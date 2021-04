Sabine Verheyen (CDU-PE): cultura, risorsa dell’Europa

Mrs. Sabine Verheyen (Aquisgrana, 24 ottobre 1964) è una politica tedesca. Iscritta alla CDU è parlamentare europea dal 2009 e Presidente della Commissione per la Cultura e l’Istruzione del Parlamento Europeo dal 2019.

Buongiorno mrs. Presidente Verheyen, la ringrazio della sua disponibilità per fare conoscere l’Europa ai cittadini. La cultura è una parte fondamentale della vita degli europei, la pandemia ha colpito in particolare il settore, come si è mosso il Parlamento Europeo per aiutare gli operatori del settore?

In quanto Parlamento europeo siamo molto consapevoli del potere della cultura europea e siamo sempre stati in prima linea per aiutare. Tuttavia, soprattutto all’inizio della pandemia, l’Unione europea ha fallito rispetto questo settore. Liberi professionisti e autori, ad esempio, non hanno quasi potuto accedere ai programmi di aiuto, questo perché a fronte di bassi costi di esercizio, si sono trovati di fronte a normali costi della vita, e non hanno potuto godere dei programmi di credito. Il settore culturale e creativo nell’UE, in particolare i singoli creatori e le PMI, sono stati decimati dalla crisi. Già nell’aprile 2020 noi della commissione CULT abbiamo visto la necessità di una ulteriore azione dell’UE per queste aree devastate. Le modifiche alle regole dei Fondi strutturali concordate dal Parlamento europeo prima dell’estate del 2020 hanno contribuito a sbloccare ulteriori finanziamenti. I progetti che si occupano dell’impatto della pandemia COVID-19, qualificati per il finanziamento al 100%, hanno visto allentarsi le regole, in modo che i fondi potessero essere convogliati più facilmente dove si fosse rivelata la maggiore necessità. Abbiamo sempre sottolineato che questo denaro deve raggiungere rapidamente i settori culturale e creativo e dei media rispondendo ai modelli di business specifici e alle loro esigenze particolari. Inoltre, il Parlamento ha adottato diverse risoluzioni e posizioni sul recupero della cultura europea, cercando di aiutare il settore tramite l’adozione di politiche e raccomandazioni specifiche. Ancora più importante nel breve termine, si è chiesto agli Stati membri di stanziare e dedicare denaro dalla ripresa fondi a favore di settori e industrie culturali e creative. Sono molto lieta che il Parlamento europeo abbia finalmente negoziato il bilancio per il programma Europa Creativa per il prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP). L’importo finale è stato notevolmente aumentato da 1,46 a 2,2 miliardi. Poiché Europa Creativa è l’unico programma dell’UE che fornisce supporto diretto ai settori e alle industrie culturali e creative in tutta Europa, questa è una pietra miliare che siamo stati in grado di raggiungere e possiamo sostenere molti progetti culturali nei prossimi 7 anni. Per il Parlamento europeo e il settore tutto, questo è un enorme successo. Dopo le richieste del Parlamento europeo, la Commissione, insieme al Fondo Europeo per gli investimenti, ha individuato una serie di adattamenti allo strumento di garanzia per i settori culturali e creativi (CCS GF) per consentire una maggiore flessibilità nei rimborsi dei prestiti, per dare maggiore sicurezza istituzioni finanziarie e per continuare la costituzione del portafoglio di prestiti. Tali modifiche dovrebbero rendere CCS GF più flessibile e adattato alla risposta alla crisi attuale.

La Commissione ha lanciato la piattaforma “Creatives Unite”, di cosa si tratta esattamente?

La Commissione europea ha istituito due piattaforme per aiutare a condividere sfide e soluzioni a livello dell’UE in relazione all’impatto di COVID-19 sui settori culturali e creativi. La piattaforma per gli Stati membri dell’UE, lanciata il 24 aprile 2020, ha consentito ai rappresentanti dei ministeri della cultura dell’UE di attivare pratiche efficienti di supporto al settore. La seconda piattaforma, Creatives Unite, lanciata il 5 maggio 2020, aiuta le persone nei settori culturale e creativo a condividere più facilmente informazioni e soluzioni. Dà accesso in un unico spazio alla moltitudine di risorse esistenti e numerose reti e organizzazioni pertinenti, oltre a offrire uno spazio curato per co-creare e caricare contributi per trovare soluzioni insieme. La piattaforma è nell’ambito del progetto pilota Creative FLIP cofinanziato dall’Unione Europea.

