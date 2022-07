Sull’isola di Bergman (Film, 2021)

Bergman Island di Mia Hansen-Løve racconta un periodo della vita di Chris (Krieps) e Tony (Burton), una coppia di registi nordamericani che si ritira sull’isola dove Bergman aveva preso residenza – diventata una sorta di museo e centro documentazione – per scrivere i loro nuovi film. Vivono nella casa del grande registra, che entrambi amano, parlano di lui, commentano i suoi film, visitano i luoghi bergmaniani, dormono nel letto di Scene da un matrimonio (“il film che ha convinto a separarsi molte coppie in crisi”), scrivono nel suo mulino, siedono nel cinema privato, mentre la realtà si fonde con la fantasia e prendono corpo i soggetti narrativi.

Ci troviamo sull’isola di Faro, luogo di Bergman per eccellenza, il suo rifugio, rivediamo sequenze di Persona, ci immergiamo nell’immaginario di uno dei più grandi autori del Novecento, ne conosciamo vizi e difetti. Il risultato più importante che ottiene questa pellicola è quello di far venire voglia di rivedere i capolavori di Bergman, di andare a cercare le opere citate che non si sono viste o che si ricordano meno. Le atmosfere del film nel film sono simili a un’opera del regista svedese, perché la crisi del rapporto di coppia viene fuori dalla storia che Chris sta scrivendo e che ricorda un amore giovanile rivissuto dalla protagonista sull’isola, dove è stata invitata a un matrimonio insieme al ragazzo della sua adolescenza. Cinema nel cinema, realtà che si fonde a finzione, le storie raccontano chi siamo, in fondo sono sempre autobiografiche, pure in questo caso Chris indaga nel suo inconscio e fa emergere i fantasmi del passato. La regista non trova il finale, chiede consiglio al marito, poi la storia termine con le riprese del film che sono quasi ultimate e con un nuovo addio, sia nella realtà che nella finzione.

La regista francese Mia Hansen-Løve presenta il suo primo film in lingua inglese a Cannes e al Torino Film Festival (sezione Surprise), una storia che ha una ben precisa originalità di scrittura, anche se sfrutta un meccanismo consueto, tipico del cinema introspettivo. Gli attori sono molto ispirati, sia Tim Burton che Vicky Krieps, senza dimenticare gli attori della finzione narrativa, Mia Wasikowska e Anders Danielsen Lie, gli innamorati che si ritrovano per poi perdersi di nuovo. Fotografia insulare che profuma di Bergman (Denis Lenoir), per tutto il film si sente lo spirito del grande regista, proprio come lui sentiva la presenza della moglie Ingrid nelle stanze della casa di Faro.

Un lavoro interessante, da vedere senza mezzi termini.

Titolo Originale: Bergman Island. Lingua Originale: Inglese. Paesi di Produzione: Francia, Germania, Belgio, Svezia, Messico. Anno: 2021. Durata: 105’. Genere: Commedia, Drammatico. Regia, Soggetto, Sceneggiatura: Mia Hansen-Løve. Fotografia: Denis Lenoir. Montaggio: Marion Monnier. Scenografia: Mikael Varhelyi. Costumi: Judith de Luze, Julia Tegstrom. Trucco: Juan Pacifico, Dorothea Wiedermann, Anne Moralis. Produttori: Charles Gilbert, Rodrigo Texeira. Case di Produzione: CG Cinema, Neue Bioskop Film, Scope Pictures, Plattform Produktion, Piano, Arte France Cinema. Interpreti: Vicky Krieps (Chris), Tim Roth (Tony), Mia Wasikowska (Amy), Anders Danielsen Lie (Joseph), Grace Delrue (June), Hampus Nordeson (Hampus), Clara Stracuh (Nicolette), Joel Spira (Jonas), Anji Larsson (Ase), Sir Hjorton Wagner (Wilma).

