Il Parlamento europeo ha una nuova vicepresidente: è Tilly Metz, eurodeputata lussemburghese del gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea (Verdi/ALE), eletta lo scorso 12 novembre in sessione plenaria. La nomina arriva in seguito alle dimissioni del romeno Nicolae Ștefănuță, che ha lasciato l’incarico dopo essere stato eletto co-presidente del gruppo dei Verdi.

Con questa elezione, la famiglia ecologista europea mantiene la propria rappresentanza ai vertici dell’istituzione comunitaria. La votazione, svolta a scrutinio segreto, ha registrato la partecipazione di 579 deputati. Dei 537 voti validamente espressi, 423 sono andati a Tilly Metz, che ha così superato ampiamente la maggioranza assoluta richiesta, fissata a 269 preferenze. La candidata concorrente, la bulgara Rada Laykova, appartenente al gruppo Europa delle Nazioni Sovrane (ESN), ha ottenuto 114 voti, mentre 42 parlamentari si sono astenuti. Un risultato che ha consentito alla rappresentante lussemburghese di conquistare l’incarico già al primo scrutinio.

Metz assume l’undicesima posizione nell’ordine di precedenza dei quattordici vicepresidenti, mantenendo quella del predecessore. Il suo incarico sarà tuttavia limitato alla parte residua del mandato di Ștefănuță, fino al rinnovo delle cariche parlamentari previsto per la fine di gennaio 2027. Nata in Lussemburgo il 26 maggio 1967, Tilly Metz è una politica ed esponente dei Verdi lussemburghesi (Déi Gréng). Dopo aver maturato un’esperienza professionale nel settore dell’istruzione, ha intrapreso il proprio percorso politico a livello nazionale, diventando portavoce del partito ecologista e successivamente sindaca di Weiler-la-Tour, incarico ricoperto dal 2005 al 2011. È entrata al Parlamento europeo nel giugno 2018, subentrando a Claude Turmes, e da allora ha consolidato la propria presenza nelle attività parlamentari, concentrando l’attenzione soprattutto sui temi della salute pubblica, della tutela ambientale, della sicurezza alimentare e del benessere animale. Attualmente ricopre il ruolo di vicepresidente della Sottocommissione per la sanità pubblica (SANT) ed è membro della Commissione per l’ambiente, il clima e la sicurezza alimentare (ENVI). In precedenza, ha anche presieduto la commissione d’inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto, istituita per verificare l’applicazione delle norme europee in materia.

Dopo l’elezione, la nuova vicepresidente ha espresso soddisfazione per il risultato, sottolineando la volontà di contribuire a un Parlamento europeo democratico, trasparente ed efficiente. Provenendo dal Lussemburgo, un piccolo Paese nel cuore dell’Europa, ha ricordato di essersi sempre sentita innanzitutto europea, indicando nella difesa dei valori comuni dell’Unione uno degli elementi centrali del proprio impegno istituzionale.

Tra le priorità del suo mandato ha indicato il rafforzamento del dialogo tra i diversi gruppi politici, la promozione di una cultura del confronto rispettoso e la capacità di costruire ponti anche in presenza di posizioni differenti. Metz ha inoltre ribadito l’importanza di mantenere il Parlamento accessibile e vicino ai cittadini, rafforzando il rapporto con la società civile e difendendo i principi fondamentali dell’Unione ogni volta che siano messi in discussione. Un’attenzione particolare sarà riservata anche alla qualità dell’ambiente di lavoro all’interno dell’istituzione, con l’obiettivo di renderlo più sano e inclusivo per deputati, assistenti e personale parlamentare.

L’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo è composto dalla presidente Roberta Metsola, da quattordici vicepresidenti e da cinque questori. È l’organismo che si occupa delle principali questioni amministrative, organizzative e finanziarie dell’assemblea. I vicepresidenti affiancano la presidente nella conduzione delle sedute plenarie, possono sostituirla quando necessario e svolgono compiti di rappresentanza istituzionale, anche su delega. La composizione dell’Ufficio deve riflettere, per quanto possibile, i rapporti di forza tra i gruppi politici presenti nell’Eurocamera. L’elezione di Tilly Metz assume quindi un significato che va oltre la semplice sostituzione di un componente uscente, garantendo continuità alla presenza dei Verdi/ALE nell’organismo di governo parlamentare.

La nuova vicepresidente arriva ai vertici dell’Eurocamera in una fase particolarmente complessa per l’Unione europea, chiamata ad affrontare questioni decisive come la transizione ecologica, la competitività industriale, la tutela dello Stato di diritto e le nuove sfide geopolitiche e sociali. La sua esperienza nei settori della sanità pubblica e dell’ambiente porta nell’Ufficio di presidenza una sensibilità maturata attraverso anni di attività parlamentare su questi dossier. Il mandato sarà breve, in vista del rinnovo delle cariche previsto a gennaio 2027, ma rappresenta comunque un passaggio significativo per il gruppo ecologista e per la rappresentanza delle diverse sensibilità politiche all’interno delle istituzioni europee.

©Futuro Europa® Riproduzione autorizzata citando la fonte. Eventuali immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione