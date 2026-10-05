Italia delle Regioni

Si è insediata giovedì scorso, presso la sede Anci Associazione dei Comuni Italiani di Roma, la Commissione Sport, Salute, Politiche giovanili e Aree interne, presieduta dalla sindaca di Viterbo Chiara Frontini. Alla prima riunione ha partecipato anche il vicepresidente Anci e delegato allo Sport, Salute, Politiche Giovanili e Aree Interne, Roberto Pella. L’incontro ha fatto il punto sulle principali attività già avviate dall’Associazione e sulle prossime iniziative rivolte ai Comuni nei quattro ambiti di lavoro della Commissione.

“Con l’insediamento della Commissione – ha sottolineato Frontini aprendo i lavori – prende avvio un lavoro che mette al centro i bisogni concreti dei Comuni. Sport e salute sono strumenti fondamentali di benessere, inclusione e qualità della vita, così come le politiche rivolte ai giovani e alle aree interne sono decisive per costruire comunità più attrattive e sostenibili”.

Tra i primi temi affrontati, sport e impiantistica. Sono stati illustrati gli aggiornamenti sull’utilizzo degli impianti sportivi da parte di associazioni e società, insieme agli strumenti predisposti per accompagnare le amministrazioni nella gestione delle strutture, con particolare attenzione anche al patrimonio sportivo scolastico. Presentati inoltre il progetto “Calcio per tutti-Comuni inclusivi” e il progetto pilota Anci-Decathlon per la promozione dello sport nelle scuole.

“Dobbiamo continuare a puntare sugli sport più accessibili e partecipati, capaci di coinvolgere i giovani e la popolazione di base – ha osservato Pella – e mettere i Comuni, soprattutto quelli più piccoli, nelle condizioni di utilizzare al meglio gli strumenti disponibili». Il vicepresidente Anci ha richiamato anche l’esperienza di “Bici in Comune”, che ha coinvolto circa duemila amministrazioni, e il lavoro in corso per rafforzare i progetti dedicati allo sport paralimpico e inclusivo.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla salute e alla prevenzione, con le principali collaborazioni e i protocolli promossi dall’area Anci, tra cui Rete Città Sane, Anci-AIRC, Anci-AISM e Anci-Assofarm, le iniziative in corso con AVIS e la Giornata nazionale per la salute e il benessere nelle città. “I temi della salute – ha sottolineato Pella – sono ormai una parte importante del lavoro delle amministrazioni locali. I sindaci possono svolgere un ruolo decisivo nel sostenere le campagne di prevenzione e nel farle arrivare in maniera capillare nelle comunità”. Tra gli ambiti richiamati, la prevenzione oncologica, il diabete, l’obesità e la promozione della cultura del dono.

La Commissione ha quindi affrontato il tema delle politiche giovanili, con un aggiornamento sui nuovi avvisi Anci per la gestione e la valorizzazione, da parte di giovani under 35, di spazi e immobili inutilizzati. Un filone che, ha ricordato Pella, punta a dare ai Comuni risorse e strumenti per costruire nuove opportunità di partecipazione e protagonismo giovanile nei territori.

Infine, il confronto sulle aree interne, con l’aggiornamento dell’Agenda Anci “Controesodo” e sulle azioni per contrastare lo spopolamento e sostenere i piccoli e piccolissimi Comuni. “L’obiettivo – ha concluso Pella – è ampliare i territori coinvolti e, insieme, garantire risorse adeguate. Servono servizi, investimenti e opportunità che permettano alle persone di continuare a vivere e lavorare nelle aree interne”.

La riunione di insediamento apre ora il percorso della Commissione, che proseguirà il confronto con amministratori e territori sui diversi filoni di lavoro, mettendo a sistema esperienze, proposte e strumenti utili alle amministrazioni locali.

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