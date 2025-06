Basta femminicidi

Perché tanti femminicidi e perché spesso sono giovanissimi? È una domanda importante, delicata. Il fenomeno dei femminicidi, specialmente quando coinvolge ragazzi sempre più giovani, è complesso e ha molteplici cause culturali, sociali e psicologiche.

Alcuni dei motivi principali. In molte società, comprese alcune parti d’Italia, persiste ancora una cultura patriarcale che vede la donna come una proprietà dell’uomo. Questo porta alcuni uomini (anche molto giovani) a non accettare un rifiuto, una separazione o l’indipendenza della partner.

In più molti ragazzi non vengono educati a gestire le emozioni, in particolare la rabbia, la frustrazione o la gelosia. Quando le emozioni diventano incontrollabili, possono sfociare in atti violenti. Io ho ricordi ben nitidi di mia madre che ci insegnava a non accettare le provocazioni cercando di rimanere neutrali. È chiaro che anche il carattere dice la sua.

Film, serie, musica, videogiochi e social media spesso romanticizzano la gelosia o normalizzano comportamenti di controllo e possesso. Questo può influenzare negativamente i giovani, che assorbono modelli sbagliati.

Spesso i segnali di violenza o disagio vengono ignorati, anche nelle scuole o nelle famiglie. Manca un vero sistema di prevenzione precoce e supporto psicologico per i giovani. A volte addirittura sono le stesse vittime che minimizzano i segnali.

Alcuni giovani si sentono persi, insicuri o frustrati nella società attuale. La difficoltà a costruirsi un’identità forte può sfociare in atti estremi, specialmente nei contesti dove mancano figure adulte positive.

Molti confondono l’amore con il possesso. Quando una relazione finisce, alcuni ragazzi reagiscono in modo violento perché sentono di “perdere il controllo” o qualcosa che pensavano di possedere.

Cosa si può fare per cambiare le cose? Sicuramente introdurre nelle scuole fin dalla tenera età, l’educazione affettiva; fare campagne più incisive sulla violenza di genere; dare a insegnanti e famiglie più strumenti di ascolto e fare interventi molto seri contro il bullismo.

Me lo auguro per i nostri figli e per i nostri nipoti. Mai come ora è importante agire e speriamo che lo abbiano capito bene tutti.

