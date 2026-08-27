Camera di Consiglio

RESPONSABILITA’ SOLIDALE IN CONDOMINIO – Il caso in esame trae origine da una controversia condominiale: un condòmino aveva convenuto in giudizio il Condominio, nonché il proprietario ed il conduttore dell’appartamento sovrastante a seguito di accertamenti tecnici preventivi ed una consulenza tecnica d’ufficio che avevano provato la responsabilità dei convenuti per danni da infiltrazioni d’acqua. In particolare, era stato verificato che i danni erano stati causati per difetto di manutenzione, sia ordinaria, che straordinaria, nonché a causa dell’ostruzione del bocchettone di scarico che aveva provocato lo straripamento dell’acqua nell’appartamento dell’attore.

In primo grado, il ricorso veniva accolto con condanna del solo Condominio, mentre in secondo grado veniva accertato il concorso di colpa con il proprietario ed il conduttore dell’appartamento sovrastante, con loro condanna in solido al risarcimento di tutti i danni.

Ricorreva per Cassazione il conduttore dell’appartamento, lamentando, tra i vari motivi di censura, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1126 c.c. poiché, in base a tale dettato normativo, la sua responsabilità quale effettivo usuario del terrazzo dal quale sarebbero derivate le infiltrazioni, avrebbe dovuto non essere affermata per l’intero, ma nella misura di un terzo. Il dettato normativo dispone, infatti, una divisione precisa dei costi tra chi utilizza il lastrico e chi ne riceve solo la funzione di copertura stabilendo che un terzo della spesa deve essere a carico dell’effettivo utilizzatore del lastrico e due terzi a carico di tutti gli altri condòmini dell’edificio.

La censura veniva ritenuta infondata. Invero, in sede di sentenza era stata affermata la responsabilità extracontrattuale concorrente del titolare del diritto d’uso esclusivo del lastrico per violazione dell’obbligo di custodia ex art. 2051 c.c. e del Condominio, quale ulteriore soggetto obbligato ad effettuare riparazioni e ricostruzioni del bene: le responsabilità concorrenti erano legate da specifico nesso di solidarietà, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2055 c.c.

La Suprema Corte, dunque, emanava il seguente principio di diritto: “In presenza di un medesimo danno da infiltrazioni provocato da più soggetti […] e, dunque, nel concorso di diversi titoli di responsabilità extracontrattuale, il regime di solidarietà imposto dall’art. 2055 c.c. comporta che la domanda del danneggiato va intesa sempre come volta a conseguire per intero il risarcimento da ciascuno degli obbligati, in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno. Non rilevano, quindi, rispetto all’attore, i limiti del terzo o dei due terzi pari alle frazioni imputabili all’uno o agli altri a norma dell’art. 1126 c.c.”.

Mentre, dunque, i limiti del terzo e dei due terzi operano nei rapporti interni tra corresponsabili, la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. prevale nei rapporti esterni con il danneggiato, sulla ripartizione per quote prevista dall’art. 1126 c.c. per le spese di riparazione e ricostruzione del lastrico solare (o della terrazza).

©Futuro Europa® Riproduzione autorizzata citando la fonte. Eventuali immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione