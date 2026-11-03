Premio Scharov 2026 alla Corte Penale Internazionale

Il Premio Sacharov 2026 per la libertà di pensiero è stato assegnato alla Corte penale internazionale (CPI) e ai suoi funzionari, in riconoscimento del loro impegno nella difesa della giustizia internazionale e nella lotta contro l’impunità per i crimini più gravi. L’annuncio è stato dato il 22 ottobre dalla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. La cerimonia ufficiale di consegna si terrà il 16 dicembre a Strasburgo. La scelta assume un significato che va oltre il valore simbolico del riconoscimento. In una fase segnata da conflitti, tensioni geopolitiche e contestazioni dell’ordine internazionale, il Parlamento europeo ha voluto sostenere un’istituzione chiamata a perseguire genocidio, crimini di guerra, crimini contro l’umanità e crimine di aggressione, indipendentemente dall’identità degli accusati e dal peso politico degli Stati coinvolti.

La Corte penale internazionale, con sede all’Aia, rappresenta uno degli strumenti fondamentali del sistema di giustizia internazionale. Istituita dallo Statuto di Roma del 1998, opera secondo il principio di complementarità rispetto alle giurisdizioni nazionali e interviene nei casi previsti dal proprio mandato quando gli Stati non sono in grado o non intendono procedere autonomamente. Il suo lavoro riguarda situazioni particolarmente delicate, tra cui quelle relative all’Afghanistan, all’Ucraina e ad altri scenari di conflitto. Proprio la natura delle sue indagini e dei procedimenti avviati ha esposto la Corte a contestazioni e pressioni politiche, soprattutto quando le sue attività hanno coinvolto interessi di governi e figure di primo piano. Il riconoscimento europeo arriva dunque in un momento significativo. La possibilità per i magistrati e per gli organi della Corte di svolgere il proprio lavoro senza intimidazioni costituisce una condizione essenziale per l’esistenza stessa della giustizia internazionale. Senza indipendenza, infatti, il principio secondo cui nessuno dovrebbe essere al di sopra della legge rischia di trasformarsi in una dichiarazione priva di conseguenze concrete.

Tra le questioni che rendono particolarmente attuale il premio vi sono le misure adottate dagli Stati Uniti contro esponenti della Corte penale internazionale. Le sanzioni e le restrizioni rivolte a funzionari e magistrati della CPI hanno sollevato interrogativi sulla possibilità di condizionare il lavoro di un organismo giudiziario attraverso strumenti economici e politici. Il problema non riguarda soltanto le persone direttamente colpite. Le conseguenze possono estendersi alle attività quotidiane della Corte, alle sue relazioni internazionali e alla collaborazione con soggetti pubblici e privati. Il rischio è quello di ostacolare concretamente il funzionamento di un’istituzione che, per operare, ha bisogno di cooperazione, risorse e autonomia.

La questione investe anche l’Unione europea, chiamata a conciliare le proprie relazioni con gli Stati Uniti con la difesa dei principi su cui si fonda il sistema internazionale. In questo quadro si inserisce il dibattito sul cosiddetto Statuto di blocco europeo, lo strumento che consente all’UE di proteggere operatori e interessi europei dagli effetti extraterritoriali di determinate legislazioni straniere, quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa. Non si tratta di una risposta automatica a qualsiasi sanzione, ma di un possibile strumento di tutela che richiama una questione più ampia: la necessità che l’Europa non rinunci alla propria autonomia giuridica e politica quando sono in gioco l’indipendenza delle istituzioni e il rispetto del diritto internazionale.

Con l’assegnazione del premio alla CPI, il Parlamento europeo manda un messaggio chiaro: la giustizia internazionale deve poter agire senza interferenze e le sue decisioni non possono essere accettate soltanto quando risultano convenienti ai governi coinvolti. Il riconoscimento assume quindi anche il valore di una difesa del multilateralismo, in un contesto nel quale le istituzioni internazionali sono sempre più spesso messe in discussione e gli equilibri tra le grandi potenze tendono a prevalere sulle regole condivise.

Il Premio Sacharov, istituito nel 1988 e intitolato al fisico e dissidente sovietico Andrej Sacharov, viene attribuito ogni anno a persone o organizzazioni che si distinguono nella difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Il Premio 2025 era stato assegnato a Andrzej Poczobut e Mzia Amaglobeli, giornalisti perseguitati rispettivamente in Bielorussia e Georgia. La scelta del 2026 porta al centro dell’attenzione non un singolo dissidente, ma un’istituzione internazionale e le persone che vi lavorano. È un modo per ricordare che la tutela dei diritti fondamentali non passa soltanto attraverso la denuncia delle violazioni, ma anche attraverso la difesa degli strumenti chiamati ad accertarle e a perseguirle. In un mondo nel quale la forza politica ed economica rischia sempre più spesso di prevalere sulle regole, sostenere l’indipendenza della Corte penale internazionale significa ribadire un principio fondamentale: la giustizia non può dipendere dalla convenienza dei potenti.

Nell’annunciare il vincitore dell’edizione 2026 in Aula, la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha dichiarato: “L’Unione europea si fonda sul rispetto del diritto internazionale. Con questo premio conferito alla Corte penale internazionale e ai suoi funzionari, il Parlamento europeo riconosce l’operato di coloro che rendono giustizia alle vittime, anche attraverso indagini, azioni penali e processi. Questi devono poter svolgere il proprio lavoro in modo indipendente. Continueremo a difendere questo principio“.

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