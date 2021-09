Sette uomini per 7 nomine

“Non è un grande inizio per i nuovi vertici della RAI sul piano dell’equità di genere di cui tanto si parla”. Così inizia il comunicato stampa diffuso dal Dipartimento Pari Opportunità della RAI. Io aggiungo: ancora? Ci siamo ampiamente stufate di questi giochini. Non si può certo dire che in RAI non ci siano donne di spessore con tutte le carte in regola per ricoprire posti apicali.

Perché questo non succede? Sono portata a pensare che gli uomini facciano ostruzionismo. Non ho altra spiegazione. Immagino una riunione ad alto tasso di testosterone. Come hanno potuto ignorare tante, anzi tantissime battaglie per la parità? Oppure la legge 120? Non mi capacito. Le donne sono marginali in troppi settori. Io francamente sono proprio stufa e con me lo sono tantissime, forse tutte. Direi quasi tutte perché ci sono ancora donne che pensano che essere femministe sia poco femminile; si rifanno a stereotipi e sono felici del ruolo subalterno a loro concesso. Ma femminismo non è una parola semplice, è piena di storie e significati. Molti lo tarano con i fatti degli anni settanta magari con i reggiseni bruciati in piazza. Donne che hanno combattuto per diritti fondamentali per smarcarsi dalla padronanza del padre o del marito. Un secolo fa alcuni intellettuali erano convinti che la donna non avrebbe mai potuto occuparsi di politica in quanto non predisposta fisiologicamente; fosse vissuto ora avrebbe potuto rivedere la sua teoria osservando certi politici contemporanei.

Io trovo queste nomine RAI a dir poco offensive; non ci sono donne all’altezza? Sicuramente lo avranno pensato. Sono scioccata. Aspetto con ansia dichiarazioni di questi signori e rettifiche; siamo arrivati al limite.