Il Premio Lux 2021 ha dovuto adeguarsi alle restrizioni imposte dal Covid-19, quali sono i principali cambiamenti che avete dovuto apportare?

Il cambiamento più grande sono, probabilmente, le proiezioni dei film in anteprima, mancanti per il vasto pubblico europeo. La nostra idea è che le persone possano guardare i film e poi votare online per rendere il premio qualcosa di proprietà di tutti gli europei. Ora siamo a un anno da questa pandemia e i cinema europei sono rimasti chiusi per la maggior parte del tempo, molti film sono stati sospesi per presentarli in anteprima qualora fosse venuto il momento di potere essere effettivamente proiettati nelle sale. Abbiamo provato ad adattarci solo con la proiezione, ma non è chiaramente la stessa cosa. Normalmente, avrei organizzato una “Domenica del cinema europeo” nel mio collegio elettorale di Aquisgrana e avrei mostrato tutti e tre i finalisti. È diventata una cara tradizione negli ultimi due anni. Inoltre, questa volta abbiamo solo tre finalisti invece dei cinque previsti. Per dare ai creatori il tempo di mostrare i loro film e consentirgli di potersi adattare a un programma modificato di grandi eventi come gli Oscar, il tempo per la votazione è stato prolungato e la cerimonia di premiazione si svolgerà a giugno. Spero che a quel punto potremo avere una qualche forma di presentazione solenne in seno alla plenaria del Parlamento europeo.

La collaborazione nel premio con la European Film Academy è destinata a durare anche nei prossimi anni?

D’ora in poi, vogliamo unire il nostro viaggio con nuovi partner. Vogliamo condividere il nostro premio LUX con sempre più europei. Vogliamo che i cittadini europei partecipino al premio e votino con noi sui film. Vogliamo anche mostrare una sempre più ampia varietà di film al pubblico. Siamo entusiasti di condividere il nostro impegno e la nostra passione per la cultura europea con più persone possibile. Con partner come European Film Academy, Europa Cinemas e con l’aiuto di Europa Creativa, abbiamo sviluppato un nuovo premio del pubblico veramente paneuropeo. Il premio avrà un nuovo titolo. È piuttosto lungo, ma includerà tutti i partner. D’ora in poi sarà “LUX – il Premio del Pubblico Europeo del Parlamento Europeo e dell’Accademia del Cinema Europeo – in collaborazione con la Commissione Europea e Europa Cinemas”. Poiché questo nome è certamente molto lungo e complicato, lo chiamiamo in breve LUX Audience Award. Un progetto così ambizioso non può essere realizzato senza il supporto di partner nel settore dell’industria cinematografica. Siamo felici di avere un forte partner europeo al nostro fianco con EFA.

Si parla sempre di Hollywood, ma è vero che il Parlamento Europeo è l’unico al mondo che conferisce un premio al cinema, come ha ricordato il Presidente David Sassoli nel suo video messaggio mandato al Festival di Venezia. Una risposta europea allo strapotere delle produzioni americane?

Siamo orgogliosi del nostro cinema europeo. Non sarà mai solo qualcosa di indistinto e banale. Sarà sempre diverso e allo stesso tempo connesso. La cultura ci differenzia, ma allo stesso tempo ci rende uniti. È un ponte tra i nostri paesi, a volte molto diversi, nell’UE. Il Lux Prize è un perfetto esempio di questo fenomeno. Mostra perfettamente l’immenso potenziale del cinema per comunicare valori europei comuni come l’uguaglianza, la libertà di espressione, l’ambiente e la democrazia. Allo stesso tempo, i film rispecchiano l’unicità dei propri paesi. Siamo molto consapevoli del potere del cinema europeo come specchio per esprimere e riflettere lo stato delle nostre società e comunità. Il premio LUX si è evoluto costantemente sin dal suo inizio 13 anni fa. È sempre stato un progetto pionieristico e innovativo del Parlamento europeo nella costruzione di ponti tra settori che talvolta utilizzano lingue diverse. LUX ha contribuito a incrociare la strada tra la nostra attività politica e i creatori e gli autori in Europa, sottolineando la necessità e l’importanza di mantenere un dialogo costante. Fino ad ora, la filmografia LUX ha fatto da eco emozionale al nostro lavoro politico su ambiente, migrazione, lotta alla povertà e disuguaglianze, nonché democrazia e pluralismo. È il nostro modo per celebrare le narrazioni e gli storyteller cinematografici europei, le nostre industrie creative e le risorse cinematografiche di un continente così diversificato. Assegnando il Premio LUX, il Parlamento europeo sostiene il settore dal 2007 e promuove in modo specifico la distribuzione di film europei. In questo modo, le barriere linguistiche e di distribuzione che ancora esistono nell’industria cinematografica europea potrebbero essere superate per molti film.

“Another round”, “Colectiv” e “Corpus Christi” sono i tre film finalisti al Premio Lux 2021. Affrontano temi importanti come la dipendenza, la corruzione e la forza del giornalismo indipendente, il riscatto; quale è il suo pensiero sulla selezione di quest’anno?

I film nominati per il LUX Audience Film Award sono sempre di alta qualità artistica e sono straordinari rappresentanti del cinema europeo. Meritano la nostra attenzione perché toccano il pubblico europeo in modo speciale e ci fanno sempre riflettere. Ognuno affronta un argomento rilevante per la nostra società. Sono ancora più contenta che tutti e tre i finalisti di quest’anno siano anche film nominati all’Oscar. Sia “Another Round”, una coproduzione danese, olandese e svedese del regista Thomas Vinterberg, e “Collective”, una coproduzione rumena e lussemburghese di Alexander Nanau, sono nominati quest’anno per l’Oscar per il miglior film in lingua straniera. In totale, i finalisti LUX quest’anno hanno quattro nomination. E anche il terzo film in corsa per il Premio del Pubblico LUX, “Corpus Christi”, una coproduzione polacca e francese del regista Jan Komasa, è stato nominato per questo Oscar lo scorso anno.

Le mie inchieste sui siti culturali europei hanno evidenziato una forte sofferenza dei musei privati, a rischio di chiusura o di perdita di patrimonio culturale, costretti a venderlo per sopravvivere. Cosa prevede il NextGenerationEU per la rinascita del settore cultura?

Ci siamo assicurati che il settore culturale e creativo fosse menzionato esplicitamente nei piani per i programmi di ripresa europei. NextGenerationEU affronterà immediatamente il danno socio-economico creato dalla pandemia. Allo stesso tempo, è la nostra occasione per iniziare a costruire una società più resiliente, sostenibile e più sana, in grado di affrontare meglio le future minacce economiche e sanitarie globali. Sono lieta che il Parlamento europeo abbia votato in modo schiacciante a favore di una mozione che esorta gli Stati membri a includere il CCS nei loro piani nazionali di ripresa il 17 settembre 2020. Il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ha anche riconosciuto il ruolo dell’arte e della cultura nel NextGenerationEU, all’interno deel suo discorso sullo stato dell’Unione del 16 settembre 2020. Con CCS tra i 14 settori più colpiti dalla pandemia in corso, si dovrebbe essere in grado di trarre profitto dallo strumento per il recupero e la resilienza, REACT-EU, InvestEU e il FEASR. Gli Stati membri dovranno includere la CCS come settore che ha diritto a trarre profitto dal sostegno finanziario. È della massima importanza che le parti interessate non si fermino nella loro azione e continuino a fare pressioni sugli Stati membri. Il settore è economicamente essenziale e senza di esso non ci sarà una vera ripresa per l’Europa. Inoltre, alcuni Stati membri hanno reagito alla situazione critica del settore con le proprie azioni nazionali. In Germania c’era ad esempio il programma di salvataggio e futuro NEWSTART CULTURE. I siti di cultura potrebbero richiedere finanziamenti per la digitalizzazione. L’obiettivo era quello di rendere i beni culturali visibili e più accessibili nella “Biblioteca digitale tedesca” (DDB) in modo che anche nella crisi le persone potessero goderne.

