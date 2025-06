Mercato Gas, nuove norme UE

Negli ultimi anni, l’Unione Europea ha affrontato sfide significative nella gestione dell’energia, in particolare dopo la crisi energetica del 2022 causata dalla guerra in Ucraina. In questo contesto, Bruxelles ha accelerato i lavori su una profonda riforma del mercato del gas, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza energetica, ridurre i prezzi e aumentare la resilienza del sistema. Uno dei problemi principali è stata la rigidità del sistema. La capacità di stoccaggio del gas, pur essendo considerevole in alcuni Stati membri, non è sempre stata utilizzata in modo ottimale a livello transfrontaliero. Questo ha portato a situazioni in cui alcuni paesi si trovavano con scorte abbondanti, mentre altri affrontavano carenze o prezzi elevatissimi, nonostante la disponibilità complessiva nell’UE. Tra i pilastri principali della riforma, approvata in via definitiva nel primo semestre del 2025, figura un nuovo approccio allo stoccaggio del gas, basato su maggiore flessibilità e coordinamento tra gli Stati membri.

Durante i mesi invernali, i picchi di consumo e le tensioni geopolitiche hanno spesso portato a un aumento vertiginoso dei prezzi del gas. Lo stoccaggio rappresenta uno strumento cruciale per attenuare questi effetti: accumulare gas nei mesi estivi, quando la domanda è bassa, consente di rispondere a eventuali crisi invernali. Fino ad oggi, però, la gestione dello stoccaggio era lasciata in gran parte ai singoli Stati, con criteri poco omogenei e senza un vero mercato interno per la capacità di riserva. Questo ha creato inefficienze, prezzi disallineati e una scarsa solidarietà tra Paesi membri.

La riforma introduce un quadro normativo comune per lo stoccaggio del gas, basato su tre elementi chiave che prevedono un accesso transfrontaliero alle capacità di stoccaggio: le imprese energetiche potranno accedere più facilmente agli impianti di altri Paesi UE, incentivando l’utilizzo ottimale delle infrastrutture esistenti. Si vuole incidere sui meccanismi di incentivo alla prenotazione anticipata attraverso aste coordinate a livello europeo, i fornitori potranno assicurarsi capacità di stoccaggio con largo anticipo, a prezzi più stabili, riducendo la volatilità. Infine, si vuole strutturare una maggiore integrazione con il mercato dell’energia elettrica e su questo la riforma prevede sinergie tra gas e rinnovabili, con un uso più intelligente delle riserve per bilanciare la produzione elettrica intermittente.

Secondo le prime simulazioni della Commissione europea, l’introduzione di una gestione più flessibile e integrata dello stoccaggio potrebbe ridurre i picchi di prezzo del gas fino al 20% nei mesi invernali, con un beneficio diretto per famiglie e imprese. Inoltre, un uso più efficiente degli impianti di stoccaggio esistenti permetterà di ridurre la dipendenza dalle importazioni spot, notoriamente più care. L’implementazione della riforma sarà graduale: entro l’inverno 2025-2026 saranno operativi i primi hub regionali di stoccaggio integrato, mentre entro il 2027 si prevede la piena attuazione del sistema di aste europee. Gli operatori dovranno adeguarsi alle nuove regole, ma riceveranno supporto tecnico e finanziario attraverso il programma REPowerEU. La riforma non è una bacchetta magica.

Restano sfide da raccogliere e superare, perché l’efficacia dipenderà da come gli Stati membri implementeranno concretamente le nuove regole, soprattutto sugli hub virtuali e la trasparenza. Sarà necessario standardizzare il livello delle infrastrutture, perché la capacità di stoccaggio non è uniforme in tutta l’UE. Paesi senza grandi siti dipendono ancora dalla solidarietà e da infrastrutture di interconnessione efficienti. Lo stoccaggio rimane cruciale nella transizione, soprattutto per il biometano e l’idrogeno in futuro, ma la riforma deve essere vista come un passo verso un sistema decarbonizzato, non un ancoraggio al gas fossile a lungo termine. Alcuni critici temono che incentivi al consumo estivo possano rallentare gli sforzi di efficienza.

La riforma del mercato del gas rappresenta un passo importante verso una politica energetica europea più coesa e sostenibile. Rendere lo stoccaggio più flessibile e coordinato non è solo una questione tecnica, ma una strategia chiave per ridurre la pressione sui prezzi e garantire l’approvvigionamento anche in tempi di crisi. L’Unione Europea punta così a rafforzare la propria autonomia energetica e proteggere cittadini e industrie dalle turbolenze del mercato globale. La riforma del mercato del gas UE, con il suo forte accento sulla flessibilità e l’ottimizzazione dello stoccaggio, rappresenta una risposta concreta alle debolezze esposte dalla crisi. Creando un mercato più integrato, trasparente e reattivo, punta a mitigare i picchi di prezzo estremi e a costruire una resilienza di lungo periodo. Se implementata con coerenza, questa maggiore flessibilità nello stoccaggio può diventare un potente stabilizzatore naturale per il mercato europeo del gas, portando benefici a industrie e cittadini attraverso prezzi più prevedibili e contenuti. La strada verso un’energia sicura e accessibile in Europa passa anche dalle caverne sotterranee e dalle nuove regole che ne governano l’uso intelligente.

Il relatore Borys Budka (PPE, Polonia), durante il dibattito, ha dichiarato: “È fondamentale che l’Europa sia riuscita a proteggere i suoi cittadini in un momento in cui la Russia utilizza il gas come arma di ricatto, il Parlamento vuole garantire maggiore flessibilità e meno burocrazia, ma soprattutto ridurre i prezzi del gas in Europa”.

©Futuro Europa® Riproduzione autorizzata citando la fonte. Eventuali immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione