Il segreto dei suoi occhi (Film, 2015)

Secret in Their Eyes è il remake nordamericano del film argentino La pregunta de sus ojos, diretto nel 2009 da Juan José Campanella, per l’occasione produttore esecutivo. Il soggetto è desunto dal romanzo di Eduardo A. Sacheri (titolo omonimo), sceneggiato con ritmo e tensione narrativa dal regista Billy Ray.

Chiwetel Ejiofor è un agente dell’FBI che per 13 anni indaga sull’omicidio brutale della figlia di una collega (Julia Roberts), ma quando crede di aver risolto il caso scopre una sconvolgente verità che non riveliamo per non sciupare la sorpresa a chi deciderà di vedere il film. Storia intensa e molto psicologica, che va oltre i confini del cinema di genere, non siamo di fronte a un semplice giallo, Il segreto dei suoi occhi è cinema introspettivo, che indaga il rapporto madre-figlia, il desiderio di vendetta, l’amicizia, l’amore irrisolto che scandisce i ritmi di un’intera vita. Il poliziotto è da sempre innamorato dell’affascinante procuratore generale Nicole Kidman, sentimento che diventa motivo portante della pellicola, un filo conduttore che segue le strade del non detto e del non fatto, per mostrare la perdita definitiva di un amore, sacrificato sull’altare della carriera lavorativa.

Interessante l’ambientazione nel dopo 11 settembre con l’ossessione per la polizia nordamericana nei confronti del terrorismo arabo, al punto di mettere tutto in secondo piano di fronte alla possibilità di sventare possibili piani destabilizzanti. Abbiamo già detto della sceneggiatura, avvincente e ben strutturata, aggiungiamo un montaggio serrato, un’ottima analisi dei caratteri dei personaggi, con fotografia notturna cupa e angosciante. Regia diligente, senza particolari virtuosismi, con buona direzione degli interpreti. Attori molto bravi, soprattutto le donne (Kidman e Roberts), ma anche Ejifor è un buon poliziotto macerato dai rimorsi. Passato su Rai Tre e disponibile su Rai Play. Da vedere.

Regia: Billy Ray. Soggetto: Eduardo A. Sacheri (romanzo). Sceneggiatura: Billy Ray. Fotografia: Daniel Moder. Montaggio: Jim Page. Musiche: Emilio Kauderer. Scenografia: Nelson Coates. Produttori Esecutivi: Matt Berenson, Juan José Campanella, Stuart Ford, Russell Levine, Jeremiah Samuels, John Ufland. Casa di Produzione: Gran Via Productions, IM Global, Route One Films. Distribuzione Italia: Good Films. Titolo originale: Secret in Their Eyes. Paese di Produzione: USA. Durata: 111’. Interpreti: Chiwetel Ejiofor, Nicole Kidman, Julia Roberts, Dean Norris, Michael Kelly, Alfred Molina, Joe Cole, Zoe Graham.

[NdR – L’autore dell’articolo ha un suo blog “La Cineteca di Caino”]