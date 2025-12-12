Disconnettersi è riappropriarsi del tempo

Il mercato globale delle app per il digital detox ha superato i 460 milioni di dollari nel 2024 e potrebbe arrivare a 2,5 miliardi entro il 2034, secondo Fundamental Business Insights. Un paradosso: paghiamo per imparare a fare quello che fino a vent’anni fa era spontaneo. Spegnere. Staccare. Non rispondere. La disconnessione è diventata un servizio a pagamento perché abbiamo dimenticato come si fa.

Il problema è la perdita di controllo. Viviamo in una condizione che ho definito sonnambulismo digitale: siamo connessi, ma non presenti. Scrolliamo, reagiamo, rispondiamo senza reale partecipazione. Come chi cammina nel sonno, ci muoviamo tra contenuti e notifiche senza mai fermarci a chiedere: sto scegliendo io o mi stanno guidando? Già nel lontano 2007 uno studio di Microsoft Research ha rilevato che servono oltre 20 minuti per ritrovare la concentrazione dopo un’interruzione causata da un’email. Dopo 20 anni le cose sono forse peggiorate perché riceviamo oltre 100 email al giorno, secondo il Radicati Group. Quanto tempo perdiamo solo a riprenderci dalle interruzioni?

La disconnessione dovrebbe essere un’abilità, non un privilegio. Ma in molte famiglie manca una grammatica condivisa per abitare il digitale. I bambini crescono vedendo adulti sempre incollati agli schermi e imparano che la presenza online è la norma, il silenzio un vuoto da colmare. Disconnettersi è un’opportunità: tempo per pensare, riposare, esistere. Da un paio d’anni nelle scuole italiane l’uso dello smartphone è praticamente vietato durante le lezioni fino alla scuola media. È una misura che può sembrare giusta, ma credo del tutto insufficiente o comunque agisce da un’angolatura, secondo me, parziale. Un divieto imposto dall’alto non produce consapevolezza. Serve educazione digitale: insegnare quando e perché usare la tecnologia.

Questa mancanza di confini non danneggia solo la crescita dei più giovani, ma logora silenziosamente anche la vita professionale degli adulti. Disconnettersi significa anche proteggere la salute. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto il burnout come fenomeno occupazionale dal 2019. La connessione continua ci consuma: più siamo raggiungibili, meno siamo riposati. Il tempo rubato alle notifiche è tempo sottratto agli affetti, alla famiglia, alla noia costruttiva. In Francia esiste dal 2017 una legge sul diritto alla disconnessione: nessun obbligo di rispondere fuori dall’orario di lavoro. Essere sempre disponibili è un rischio. Disconnettersi è scegliere quando esserci. È creare zone franche: momenti in cui il telefono non entra, ore in cui le notifiche stanno in silenzio. È rifiutare l’idea che il nostro valore si misuri in presenza online, in risposte immediate, in disponibilità continua.

In Italia esiste ancora, almeno in parte, una cultura della disconnessione naturale. Il pasto in diverse famiglie resta un momento sacro, dove il telefono rimane fuori. Alcune cose (una cena, una passeggiata, una conversazione) hanno valore proprio perché sono inefficienti, lente, umane. La disconnessione è semplicemente vita. Questo è il cuore della Digitalogia: una riappropriazione del nostro ruolo. Il digitale deve migliorare la nostra vita, renderci più liberi. Disconnettersi è l’unico modo per tornare davvero presenti.

