Dal 25 al 27 novembre, a Verona presso Veronafiere, si svolgerà “Cara Italia”, l’Assemblea annuale dell’Anci, giunta alla sua 43ª edizione. Il presidente dell’Anci e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, insieme al sindaco di Treviso e presidente di Anci Veneto Mario Conte e al sindaco di Verona Damiano Tommasi, evidenziano temi e priorità della 43ª Assemblea Anci, dedicata agli ottant’anni della Repubblica. Rai sarà Media Partner dell’evento, con RaiNews.it Content Partner. L’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi richiama il legame del Servizio pubblico con territori e comunità.

Nel pomeriggio di mercoledì 25 i lavori, presieduti da Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno e presidente del Consiglio nazionale Anci, si apriranno alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente per l’undicesimo anno consecutivo. Il tema della Pace sarà al centro della testimonianza di Walter Veltroni intitolata “Glocale. Giorgio La Pira, un sindaco e la pace”. A seguire la relazione del presidente dell’Anci.

“Quest’anno l’Assemblea dell’Associazione a Verona – sottolinea il presidente Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli – assume un significato speciale, celebrando i nostri ottant’anni di Repubblica: in tutto questo tempo, noi sindaci siamo stati il primo presidio della democrazia, in prima linea tra le difficoltà quotidiane dei nostri territori, dal caro vita al piano casa. Guardiamo avanti con coraggio, forti del welfare di prossimità e di una visione aperta all’Europa. A Verona ci confronteremo per ribadire che investire sui Comuni non è un costo, ma la precondizione per far fiorire l’intero Paese”.

“I sindaci, donne e uomini che ogni giorno vivono le proprie comunità, persone fra le persone, sono il volto più vicino delle istituzioni e un presidio di democrazia e coesione sociale. Il Veneto è pronto ad accogliere con calore e ospitalità gli 8.000 amministratori attesi da tutta Italia”.

“Ospitare l’Assemblea nazionale è per Verona un onore e una grande occasione per ribadire il ruolo della nostra città per il Nord Est e per tutto il Paese”, sottolinea il sindaco di Verona Damiano Tommasi. “Siamo abituati ad accogliere eventi nazionali e internazionali, e farlo nell’anno delle cerimonie Olimpica e Paralimpica ci stimola ancora di più. Per qualche giorno Verona accoglierà amministratrici e amministratori di tutta Italia, ogni giorno in prima linea nel rispondere ai bisogni dei cittadini. Sarà il momento per confrontarci sulle priorità di questa fase storica e chiedere strumenti che consentano ai Comuni di affrontare le urgenze quotidiane e, allo stesso tempo, di fare scelte di visione e pensare lungo”.

“Essere ancora una volta Media Partner dell’Assemblea dell’Anci significa per la Rai rinnovare un legame profondo con i territori e con le loro comunità. Nell’anno in cui celebriamo gli ottant’anni della Repubblica – dichiara Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai – questo appuntamento assume un valore ancora più significativo: i Comuni rappresentano lo spazio primo di democrazia, quello più vicino al cittadino. Questa prossimità è comune anche alla missione del Servizio Pubblico. Raccontare l’Italia significa infatti saperne rappresentare la straordinaria pluralità, dare voce ai territori, alle città e ai piccoli centri, alle loro identità e alle loro trasformazioni, contribuendo a rafforzare quel senso di comunità e di appartenenza che tiene insieme la Nazione. La presenza della Rai a Verona vuole essere esattamente questo: un’occasione per tratteggiare, attraverso tutte le nostre piattaforme, l’Italia reale e le sfide del suo futuro”.

La giornata di giovedì 26 novembre sarà dedicata ai temi: Turismo e valorizzazione dei territori, Capitale umano e Pubblica amministrazione, Digitalizzazione, Città ed Agenda europea, Energia e sicurezza energetica, La risposta dei Comuni al nuovo clima, Patrimonio culturale e turistico come identità e motore di sviluppo.

Sicurezza urbana e mobilità, Educazione, Sport, Salute ed inclusione faranno da filo conduttore ai lavori di venerdì 27 novembre, con la partecipazione nei diversi panel dei ministri Adolfo Urso (Made in Italy), Giuseppe Valditara (Istruzione e Merito), Matteo Piantedosi (Interno), Antonio Tajani(Affari Esteri).

Sempre venerdì 27 un panel sarà dedicato al Rapporto “Le Leve per la crescita” Coesione, competitività e modernizzazione istituzionale oltre la stagione del PNRR, un volume curato da Roberto Garofoli su impulso dell’Anci. I lavori saranno conclusi dal presidente dell’Anci Gaetano Manfredi.

Nei diversi panel interverranno amministratori delegati, presidenti e rappresentanti delle aziende Main Partner dell’evento: A2A, Acea, Advanced systems , Airbnb, Almaviva, Aruba, Autostrade per l’Italia, Cassa Depositi e Prestiti, City Green Light, CiviSmart, Conai, Deda, Edison, Enel, Engie, Fastweb + Vodafone, Fiat, Gruppo FS, Gruppo Hera, Gruppo Maggioli, GSE, Italian Datacenter Association, Iren, Magis, Municipia-Gruppo Engineering, Novo, Safety21 e Uber.

La 43ª assise di Verona è realizzata da Anci e ANCIComunicare in collaborazione con l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e con il patrocinio dei partner territoriali Regione Veneto, Città di Verona e Anci Veneto. Sarà possibile seguire integralmente i lavori sul sito istituzionale Anci e sui canali social dell’Associazione con l’hashtag #Anci2026.

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