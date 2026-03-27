Tassi di interesse: Fed e BCE in vigile attesa

La scorsa settimana, Fed e BCE hanno confermato tassi d’interesse inalterati a dispetto dell’aggravarsi della crisi in Medioriente e dell’impennata del prezzo del petrolio. Le ricadute della situazione.

La Fed – Il 18 marzo scorso la Fed, secondo i pronostici, ha mantenuto per la terza volta inalterati i tassi d’interesse americani nell’intervallo 3,50-3,75%. Più in particolare, la decisione di non procedere a un taglio dei tassi come avrebbe voluto Trump è derivata da due fattori convergenti.

Il primo riguarda il dato dell’inflazione, che a febbraio, pur rimanendo stabile a un 2,4%, non ha ancora incorporato le conseguenze della crisi del Golfo e quindi potrebbe rapidamente rialzare la testa. Basterà ricordare, a questo proposito, che le tensioni nel Golfo hanno già spinto il prezzo della benzina a punte di oltre 5 dollari al gallone, un livello molto mal tollerato dai consumatori elettori americani.

Il secondo fattore che ha giustificato il mancato taglio dei tassi di interesse riguarda invece la crescita: nell’ultima riunione della Fed, Powell ha parlato di una crescita solida e la stessa Fed ha previsto, pur in uno scenario di grande incertezza, una crescita del PIL americano del 2,4% nel 2026 e del 2,3% nel 2027. Un dato forse non eclatante, ma che non ha reso indispensabile un rapido taglio dei tassi.

Per quanto riguarda il futuro, eventi bellici permettendo, è lecito aspettarsi nel corrente anno tassi sostanzialmente inalterati o al più un taglio da 0,25%. Tuttavia, non dobbiamo scordarci che il 16 maggio Powell lascerà il suo posto alla Fed a Kevin Warsh, uomo di Trump e vittima predestinata delle pressioni ribassiste del presidente.

La BCE – Anche la BCE, analogamente alla Fed, ha assunto a marzo una posizione attendista, lasciando i tassi inalterati al 2%. Tuttavia, la BCE si trova in una posizione più scomoda rispetto alla Fed, perché è al centro di un sistema di forze contrapposte che rendono più complesse le scelte di politica monetaria.

Infatti, la BCE da una parte deve confrontarsi con un’inflazione dell’Eurozona che, a febbraio, pur non incorporando ancora gli effetti della guerra del Golfo, ha dato evidenti segni di una rinnovata vitalità. Dall’altra, è evidente che l’impatto di una crisi bellica perdurante sull’inflazione europea sarebbe decisamente più forte che negli Stati Uniti, in relazione alla nostra maggior dipendenza nell’importazione di petrolio, gas e fertilizzanti per la nostra agricoltura.

Ora è chiaro che questo scenario potrebbe costringere la BCE a mettere in atto una politica restrittiva dei tassi nel tentativo di tenere a bada l’inflazione. Il problema è che questa eventuale politica restrittiva in chiave antinflazionistica si innesterebbe in uno scenario già caratterizzato da una crescita modesta, generando inevitabili danni collaterali al sistema produttivo europeo. A questo proposito, la BCE prevede nel 2026 una crescita dell’Eurozona intorno a un +0,9%, dato che però potrebbe ridursi, in caso di crisi bellica perdurante, a un asfittico +0,4%.

A questo punto la BCE si troverebbe, come già in passato, davanti al bivio del diavolo: tenere a bada i tassi per sostenere l’economia e salvare le aziende, o alzare i tassi per evitare che la fiammata inflazionistica si trasformi in un incendio. Ci siamo già passati una volta e ce la siamo cavata; ce la caveremo anche questa volta.

[NdR – Fonte Teleborsa.it che si ringrazia per la collaborazione – Andrea Ferretti è docente al corso di Gestione delle Imprese Familiari – Università di Verona]

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