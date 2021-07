W20, Rome Summit

Martedì prossimo inizieranno i lavori del Summit del W20. Il W20 è uno degli engagement group del G20, il vertice dei Capi di Stato e di Governo delle principali economie mondiali.

L’Italia guiderà il W20 con molta determinazione. Il mondo deve molto alle donne per il baluardo che hanno rappresentato nella lotta contro il Covid-19. Ma bisogna lavorare per abbattere mura che ancora ostacolano il mondo del lavoro femminile.

Ci sono problemi di crescita e di disuguaglianze sociali ed il W20 è convinto che l’uguaglianza di genere debba diventare un punto cruciale strategico dell’Agenda dei governi, perché avanzare nell’uguaglianza di genere fa aumentare il Pil dei nostri Paesi e aiuta a ridurre le disuguaglianze sociali.

Come sempre sostiene la Chair del W20 Linda Laura Sabbadini “Le donne sono la metà del mondo, saranno le protagoniste di una vera ripresa equa e sostenibile”. Il W20 Italy darà alle donne una preziosa occasione per affrontare temi importanti che sono già stati condivisi con le delegate dei 20 Paesi. Molte di loro saranno a Roma per il Summit che vedrà una folta rappresentanza di cariche istituzionali da sempre attente alle questioni di genere. Su tutte la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia la Professoressa Elena Bonetti, che ha seguito con molta attenzione tutti i lavori preparatori del Summit.

Vi aspettiamo tutti a Roma.

©Futuro Europa® Le immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione