Sappiamo tutti che c’è la guerra in Europa; lo sa anche chi non vuole saperlo. Una guerra scatenata da Putin, un dittatore sanguinario, il suo esercito ha raso al suolo città e ucciso molte persone e continua a farlo. Sono state scoperte fosse comuni, uno scempio che davvero pensavo nessuno avrebbe mai più visto in questo secolo. Eppure, ci sono… eppure, hanno ucciso anzi trucidato tanti civili. Poi magari hanno postato foto sorridenti e sembravano tutti bravi ragazzi in gita, invece sono feroci assassini. Più di 900 civili uccisi dall’inizio della guerra.

E quindi mi chiedo con quale volto la gente comune russa continua la sua vita normale, magari facendo post sui social, magari sorridendo come nulla fosse. Forse non sono al corrente? Non credo sia possibile. Forse hanno paura, è più verosimile; non si scherza con il dittatore.

Quello che mi domando è in modo semplicistico e qualunquista: ma Putin niente niente pensa che a un certo punto smette di fare la guerra e via tutto come prima? Magari partecipa al G20 in Indonesia? Non ha forse capito che è morto come politico e che forse lo sarà anche come uomo? Non riesco a capacitarmi.

Comunque, sono sempre più convinta che tutta questa rincorsa al potere e l’accumulo da parte di pochi di patrimoni sconfinati sia la prova provata della pochezza della classe dirigente mondiale. E non vedo nulla di buono all’orizzonte.

©Futuro Europa® Le immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione