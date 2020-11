Dalla quarantena alla speranza

Nel periodo del lockdown, quando in molti si lasciavano prendere dalla depressione e dal pessimismo, qualcuno ha reagito in maniera diversa e ha fatto cose a cui forse non pensava.

Sabrina Galeotti, inoltre, era stata toccata in maniera molto più dura; lei, wedding planner ed organizzatrice di eventi aveva visto il suo lavoro completamente venire meno. Ma non si è scoraggiata ed ha deciso di guardarsi dentro durante un periodo in cui altri temevano di farlo. Il suo Sogni & calzini spaiati (Europa Edizioni) è un lucido diario in diretta di un’imprenditrice carica di idee ma che si trova bloccata senza sapere se e quando tutto intorno a lei, e lei stessa insieme, si rimetterà in moto e si potranno realizzare quei sogni. Nel frattempo si può vivere anche di calzini spaiati ma che non smettono di cercare, anche loro, un’anima gemella.

Nelle parole di Sabrina si vede il coraggio: lei ha saputo dire a sé stessa “è il momento della verità dentro ognuno di noi. Dentro di me di più”. Le sue pagine ci narrano di un periodo vissuto immobile, all’interno di una casa, che non le ha impedito di crescere. Pensieri, emozioni e progetti in un percorso verso una nuova consapevolezza. Che scrivere un diario sia una terapia del bene? Per Sabrina la risposta è Sì.

