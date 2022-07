“L’intero investimento del PNRR è fortemente indirizzato sull’aumento dell’occupazione femminile, come l’introduzione della certificazione per la parità di genere per le imprese, che permetterà di avere degli sgravi fiscali, grazie al finanziamento di almeno 50 milioni di euro strutturali all’anno”. Così la Ministra per le Pari Opportunità, Elena Bonetti, ha aperto la tavola rotonda sulla Gender Equality “Non c’è innovazione e sviluppo senza parità di genere: il punto di vista del Women20”, alla VI edizione del Festival Jazz’Inn, luogo di contaminazione tra innovatori, pubblica amministrazione, centri di ricerca, PMI e start up, format di open innovation ideato dalla Fondazione Ampioraggio, in programma in questi giorni a Bracciano.

Jazz’Inn è l’iniziativa di Fondazione Ampioraggio sperimentata nel 2017, in occasione del Jazz Festival Sotto le Stelle di Pietrelcina (Bn), creando un contesto di contaminazione tra jazz e innovazione e sperimentando un modello di networking lento, tra innovatori e mercato, pubblico e privato, che è stato battezzato Slow dating for innovation. Il modello è caratterizzato da incontri lenti, modelli collaborativi di networking e integrazione di competenze.

Tre giorni di tavoli aperti dove aziende, associazioni, istituti bancari e istituzioni offrono e cercano idee, valutano progetti e cercano investitori. Il tema comune è innovazione e sostenibilità. E uno spazio all’agricoltura sociale, al gender equality e ai Borghi. Tanto da imparare tanto da discutere, un futuro di idee nuove per tutti.

