Camera di Consiglio

ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE E SPESE CONDOMINIALI – Il caso in esame trae origine da un procedimento incardinato da un condominio contro l’assegnataria della casa familiare di proprietà esclusiva del coniuge per il recupero delle spese condominiali rimaste impagate. In particolare, a Corte d’Appello riteneva fondato il motivo d’appello della donna relativamente al proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle pretese creditorie del Condominio, essendo la stessa semplice assegnataria della casa familiare a seguito di separazione personale, mentre l’ex coniuge ne era proprietario esclusivo: invero, il soggetto assegnatario della casa familiare acquista un mero diritto di godimento sul bene, del tutto inidoneo a far gravare sull’assegnatario l’obbligo di corrispondere le spese condominiali.

Il Condominio ricorreva per Cassazione, dolendosi, in particolare, che il Giudice di merito avrebbe errato nel ritenere esclusa dall’obbligo del pagamento delle spese condominiali l’assegnataria della casa familiare, assumendo che l’assegnatario doveva ritenersi il soggetto sul quale incombono le spese relative alla manutenzione e all’suo del bene, richiamando le statuizioni rese in sede di separazione e divorzio.

La Suprema Corte, richiamando granitica giurisprudenza sul punto, ribadiva che: “l’amministratore del condominio ha diritto – ai sensi del combinato disposto degli artt. 1118 e 1123 c.c., e dell’art. 63 disp. att. c.c., comma 1 – di riscuotere i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni ed i servizi nell’interesse comune direttamente ed esclusivamente da ciascun condomino, e cioè di ciascuno dei titolari di diritti reali sulle singole unità immobiliari, restando esclusa un’azione diretta anche nei confronti del conduttore della singola unità immobiliare […], tant’è che si aﬀerma risolutivamente che di fronte al condominio esistono solo i condomini”.

Nel caso di specie, dunque, si rendeva necessario distinguere tra le somme dovute dal coniuge assegnatario, il quale usufruisce in concreto dell’immobile e quelle che rimangono a carico del proprietario. Invero, la gratuità dell’assegnazione della casa familiare non si estende alle spese correlate all’uso del bene, che vanno a carico del coniuge assegnatario, restando inteso che il diritto di godimento della casa familiare spettante al coniuge è un diritto personale di godimento “sui generis” e, dunque, non rileva ai fini delle pretese creditorie del Condominio.

La Cassazione, dunque, emanava il seguente principio di diritto: “l’amministratore di condominio ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione e per l’esercizio delle parti e dei servizi comuni esclusivamente da ciascun condomino, e cioè dall’eﬀettivo proprietario o titolare di diritto reale sulla singola unità immobiliare, sicché è esclusa un’azione diretta nei confronti del coniuge o del convivente assegnatario dell’unità immobiliare adibita a casa familiare, conﬁgurandosi il diritto al godimento della casa familiare come diritto personale di godimento sui generis”. Il ricorso, dunque, veniva ritenuto inammissibile.

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