Familia (Film, 2024)

Francesco Costabile (1980) è un regista colto e sensibile laureato al Dams di Bologna che dopo alcuni corti e diversi documentari gira Una femmina, film pluripremiato ispirato al libro inchiesta Fimmine ribelli di Lirio Abbate sulle donne vittime di violenza all’interno della ‘Ndrangheta calabrese. Il suo secondo lungometraggio è Familia, ancora una volta un intenso dramma familiare, ispirato al libro Non sarà sempre così di Luigi Celeste, che racconta una storia vera, mettendo in scena le vicende di una famiglia dominata da un padre padrone, un marito violento e possessivo.

Luigi Celeste racconta nel romanzo autobiografico la sua vita con la madre Licia (Ronchi) e il fratello Alessandro (Cicalese), la loro unione profonda, sconvolta dal rientro di Franco (Di Leva), un padre malato e violento, che distrugge l’esistenza della madre, la picchia, non la fa lavorare, minaccia di ucciderla. Luigi (Gheghi) prende strade sbagliate, frequenta neofascisti e finisce in galera per lesioni, esperienze negative frutto di un’infanzia vissuta in una famiglia tormentata dalla paura, quindi in una casa alternativa per difenderlo dal padre. Luigi è colui che – nel solo modo possibile – ricomporrà quel che resta della famiglia, in un finale tragico e drammatico. Tutto vero quel che si narra nell’autobiografia di Luigi Celeste, condannato nel 2008 a nove anni di reclusione per aver ucciso il padre, quindi rientrato nella vita a pieno titolo, dopo essersi laureato in carcere e aver trovato un lavoro.

Film presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti, girato a Roma nei quartieri popolari di Quartaccio, Tufello e La Rustica, distribuito in sala (purtroppo in poche copie) da Medusa Film. Il regista costruisce un intenso melodramma familiare a tinte fosche, aiutato da Adriano Chiarelli e Vittorio Moroni in fase di sceneggiatura, lavorando su un soggetto forte, che diventa un intenso thriller psicologico, descrivendo un’ossessione che accompagna la vita familiare dall’infanzia fino all’età adulta.

Attori molto bravi e ben diretti da un regista che è padrone di una tecnica compiuta, capace di usare la soggettiva e il piano sequenza, come la panoramica e il primissimo piano, senza soluzione di continuità. Perfetta l’interpretazione di Francesco Gheghi – 21 anni ma già un veterano – che ricordiamo ottimo interprete anche in Piove di Paolo Strippoli. Non è da meno Tecla Insolia (appena vent’anni), cresciuta moltissimo dai tempi de La bambina che non voleva cantare (2021), guidata a dovere in un ruolo credibile come fidanzata del ragazzo di strada, sempre molto naturale e spontanea. Francesco Di Leva è un perfetto padre instabile che vorrebbe cambiare ma la sua stessa natura glielo impedisce, così come Barbara Ronchi è brava nei panni di una donna troppo debole e remissiva. Marco Cicalese è il figlio più grande che ha preso il carattere materno, troppo sensibile e senza personalità. Il regista è abile anche nel dirigere i giovanissimi De Lucia e Valentini nei ruoli di Luigi e Alessandro da bambini.

Il film gode di una fotografia cupa e notturna adeguata al tema curata da Giuseppe Maio, un montaggio serrato di Cristiano Travaglioli (nonostante 124’ di pellicola, non sentiamo la fatica), musiche sinfoniche a tratti angoscianti di Valerio Vigliar e una scenografia priva di difetti assemblata da Luca Servino.

Un film che affronta un problema presente nella società italiana, quella violenza domestica che distrugge famiglie, fa crescere figli con difetti peggiori dei padri e spesso porta a conclusioni drammatiche. Familia è cinema puro, da vedere e da portare nelle scuole.

. . .

Regia: Francesco Costabile. Soggetto: Non sarà sempre così di Luigi Celeste. Sceneggiatura: Francesco Costabile, Adriano Chiarelli, Vittorio Moroni. Fotografia: Giuseppe Maio. Montaggio: Cristiano Travaglioli. Musiche: Valerio Vigliar. Scenografia: Luca Servino. Costumi: Luca Costigliolo. Trucco: Tiziana Porrazzo, Maria Sansone. Produttori: Attilio De Razza, Nicola Giuliano, Nicola Picone, Pierpaolo Verga. Casa di Produzione: Tramp Limited. Distribuzione: Medusa Film. Lingua Originale: Italiano. Paese di Produzione: Italia, 2024. Durata: 124’. Genere: Drammatico, Biografico. Interpreti: Francesco Gheghi (Luigi Celeste, detto Gigi), Barbara Ronchi (Licia Licino), Francesco Di Leva (Franco Celeste), Marco Cicalese (Alessandro Celeste), Francesco De Lucia (Gigi bambino), Stefano Valentini (Alessandro bambino), Tecla Insolia (Giulia), Enrico Borello (Fulvio).

©Futuro Europa® Riproduzione autorizzata citando la fonte. Eventuali immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione

[NdR – L’autore dell’articolo ha un suo blog “La Cineteca di Caino”]