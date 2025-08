Cronache dai Palazzi

Tariffe fissate al 15 per cento per l’Europa. Trump ha firmato l’ordine esecutivo e dal primo agosto l’accordo commerciale è attivo. I dazi sull’import americano passano quindi dal 20% attuale (27,5% su auto e componenti) al15% concordato lo scorso fine settimana dal presidente americano con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Per il nostro Paese i danni si potranno limitare a pochi miliardi di euro, secondo le analisi speculari eseguite dal Cdp per Palazzo Chigi.

“L’impatto dei dazi al 15% sul Pil italiano sarà di un calo massimo, cumulato, di 0,5% punti da qui al 2026” e potrebbe anche rivelarsi inferiore quando l’accordo tra Usa e Unione europea sarà definito nei minimi dettagli. Infatti “le negoziazioni sono ancora in corso per definire aspetti che non saranno di dettaglio, ma che ci proponiamo di ricondurre a difesa dei settori e dei prodotti di maggior rilevanza per l’economia italiana”, ha spiegato di fronte all’Aula di Montecitorio il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, ribadendo che il governo “continua a lavorare insieme alla Commissione Ue per un accordo che sia il migliore possibile per il nostro Paese”.

Si prevede una eventuale flessione del Pil tra il 2025 e il 2026 (mezzo punto di Pil corrisponde a circa 10 miliardi di euro), a cui seguirebbe “un graduale recupero” e “un riallineamento allo scenario base entro il 2029”, ha sottolineato Giorgetti confermando l’obiettivo dell’esecutivo di una crescita del Pil dello 0,6% nel 2025, nonostante la leggera flessione dello 0,1% registrata dall’Istat nel secondo trimestre. “La crescita già acquisita per il 2025 è dello 0,5%”, ha affermato il ministro dell’Economia ribadendo che le previsioni stilate dal governo sulle quali basare il Piano di finanza pubblica “sono prudenziali e già scontavano un possibile effetto negativo dei dazi”.

Per ora secondo il responsabile di via XX Settembre, l’accordo in Scozia ha il privilegio di “chiudere una fase di incertezza e scongiurare una guerra commerciale”, anche se di certo avrà “un impatto non trascurabile sull’economia nazionale ed europea, la cui entità dipenderà dai dettagli dell’accordo che saranno definiti nelle prossime settimane”. È quindi “prematuro parlare ora di iniziative di contrasto degli effetti dei dazi sulle imprese italiane”, ha spiegato Giorgetti confermando la richiesta del governo di accedere ai prestiti europei di Safe, il programma dedicato alle spese militari, contestato dalle opposizioni, tra cui i Cinquestelle, e approvato da Azione. “I debiti Safe li valutiamo interessanti perché sono più convenienti rispetto ai Btp: è una fonte di finanziamento alternativa per le spese per la difesa che in larga parte sono già previste e in itinere”. Invece di pagare il 3,5%sui Btp il ministro dell’Economia afferma: “”Pago il 3% sul Safe e risparmio un po’ di interesse”. Sarebbe di circa 14 miliardi il prestito richiesto dall’Italia con l’erogazione di un 15% nel primo anno, e la possibilità di restituire il prestito nell’arco di 45 anni.

Per quanto riguarda i dazi americani ci si avvia verso la seconda fase del negoziato per definire esenzioni e regimi speciali, in pratica ciò che per Palazzo Chigi, la Farnesina e il Mef rappresenta la vera partita da mettere in campo per limitare le perdite. Si auspicano ampie esenzioni in particolare per il settore agroalimentare, per prodotti come vino e olio in primis, cercando inoltre di evitare l’applicazione del 15% sui farmaci. Monitorato anche il settore automotive. Viale dell’Astronomia sembra aver “mappato una perdita possibile di 22,6 miliardi”. In questo contesto il presidente di Confindustria Orsini sottolinea che “serve subito costruire delle compensazioni, serve una politica industriale anche su questi temi, perché ovviamente la politica industriale dovrà mettere al centro nuovi mercati e comunque gli investimenti”.

Si aspettano nel complesso iniziative specifiche da parte di Bruxelles. “La Ue e la Bce devono giocare d’attacco”, afferma il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, premendo il tasto sulla riduzione dei tassi che consenta una svalutazione dell’euro sul dollaro, ciò che, in pratica, rappresenta “un problema più grosso dei dazi”. Dall’altro lato della maggioranza, inoltre, Salvini auspica che l’Ue metta nel cassetto il Green Deal. In definitiva Palazzo Chigi si aspetta da Bruxelles aiuti concreti e comunque l’ipotesi di favorire gli aiuti di Stato, penalizzando in qualche modo gli Stati membri, non è gradita all’Italia date le eventuali ripercussioni su pil, debito pubblico e inflazione.

Gli Stati Uniti, a loro volta, non intendono scendere a compromessi per quanto riguarda una eventuale web tax. L’idea che l’Europa possa colpire le multinazionali digitali statunitensi è per il presidente Donald Trump inaccettabile, dato che uno degli obiettivi cardine della sua amministrazione è salvaguardare il primato tecnologico degli Usa rispetto a quello cinese. Tutto ciò che potrebbe ostacolare le big tech americane rappresenta per Washington una minaccia. In definitiva per la Casa Bianca l’accordo sui dazi con l’Ue non deve introdurre tasse digitali ma Bruxelles ha replicato che per ora non cambiano né “le regole” né “il “diritto di regolamentare autonomamente lo spazio digitale”. Per il momento, quindi, la web tax non figura nel bilancio pluriennale della Ue ma alcuni Stati membri hanno introdotto una web tax nazionale. L’Italia, nello specifico, prevede un’aliquota del 3% sui ricavi provenienti dalla pubblicità su siti e social network anche se la tassazione viene applicata solo nei casi in cui i ricavi superino i 750 milioni.

