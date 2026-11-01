I nostri morti che l’algoritmo non sa piangere

Il 1° novembre la tradizione ci porta al cimitero, anche in anticipo rispetto alla giornata in cui si commemora chi non c’è più. Un fiore, un momento di silenzio, il nome inciso sulla pietra. È un rito antico quanto l’uomo: seppellire, ricordare, lasciare che il tempo faccia il suo lavoro di lenta, dolorosa accettazione.

Oggi, però, per la prima volta nella storia, la morte fisica non coincide più con la scomparsa della persona. Una parte di noi continua a esistere altrove, in un luogo che non è né vivo né morto, semplicemente attivo: il profilo Facebook che riceve ancora auguri di compleanno da un algoritmo che non sa. La mail che continua ad accumulare messaggi in un account che nessuno controlla più. Le foto su Google Photos, ordinate per data, che riaffiorano ogni anno con la stessa fastidiosa puntualità di un ricordo automatico. L’account Amazon che suggerisce ancora acquisti, sulla base di gusti che non cambieranno mai più.

È una condizione che non ha precedenti nella storia umana. Per millenni, quando una persona moriva, la sua presenza nel mondo si affievoliva progressivamente: restavano lettere, fotografie, oggetti, ma erano tracce statiche, che non generavano nuove interazioni. Oggi la nostra identità digitale non si spegne con noi. Continua a esistere in uno stato che potremmo chiamare sospensione algoritmica: non più vissuta, ma ancora tecnicamente viva, indicizzata, targettizzata, a volte persino monetizzata.

Le piattaforme, va detto, hanno provato a rispondere. Facebook offre la possibilità di trasformare un profilo in “commemorativo” o di designare un contatto erede. Google ha il suo Gestore Account Inattivo. Ma sono soluzioni parziali, spesso sconosciute a chi dovrebbe attivarle, quasi sempre pensate dopo, mai prima. Nessuno, nel momento in cui apre un account a vent’anni, pensa a cosa ne sarà tra sessant’anni, quando lui non ci sarà più e quell’account, magari, sì.

Il diritto, dal canto suo, arranca. Il GDPR protegge i dati delle persone viventi, ma la tutela post mortem resta un terreno incerto, lasciato in larga parte alle normative nazionali, spesso silenti o contraddittorie. Il diritto successorio, pensato per case, denaro, oggetti fisici, non ha ancora elaborato una grammatica solida per gestire ciò che è immateriale, distribuito su server sparsi per il mondo, regolato da termini di servizio scritti da aziende private che rispondono più alla propria policy che ai codici.

C’è poi una domanda più profonda, che riguarda tutti noi, non solo i giuristi. Chi eredita la nostra identità digitale? E soprattutto: la vogliamo, quella eredità? I figli di chi muore oggi si trovano davanti a un dilemma che i genitori non hanno mai conosciuto: cancellare tutto, per lasciare che il lutto segua il suo corso naturale, oppure conservare, perché in quelle foto, in quelle conversazioni, in quella cronologia di ricerche c’è ancora qualcosa di chi non c’è più, forse più vivo di una lapide.

È qui che il concetto di Homo Googlis mostra il suo lato più inquietante. Non basta più chiedersi chi siamo mentre viviamo. Bisogna chiedersi chi restiamo dopo. Perché la rappresentazione digitale che costruiamo giorno dopo giorno, senza quasi accorgercene, non finisce con noi. Continua, silenziosa, a produrre segnali, a essere osservata da sistemi che non sanno distinguere un utente vivo da uno che non lo è più.

In questi giorni andiamo al cimitero per i nostri morti e portiamo un fiore su una pietra che non cambia mai. Ma abbiamo, ciascuno di noi, anche un’altra tomba, meno visibile, fatta di dati che continuano a muoversi, ad aggiornarsi, a esistere in un tempo che non è più il nostro. Forse è arrivato il momento di chiederci, prima che sia tardi per farlo, cosa vogliamo che resti di noi. E dove.

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