Frederick Forsyth apre un suo celebre romanzo, Dossier Odessa, con una scena precisa: Amburgo, novembre 1963. Un giovane giornalista freelance, Peter Miller, è fermo al semaforo, la radio dell’auto accesa. Passa un’ambulanza. E la radio, nello stesso momento, annuncia che il presidente degli Stati Uniti è stato ucciso a Dallas. È il 22 novembre di sessantatré anni fa.

Non è un dettaglio narrativo casuale. Forsyth, che di mestiere aveva fatto lo 007 e poi il giornalista prima di scrivere thriller, sapeva bene cosa stesse facendo: usare quel 22 novembre come àncora temporale immediatamente riconoscibile da qualunque lettore, in qualunque lingua, per i decenni a venire. Non serviva spiegare l’anno. Bastava dire “il giorno in cui Kennedy fu ucciso”, e chiunque, ovunque nel mondo, sapeva esattamente di quale giorno si trattasse.

È il primo evento della storia moderna a produrre questo effetto su scala globale: milioni di persone, in Paesi diversi, che ricordano per il resto della vita non solo il fatto, ma la cornice esatta in cui lo appresero. Dove erano. Cosa stavano facendo. Con chi si trovavano. Gli psicologi lo chiameranno decenni dopo “flashbulb memory”, memoria flash: il cervello che fotografa il contesto di una notizia sconvolgente con un dettaglio che nessun ricordo ordinario conserva.

Dallas 1963 fu il battesimo di questo fenomeno su scala di massa, reso possibile da una condizione nuova: per la prima volta, radio e televisione permettevano a un evento di raggiungere contemporaneamente decine di milioni di persone, in un’epoca in cui la notizia viaggiava ancora, socialmente, di bocca in bocca, rafforzando quella sincronizzazione emotiva collettiva.

Trentotto anni dopo, un quarto di secolo fa, l’11 settembre 2001 replicò lo stesso meccanismo, amplificato da una tecnologia più matura: la diretta televisiva globale, le immagini delle torri che crollavano viste in tempo reale da miliardi di persone, non più raccontate ma mostrate, nell’istante stesso in cui accadevano. Anche qui, chiunque abbia un’età sufficiente ricorda dove si trovava. È lo stesso meccanismo di Dallas, moltiplicato dalla potenza dell’immagine e dalla simultaneità assoluta.

Ma tra i due eventi c’è una differenza che vale la pena isolare, ed è proprio quella che oggi, nell’epoca dei social, dovremmo osservare con più attenzione. Nel 1963 la notizia, per quanto shoccante, arrivò attraverso un numero limitato di fonti autorevoli, filtrate da giornalisti e conduttori che, nel giro di ore, cercarono di ricostruire i fatti con un minimo di verifica. Le teorie alternative sull’assassinio nacquero, certo, e nacquero in fretta, ma impiegarono mesi, a volte anni, per diffondersi e consolidarsi. Con l’11 settembre, il ciclo si accorciò drasticamente: le prime ipotesi alternative circolavano già nelle ore successive, ma restavano ancora vincolate ai canali tradizionali per raggiungere davvero le masse.

Oggi quel ciclo non esiste più. Un evento di portata equivalente genererebbe, nello stesso minuto in cui accade, centinaia di narrazioni parallele, alcune verificate, molte no, tutte diffuse con identica velocità, identica autorevolezza apparente, identica capacità di fissarsi nella memoria collettiva prima ancora che i fatti siano chiari.

Il romanzo di Forsyth, con la sua apertura fulminante, ci ricorda involontariamente qualcosa di prezioso: che la memoria condivisa di un evento tragico è sempre stata, fin dall’inizio, anche un terreno fertile per ricostruzioni parallele, sospetti, dossier più o meno immaginari. Non l’abbiamo inventato noi, con gli algoritmi e i social. Lo abbiamo solo reso istantaneo, permanente, e privo di quello spazio temporale che un tempo, per quanto breve, permetteva ancora a qualcuno di verificare prima di condividere.

Chi oggi c’era, ricorda ancora dove si trovava, quel 22 novembre 1963, anche senza aver mai letto Forsyth. La letteratura, semplicemente, ha avuto la lucidità di trasformare quel ricordo condiviso in un incipit perfetto. Non c’era bisogno di inventare nulla. La memoria collettiva aveva già scritto la prima riga del romanzo, molto prima dello scrittore.

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