mario Draghi.

A fine novembre 2023 si è tenuto il passaggio di consegne dalla presidenza indiana alla presidenza brasiliana che guiderà i lavori nel 2024. Il Summit W20 2024 si dovrebbe tenere a Rio de Janeiro nel mese di ottobre.

Il presidente Lula da Silva, durante la recente riunione degli sherpa, in vista del vertice G20, ha sottolineato «la necessità di una nuova globalizzazione per contrastare le disuguaglianze». La presidenza W20 brasiliana si concentrerà su diversi focus, tra cui l’impulso all’imprenditoria femminile, la promozione dell’accesso al credito, il coinvolgimento delle donne in materie STEM, la care economy, la violenza di genere e i cambiamenti climatici.

Sarà come sempre una bella sfida e sarà importante ora più che mai mettere in campo le vere competenze. Mai come ora le donne possono fare la differenza, in un mondo androcentrico che finora si è rivelato poco attento alle dinamiche di pace e prosperità dei popoli, specie quelli più deboli.

