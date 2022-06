UE, la strategia nell’Indo-Pacifico

L’UE sta intensificando il suo impegno strategico con la regione indopacifica. Il crescente peso economico, demografico e politico della regione la rende un attore chiave nel plasmare l’ordine internazionale basato su regole e nell’affrontare le sfide globali.

In linea con la strategia indo-pacifica dell’UE, la bussola strategica è molto chiara sulla volontà di costruire partenariati sostenibili e proattivi per rafforzare la presenza in questa regione. La guerra in Ucraina ha anche ridefinito il ruolo geopolitico globale dell’UE, anche in questa regione. Come evidenziato nell’ultima relazione, sulla scia della guerra in Ucraina, la strategia indo-pacifica dell’UE è più che mai attuale. È anche più importante che mai mantenere un Indo-Pacifico libero e aperto per tutti, costruendo al contempo partnership forti e durature. L’approccio dell’UE rimane di cooperazione, non di confronto.

Il Commissario per il Vicinato e l’Allargamento, Olivér Várhelyi ha condiviso le opinioni espresse nella relazione UE secondo cui Bruxelles ha un interesse geopolitico ed economico vitale per la stabilità e la prosperità della regione indopacifica. “L’Europa e l’Indo-Pacifico sono altamente interconnessi. Ciò che accade nell’Indo-Pacifico ha importanti implicazioni per l’Europa e viceversa”.

La regione produce il 60% del PIL mondiale ed è la seconda destinazione delle esportazioni dell’UE. Insieme, l’Indo-Pacifico e l’Europa rappresentano oltre il 70% del commercio globale di beni e servizi e oltre il 60% dei flussi di investimenti diretti esteri. Allo stesso tempo, nell’Indo-Pacifico è emerso un nuovo centro di concorrenza globale, che si aggiunge alle crescenti tensioni sul commercio e sulle catene di approvvigionamento.

“Viviamo in un’era di rivalità strategiche e complesse minacce alla sicurezza. La spesa militare nella regione è aumentata come in nessun’altra parte del mondo. L’esibizione di forza e le crescenti tensioni negli hotspot regionali, come il Mar Cinese Meridionale e Orientale e lo Stretto di Taiwan, possono avere un impatto diretto sulla sicurezza e sulla prosperità dell’Europa”.

Oggi l’UE e i suoi partner indopacifici si trovano ad affrontare sfide simili: minacce ibride e alla sicurezza informatica, disinformazione e manipolazione dell’interdipendenza economica. L’approccio basato sui valori dell’UE, che cerca la cooperazione al di là delle divisioni geopolitiche e delle grandi rivalità di potere, rende l’UE un partner affidabile, anche con l’ASEAN, nella navigazione e nel sostegno della stabilità regionale nell’Indopacifico.

Attraverso la sua strategia indopacifica, l’UE cercherà di rafforzare la sicurezza regionale aperta e basata sullo stato di diritto, comprese rotte marittime sicure e una maggiore presenza navale nell’indopacifico. “A febbraio abbiamo annunciato l’estensione del concetto di presenza marittima coordinata, la cosiddetta CMP, all’Oceano Indiano nord-occidentale. Questa estensione consentirebbe di ottimizzare l’uso delle risorse che gli Stati membri dell’UE stanno dispiegando nella regione”, ha sottolineato Várhelyi.

