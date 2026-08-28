Festival di Film di Villa Medici 2026

Roma – Sesta edizione del Festival di Film di Villa Medici dal 16 al 20 settembre all’Accademia di Francia. Oltre 40 proiezioni in 5 giorni con i film di Majid Al-Remaihi, Marwa Arsanios, Zar Amir Ebrahimi, Rosa Barba, Louidgi, Beltrame, Maeve Brennan, Lukas Dhont, Koji Fukada, Amandine Gay, Gessica Généus, Beatrice Gibson, Arthur Harari, Radu Jude, Daria Kim, Mariia Lapidus, Phill Niblock, Romain Rampillon & Feda Wardak, Sanaz Sohrabi, Céline Sciamma, Lorenzo Silvestri, Alexandre Singh, Natalie Musteata, Aura Satz, Fanny Texier, Ana Vaz, Dean Wei.

Fin dalla sua istituzione nel 2021, il Festival di Film di Villa Medici esplora i legami tra cinema e arte contemporanea, con particolare attenzione alle nuove forme di espressione cinematografica. L’edizione 2026 mantiene vivo il suo carattere pionieristico, favorendo il dialogo tra opere eterogenee che mettono in discussione, sconvolgono, stravolgono o rinnovano l’incanto del nostro rapporto con le immagini.

Con oltre 40 proiezioni in cinque giorni, una proiezione all’aperto ogni sera e incontri con cineasti e artisti internazionali, il festival diventa l’appuntamento dedicato ai pensieri e alle pratiche più attuali dell’immagine in movimento. Risolutamente plurale, accoglie una varietà di narrazioni, senza limiti geografici o formali, che spazia tra film d’artista, saggi, fiction, documentari, cortometraggi, mediometraggi e lungometraggi.

La manifestazione si articola in tre sezioni: il Concorso internazionale, che presenta dodici film recenti, la programmazione Focus, dedicata alle opere d’autore fuori concorso, con le rassegne “carta bianca”, riservate ai membri della giuria, e incontri esclusivi con i registi; e infine, le Grandi serate nel Piazzale, che ospitano proiezioni all’aperto di anteprime.

La giuria di questa edizione riunisce tre autorevoli voci provenienti da contesti diversi che incarnano questo spirito di apertura: l’attrice, produttrice e regista franco-iraniana Zar Amir Ebrahimi, l’artista italiana Rosa Barba e il regista rumeno Radu Jude. A loro spetterà l’assegnazione di due riconoscimenti: il Premio Villa Medici al Miglior film e il Premio speciale della Giuria.

Il programma completo.

[NdR – Si ringrazia Elisabetta Castiglioni – Press Office & Public Relations per la segnalazione]

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